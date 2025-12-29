Die Änderung der Lagerbestände der Brennstoffprodukte der "Energy Information Administration" (EIA) charakterisiert die Nachfrage nach Erdölprodukten in den USA. Dieser Indikator ist indirekt verbunden mit dem Rohölverbrauch. Ein Destillat ist eine der Fraktionen, die bei der konventionellen Destillation anfallen. Zu den Destillaten gehören verschiedene Arten von Dieselkraftstoffen. Destillatkraftstoff wird für Autos, Lokomotiven und Landmaschinen verwendet.

Der Indikator ist im Wochenbericht der Energy Information Administration des US-Energieministeriums enthalten.

Die UVP schließt diesen Bericht in den Weekly Petroleum Status Report (WPSR) zusammen mit anderen Informationen über Lieferungen, Lagerbestände und Preise für Rohöl und die wichtigsten Erdölprodukte ein. Es ist eine zuverlässige Quelle für aktuelle Informationen über die Energiewirtschaft, die von Herstellern, Presse, Politikern, Verbrauchern und Analysten sowie staatlichen und lokalen Behörden genutzt werden. Die Berichtsdaten beschreiben die Versorgung und Disposition von Rohöl und Erdölprodukten in den Vereinigten Staaten und großen US-Regionen.

Eine Veränderung der Destillatvorräte kennzeichnet die Intensität der US-Nachfrage nach Ölprodukten. Ein wöchentliches Wachstum der Bestände deutet daher auf eine schwächere Nachfrage hin.

Die saisonalen Schwankungen des Indikators sind hoch: Der sommerliche Einsatz von Destillaten als Transportkraftstoff für Landmaschinen erhöht den Indikator. Allerdings haben die Messwerte einen schwachen Einfluss auf den Ölpreis. Ökonomen analysieren sie nur in Verbindung mit anderen Ölmarktindikatoren von größerer Bedeutung.

Grafik der letzten Werte: