KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Bank of Japan (BoJ), L Geldmenge y/y (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Bank of Japan
Sektor:
Geld
Hoch 2.1% 1.7%
2.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.8%
2.1%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die Geldmenge L der Bank of Japan spiegelt die gesamte Geldmenge wider, die in der Wirtschaft des Landes zirkuliert. Der Index spiegelt die Veränderungen der Geldmenge im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Die Geldmenge L umfasst Bargeld und Restwerte, die Unternehmen und Privatpersonen für Zahlungen verwenden können, Einlagen bei Verwahrstellen, Termineinlagen (d. h. die M3-Geldmenge) und weitere Komponenten, die über eine beliebige Liquidität verfügen. Dazu gehören Geldmarktfonds, Investmentfonds, von Banken ausgegebene Anleihen, Bankschuldverschreibungen, Staatspapiere und Auslandsanleihen.

Die Berechnung zielt darauf ab, die gesamte Geldmenge zu erfassen, die von privaten Haushalten, nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, Kommunen und kommunalen Unternehmen gehalten wird. Nicht berücksichtigt werden Einlagen usw., die vom Zentralstaat, von Einlagensicherungseinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, staatlichen Finanzinstituten, Bank- und Versicherungsholdinggesellschaften sowie von Gebietsfremden gehalten werden.

Die Struktur der Geldmenge ändert sich ständig. So wird zum Beispiel der Anteil an Bargeld reduziert. Die Geldmenge L kennzeichnet die Inflation im Lande. Ein übermäßiges Geldmengenwachstum kann potenziell zu Inflation führen und Befürchtungen erzeugen, dass die Regierung das Geldmengenwachstum straffen könnte, indem sie die Zinsen steigen lässt, was wiederum die zukünftigen Preise senkt. In Japan führen Entscheidungen der Bank of Japan, das Volumen des japanischen Yen zu erhöhen, nicht unbedingt zu Inflation, da viele Japaner dazu neigen, Geld zu sparen, und insbesondere ältere Menschen dazu neigen, Bargeld zu sparen, die "Tansu Yokin" genannt werden.

Ein Indexwert über den Erwartungen kann als positiv/bullisch für den JPY angesehen werden, aber diese Beziehung wird nicht als zuverlässig angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank of Japan (BoJ), L Geldmenge y/y (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.1%
1.7%
2.1%
Okt 2025
2.2%
2.1%
2.1%
Sep 2025
2.1%
2.2%
2.0%
Aug 2025
1.9%
1.9%
1.6%
Jul 2025
1.6%
1.0%
1.5%
Jun 2025
1.5%
1.7%
1.5%
Mai 2025
1.4%
2.6%
2.2%
Apr 2025
2.0%
3.4%
3.2%
Mär 2025
3.2%
3.5%
3.3%
Feb 2025
3.2%
3.6%
3.5%
Jan 2025
3.6%
3.6%
3.7%
Dez 2024
3.7%
3.5%
3.5%
Nov 2024
3.2%
3.2%
3.1%
Okt 2024
3.2%
3.2%
3.2%
Sep 2024
3.2%
3.3%
3.2%
Aug 2024
2.9%
3.3%
3.1%
Jul 2024
2.9%
3.0%
3.0%
Jun 2024
3.0%
3.0%
3.3%
Mai 2024
3.3%
1.8%
2.7%
Apr 2024
1.8%
2.0%
2.2%
Mär 2024
2.1%
2.1%
2.2%
Feb 2024
2.3%
1.9%
2.4%
Jan 2024
2.2%
2.0%
2.1%
Dez 2023
2.2%
2.0%
2.1%
Nov 2023
2.1%
2.0%
2.1%
Okt 2023
2.0%
1.9%
2.1%
Sep 2023
2.1%
1.8%
2.1%
Aug 2023
2.2%
1.9%
2.3%
Jul 2023
2.4%
1.9%
2.6%
Jun 2023
2.6%
1.9%
2.4%
Mai 2023
2.4%
3.1%
2.8%
Apr 2023
3.0%
3.9%
3.8%
Mär 2023
3.8%
4.1%
3.9%
Feb 2023
3.9%
3.7%
3.7%
Jan 2023
3.5%
3.7%
3.6%
Dez 2022
3.6%
3.8%
3.9%
Nov 2022
4.0%
3.6%
3.9%
Okt 2022
3.7%
4.3%
3.9%
Sep 2022
3.9%
4.5%
4.0%
Aug 2022
4.0%
4.2%
3.9%
Jul 2022
3.8%
3.9%
3.7%
Jun 2022
3.7%
3.7%
3.6%
Mai 2022
3.6%
3.8%
4.1%
Apr 2022
3.4%
4.2%
4.2%
Mär 2022
4.2%
4.4%
4.2%
Feb 2022
4.2%
4.7%
4.4%
Jan 2022
4.6%
4.7%
4.7%
Dez 2021
4.6%
4.9%
4.8%
Nov 2021
4.8%
4.8%
5.0%
Okt 2021
5.0%
4.8%
4.9%
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen