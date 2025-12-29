Die Geldmenge L der Bank of Japan spiegelt die gesamte Geldmenge wider, die in der Wirtschaft des Landes zirkuliert. Der Index spiegelt die Veränderungen der Geldmenge im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Die Geldmenge L umfasst Bargeld und Restwerte, die Unternehmen und Privatpersonen für Zahlungen verwenden können, Einlagen bei Verwahrstellen, Termineinlagen (d. h. die M3-Geldmenge) und weitere Komponenten, die über eine beliebige Liquidität verfügen. Dazu gehören Geldmarktfonds, Investmentfonds, von Banken ausgegebene Anleihen, Bankschuldverschreibungen, Staatspapiere und Auslandsanleihen.

Die Berechnung zielt darauf ab, die gesamte Geldmenge zu erfassen, die von privaten Haushalten, nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, Kommunen und kommunalen Unternehmen gehalten wird. Nicht berücksichtigt werden Einlagen usw., die vom Zentralstaat, von Einlagensicherungseinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, staatlichen Finanzinstituten, Bank- und Versicherungsholdinggesellschaften sowie von Gebietsfremden gehalten werden.

Die Struktur der Geldmenge ändert sich ständig. So wird zum Beispiel der Anteil an Bargeld reduziert. Die Geldmenge L kennzeichnet die Inflation im Lande. Ein übermäßiges Geldmengenwachstum kann potenziell zu Inflation führen und Befürchtungen erzeugen, dass die Regierung das Geldmengenwachstum straffen könnte, indem sie die Zinsen steigen lässt, was wiederum die zukünftigen Preise senkt. In Japan führen Entscheidungen der Bank of Japan, das Volumen des japanischen Yen zu erhöhen, nicht unbedingt zu Inflation, da viele Japaner dazu neigen, Geld zu sparen, und insbesondere ältere Menschen dazu neigen, Bargeld zu sparen, die "Tansu Yokin" genannt werden.

Ein Indexwert über den Erwartungen kann als positiv/bullisch für den JPY angesehen werden, aber diese Beziehung wird nicht als zuverlässig angesehen.

Grafik der letzten Werte: