Der Herstellerindex von Markit PMI ist ein Indikator für die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Verarbeitenden Gewerbe von Indien im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf einer monatlichen Befragung der Einkaufsmanager privater Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Die Antworten werden im Vergleich zum Vormonat ausgewertet.

Einkaufsmanager können manchmal Änderungen der Marktbedingungen früher als andere Mitarbeiter des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe der Produktionstätigkeit eines Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter der Arbeit ihrer Firma bewerten, wie Produktion, Auftragseingänge, Lagerbestände etc. Die Teilnehmer der Umfrage geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben zeigen, ob die Daten nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Auf der Grundlage dieser Antworten werden einzelne Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität.

Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

Der Herstellerindex von PMI ist einer der verbreitetsten Indizes, der von Volkswirten genau analysiert wird. Er liefert operative Informationen für den gesamten Sektor. Er wird als Frühindikator der Geschäftstätigkeit und der Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg der Indischen Rupie angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: