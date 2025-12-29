Wirtschaftskalender
Federal Reserve System (Fed) Konsumentenkredite m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)
|Mittel
|$9.18 B
|$11.43 B
|
$11.01 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|$11.03 B
|
$9.18 B
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Verbraucherkredite (Consumer Credit) der Fed zeigt monatliche Veränderungen der ausstehenden Kredite an Privatpersonen. Der Bericht enthält Kredite für Haushalts-, Familien- und andere persönliche Ausgaben. Nicht enthalten sind jedoch immobilienbesicherte Kredite.
Der Verbraucherkredit der Fed umfasst zwei Arten von Krediten: revolvierend (z.B. vorab vereinbarte Überziehungskredite und Kreditkarten, die den größten Teil des revolvierenden Kredits ausmachen) und nicht revolvierend (geschlossener Kredit mit vorab vereinbartem Zahlungsplan). Kraftfahrzeug- und Bildungskredite machen den größten Teil der Kredite aus.
Der Indikator basiert auf Daten von Banken, Finanzunternehmen, Einzelhändlern und Kreditgenossenschaften. Eine prozentuale Veränderung für eine ausgewählte Periode errechnet sich aus dem Kreditniveau der Vorperiode dividiert durch den Istwert.
Der Index dient der Bewertung potenzieller Einzelhandelsumsätze und zeigt eine Veränderung der Zinssätze an. Das Indexwachstum deutet auf einen Anstieg der Konsumausgaben hin, was wiederum auf ein potenzielles Inflationswachstum und eine höhere Aktivität im Finanz- und Kreditsektor der Volkswirtschaft hindeutet. Ein zu starker Anstieg der Verschuldung der privaten Haushalte deutet jedoch auf eine wirtschaftliche Überhitzung.
Generell wirkt sich das Wachstum der Konsumentenkredite positiv auf die US-Dollarkurse aus.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Federal Reserve System (Fed) Konsumentenkredite m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
