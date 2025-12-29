KalenderKategorien

Italien, Neuzulassungen m/m (Italy New Car Registrations m/m)

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
Nationaler Verband der Automobilindustrie (ANFIA) (Italian Association of the Automobile Industry (ANFIA))
Sektor:
Geschäft
Niedrig -1.3%
-0.7%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-1.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Pkw-Neuzulassungen m/m spiegeln eine Veränderung der Anzahl der neu zugelassenen Pkw in Italien im laufenden Monat gegenüber dem Vormonat wider. Am vierten Arbeitstag eines jeden Monats veröffentlicht der italienische Automobilherstellerverband ANFIA, der Mitglied des europäischen Automobilherstellerverbandes ACEA ist, Daten über die Anzahl der im vergangenen Monat neu zugelassenen Fahrzeuge. Es sind nach Fahrzeugtyp, Hersteller und Region getrennte Daten verfügbar.

Die Daten für die Berechnung der Berichte werden bei den lokalen Aufsichtsbehörden und Versicherungsgesellschaften gesammelt. Der Bericht umfasst nur Neuwagen, die die Kennzeichen zum ersten Mal erhalten haben. Autos, die bereits vorher im In- oder Ausland zugelassen wurden, sind vom Bericht ausgeschlossen. Somit spiegeln die Zulassungsdaten direkt die Autoverkäufe wider.

Ein steigender Indikator zeigt das Konsumwachstum und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land an. Allerdings können der Autoverkauf und die Zulassungen auch durch nichtwirtschaftliche Faktoren, wie z.B. die Verschärfung der Umweltstandards, beeinflusst werden. Daher ist der Einfluss des Indikators auf die Währungsnotierungen begrenzt. Generell können Werte über den Erwartungen einen positiven Effekt auf die Eurokurse haben.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Italien, Neuzulassungen m/m (Italy New Car Registrations m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-1.3%
-0.7%
Okt 2025
-0.7%
88.3%
Sep 2025
88.3%
-43.2%
Aug 2025
-43.2%
-10.4%
Jul 2025
-10.4%
-5.2%
Jun 2025
-5.2%
0.2%
Mai 2025
0.2%
-19.2%
Apr 2025
-19.2%
24.9%
Mär 2025
24.9%
3.2%
Feb 2025
3.2%
26.5%
Jan 2025
26.5%
-14.9%
Dez 2024
-14.9%
-1.8%
Nov 2024
-1.8%
4.0%
Okt 2024
4.0%
76.0%
Sep 2024
76.0%
-44.6%
Aug 2024
-44.6%
-22.0%
Jul 2024
-22.0%
14.7%
Jun 2024
14.7%
3.1%
Mai 2024
3.1%
-16.5%
Apr 2024
-16.5%
10.2%
Mär 2024
10.2%
3.6%
Feb 2024
3.6%
27.7%
Jan 2024
27.7%
-20.2%
Dez 2023
-20.2%
0.2%
Nov 2023
0.2%
2.0%
Okt 2023
2.0%
70.9%
Sep 2023
70.9%
-33.1%
Aug 2023
-33.1%
-14.2%
Jul 2023
-14.2%
-7.0%
Jun 2023
-7.0%
18.8%
Mai 2023
18.8%
-25.2%
Apr 2023
-25.2%
29.1%
Mär 2023
29.1%
1.6%
Feb 2023
1.6%
22.3%
Jan 2023
22.3%
-12.5%
Dez 2022
-12.5%
3.5%
Nov 2022
3.5%
4.4%
Okt 2022
4.4%
55.9%
Sep 2022
55.9%
-35.0%
Aug 2022
-35.0%
-13.9%
Jul 2022
-13.9%
4.9%
Jun 2022
4.9%
24.6%
Mai 2022
24.6%
-18.5%
Apr 2022
-18.5%
7.8%
Mär 2022
7.8%
2.8%
Feb 2022
2.8%
24.4%
Jan 2022
24.4%
-17.0%
Dez 2021
-17.0%
3.4%
Nov 2021
3.4%
-4.0%
Okt 2021
-4.0%
62.6%
123
