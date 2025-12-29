KalenderKategorien

Europäischen Union, Verbraucherpreisindex (VPI) (European Union Consumer Price Index (CPI))

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Eurostat
Sektor:
Preise
Niedrig 129.33
129.35
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
129.33
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der EU-Verbraucherpreisindex (VPI) zeigt eine Veränderung der Preise für einen festen Waren- und Dienstleistungskorb aus Verbrauchersicht im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Inflation in der Europäischen Union.

Preisänderungen werden anhand einer repräsentativen Stichprobe von Waren und Dienstleistungen, dem sogenannten "Warenkorb", berechnet. Die Stichprobe soll die wichtigsten Verbrauchsgüter der Haushalte abdecken, darunter Lebensmittel und Getränke, Körperpflegeprodukte, Zeitschriften, Versorgungskosten, Kosten für Gesundheitsvorsorge, Bildung und Unterhaltung usw. Die meisten dieser Produkte und Dienstleistungen werden häufig oder täglich gekauft.

Der VPI wird bei der geldpolitischen Entscheidungsfindung, der Indexierung von Löhnen und Sozialleistungen und als Instrument zur Berechnung von Veränderungen des Verbrauchs und des Lebensstandards verwendet. Der VPI wird für jeden Staat der Eurozone separat berechnet. Anschließend werden die gewonnenen Daten nach der genehmigten Methodik zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zusammengestellt.

Wenn andere Faktoren (wie z.B. Löhne) unverändert bleiben, bedeuten VPI und inflationäres Wachstum einen Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung. Der Anstieg des VPI gegenüber einer zu kleinen Inflation wird als positiv für die Eurokurse angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäischen Union, Verbraucherpreisindex (VPI) (European Union Consumer Price Index (CPI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
129.33
129.35
Nov 2025 vorl.
129.35
129.70
Okt 2025
129.70
129.70
Okt 2025 vorl.
129.70
129.43
Sep 2025
129.43
129.42
Sep 2025 vorl.
129.42
129.31
Aug 2025
129.31
129.32
Aug 2025 vorl.
129.32
129.12
Jul 2025
129.12
129.10
Jul 2025 vorl.
129.10
129.10
Jun 2025
129.10
129.07
Jun 2025 vorl.
129.07
128.71
Mai 2025
128.71
128.73
Mai 2025 vorl.
128.73
128.77
Apr 2025
128.77
128.76
Apr 2025 vorl.
128.76
128.04
Mär 2025
128.04
128.04
Mär 2025 vorl.
128.04
127.26
Feb 2025
127.26
127.32
Feb 2025 vorl.
127.32
126.72
Jan 2025
126.72
126.71
Jan 2025 vorl.
126.71
127.07
Dez 2024
127.07
127.08
Dez 2024 vorl.
127.08
126.62
Nov 2024
126.62
126.67
Nov 2024 vorl.
126.67
127.03
Okt 2024
127.03
127.03
Okt 2024 vorl.
127.03
126.60
Sep 2024
126.60
126.63
Sep 2024 vorl.
126.63
126.72
Aug 2024
126.72
126.74
Aug 2024 vorl.
126.74
126.54
Jul 2024
126.54
126.56
Jul 2024 vorl.
126.56
126.58
Jun 2024
126.58
126.58
Jun 2024 vorl.
126.58
126.31
Mai 2024
126.31
126.32
Mai 2024 vorl.
126.32
126.04
Apr 2024
126.04
126.05
Apr 2024 vorl.
126.05
125.31
Mär 2024
125.31
125.33
Mär 2024 vorl.
125.33
124.38
Feb 2024
124.38
124.37
Feb 2024 vorl.
124.37
123.60
Jan 2024
123.60
123.58
Jan 2024 vorl.
123.58
124.05
Dez 2023
124.05
124.04
Dez 2023 vorl.
124.04
123.85
Nov 2023
123.85
123.86
Nov 2023 vorl.
123.86
124.54
1234
