Die Arbeitslosenquote ist ein Prozentsatz der arbeitslosen Einwohner im Verhältnis zur gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung. In der Indikatorberechnung wird die Person, die in den letzten vier Wochen aktiv auf Arbeitssuche war und jetzt nicht arbeiten kann, als arbeitslos definiert. Eine solche Person wird in die Arbeitslosenquote einbezogen, unabhängig davon, ob sie Arbeitslosengeld bezieht oder nicht.

Die Daten der Arbeitslosenstatistik werden durch Befragung von ca. 110.000 Personen (60.000 Haushalte) im ganzen Land erhoben. Personen unter 16 Jahren, Angehörige der Streitkräfte, Personen in Justizvollzugsanstalten und psychiatrischen Kliniken sind von der Erhebung ausgeschlossen.

Dieser Indikator (auch U3 genannt) ist der am häufigsten verwendete Zinssatz zur Beurteilung der Lage auf dem US-Arbeitsmarkt. Aber das ist nicht der einzige Indikator für die Arbeitslosigkeit. Der Unterschied zu U6 besteht beispielsweise darin, dass Personen, die aus wirtschaftlichen Gründen in Te3ilzeit oder vorübergehend beschäftigt sind, nicht in die Statistik aufgenommen werden und nach U3 als beschäftigt gelten. Der Indikator berücksichtigt auch nicht Personen, die arbeiten wollen, aber aus verschiedenen Gründen (z.B. Behinderung und andere) nicht mehr arbeiten können, und solche, die nach der Arbeitssuche entmutigt wurden und keine Arbeit mehr suchen. So wird U3 oft für ein sehr optimistisches Bild des Arbeitsmarktes kritisiert.

Die Arbeitslosenquote ist einer der Schlüsselindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Er ist kein prognostischer Indikator. Sein Wachstum oder Rückgang ist eine Folge von Veränderungen in der wirtschaftlichen Situation.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit wird als positiv für die Dollarkurse angesehen.

