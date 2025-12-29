Die Leistungsbilanz Australiens spiegelt die Nettohandelsbilanz (die Differenz zwischen exportierten und importierten Waren und Dienstleistungen), das primäre und sekundäre Einkommen wider, das in Australien ansässige Personen von Nichtansässigen erhalten.

Das Primäreinkommen besteht aus dem Einkommen, das von Gebietsfremden an Gebietsansässige gezahlt wird: Arbeitnehmerentgelt, Kapitalerträge, reinvestierte Gewinne, verzinsliche Mieteinnahmen aus Auslandsimmobilien, Eigenkapitaldividenden, Produktabgaben. Sekundäreinkommen können sich auf humanitäre Hilfe, Überweisungen von Personen mit vorübergehendem Wohnsitz im Ausland, Stipendien für ausländische Studierende für akademische Forschung usw. beziehen.

Der Indikator ist saisonbereinigt.

Die Auswirkungen des Indikators auf die Notierungen des australischen Dollars können je nach den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen variieren. Am häufigsten wird sein Wachstum als positiv für die Währung angesehen, weil Ausländer australische Dollar kaufen müssen, um Waren oder Dienstleistungen zu bezahlen.

Grafik der letzten Werte: