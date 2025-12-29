KalenderKategorien

S&P Global India Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Indien
INR, Indische Rupie
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 56.6 58.4
59.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
58.1
56.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der Herstellerindex von Markit PMI ist ein Indikator für die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Verarbeitenden Gewerbe von Indien im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Die Antworten werden im Vergleich zum Vormonat ausgewertet.

Einkaufsmanager können manchmal Änderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter der Arbeit ihrer Firma bewerten, wie Produktion, Auftragseingänge, Lagerbestände etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf der Grundlage dieser Antworten werden einzelne Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

Der Herstellerindex von PMI ist einer der verbreitetsten Indizes, der von Volkswirten genau analysiert wird. Er liefert operative Informationen für den gesamten Sektor. Er wird als Frühindikator der Geschäftstätigkeit und der Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg der Indischen Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global India Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
56.6
58.4
59.2
Okt 2025
59.2
58.4
57.7
Sep 2025
57.7
58.9
59.3
Aug 2025
59.3
58.7
59.1
Jul 2025
59.1
58.4
58.4
Jun 2025
58.4
58.5
57.6
Mai 2025
57.6
57.6
58.2
Apr 2025
58.2
59.0
58.1
Mär 2025
58.1
55.5
56.3
Feb 2025
56.3
58.0
57.7
Jan 2025
57.7
57.0
57.4
Dez 2024
57.4
57.3
57.3
Nov 2024
57.3
57.4
57.5
Okt 2024
57.5
57.4
56.5
Sep 2024
56.5
57.6
57.5
Aug 2024
57.5
56.6
58.1
Jul 2024
58.1
57.0
58.3
Jun 2024
58.3
58.2
57.5
Mai 2024
57.5
59.1
58.8
Apr 2024
58.8
58.6
59.1
Mär 2024
59.1
57.2
56.9
Feb 2024
56.9
56.3
56.5
Jan 2024
56.5
55.7
54.9
Dez 2023
54.9
55.8
56.0
Nov 2023
56.0
56.5
55.5
Okt 2023
55.5
58.1
57.5
Sep 2023
57.5
58.2
58.6
Aug 2023
58.6
57.8
57.7
Jul 2023
57.7
58.3
57.8
Jun 2023
57.8
58.0
58.7
Mai 2023
58.7
56.8
57.2
Apr 2023
57.2
55.9
56.4
Mär 2023
56.4
55.4
55.3
Feb 2023
55.3
56.6
55.4
Jan 2023
55.4
56.8
57.8
Dez 2022
57.8
55.5
55.7
Nov 2022
55.7
55.2
55.3
Okt 2022
55.3
55.8
55.1
Sep 2022
55.1
56.4
56.4
Aug 2022
56.4
55.2
56.4
Jul 2022
56.4
54.2
53.9
Jun 2022
53.9
54.6
54.6
Mai 2022
54.6
54.3
54.7
Apr 2022
54.7
54.4
54.0
Mär 2022
54.0
54.4
54.9
Feb 2022
54.9
54.7
54.0
Jan 2022
54.0
56.6
55.5
Dez 2021
55.5
56.8
57.6
Nov 2021
57.6
54.8
55.9
Okt 2021
55.9
53.0
53.7
