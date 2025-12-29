Der EU-Verbraucherpreisindex (VPI) zeigt eine Veränderung der Preise für einen festen Waren- und Dienstleistungskorb aus Verbrauchersicht im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat. Dies ist ein wichtiger Indikator für die Inflation in der Europäischen Union.

Preisänderungen werden anhand einer repräsentativen Stichprobe von Waren und Dienstleistungen, dem sogenannten "Warenkorb", berechnet. Die Stichprobe soll die wichtigsten Verbrauchsgüter der Haushalte abdecken, darunter Lebensmittel und Getränke, Körperpflegeprodukte, Zeitschriften, Versorgungskosten, Kosten für Gesundheitsvorsorge, Bildung und Unterhaltung usw. Die meisten dieser Produkte und Dienstleistungen werden häufig oder täglich gekauft.

Der VPI wird bei der geldpolitischen Entscheidungsfindung, der Indexierung von Löhnen und Sozialleistungen und als Instrument zur Berechnung von Veränderungen des Verbrauchs und des Lebensstandards verwendet. Der VPI wird für jeden Staat der Eurozone separat berechnet. Anschließend werden die gewonnenen Daten nach der genehmigten Methodik zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) zusammengestellt.

Wenn andere Faktoren (wie z.B. Löhne) unverändert bleiben, bedeuten VPI und inflationäres Wachstum einen Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung. Der Anstieg des VPI gegenüber einer zu kleinen Inflation wird als positiv für die Eurokurse angesehen.

