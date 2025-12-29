KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Japan Coincident Index m/m (Japan Coincident Index m/m)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der japanische Koinzidenzindex bewertet die aktuelle Wirtschaftslage auf der Grundlage einer Reihe von Indikatoren, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen.

Der Koinzidenzindex verwendet 11 Indikatoren, wie den Produktionsindex, das Verhältnis der aktiven Arbeitsplätze und andere Indizes, um einen Indikator für die übereinstimmenden Reihen zu berechnen. Der aus der Übereinstimmungsreihe berechnete Index wird als Match-Exponent bezeichnet. Es ist ein aus mehrere Komponenten zusammengesetzter Index, der alle Phasen der Produktion, des Konsums, des Groß- und Einzelhandels, Betriebsergebnis und des Arbeitsmarktes umfasst.

Der japanische Coincident Composite Index misst die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen. Für den Hauptzweck der Messung der Amplitude von Schwankungen der wirtschaftlichen Aktivität wird der zusammengesetzte Index durch Aggregation der Änderungsrate der ausgewählten Zeitreihe gebildet. Das Basisjahr für diese Reihen ist 1995, wobei die Summe ihrer Durchschnittswerte als 100 angenommen wird.

Der Coincident Index ist einer der drei Indizes, aus denen sich der vom Cabinet Office zusammen mit dem Leading Composite Index und dem Lagging Composite Index angekündigte wirtschaftliche Trendindex zusammensetzt. Er wird hauptsächlich verwendet, um die aktuelle Wirtschaftslage zu erfassen, da er sich in etwa in Übereinstimmung mit der Wirtschaft bewegt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan Coincident Index m/m (Japan Coincident Index m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
Okt 2025 vorl.
N/D
Sep 2025
N/D
Sep 2025 vorl.
N/D
-1.3%
Aug 2025
-1.3%
-0.7%
Aug 2025 vorl.
-0.7%
-1.8%
Jul 2025
-1.8%
-2.6%
Jul 2025 vorl.
-2.6%
0.3%
Jun 2025
0.7%
0.8%
Jun 2025 vorl.
0.8%
0.0%
Mai 2025
0.0%
-0.1%
Mai 2025 vorl.
-0.1%
0.2%
Apr 2025
0.2%
-0.3%
Apr 2025 vorl.
-0.3%
-1.3%
Mär 2025
-1.4%
-1.3%
Mär 2025 vorl.
-1.3%
0.9%
Feb 2025
0.9%
0.8%
Feb 2025 vorl.
0.8%
0.1%
Jan 2025
0.1%
0.1%
Jan 2025 vorl.
0.1%
1.0%
Dez 2024
1.0%
1.4%
Dez 2024 vorl.
1.4%
-1.4%
Nov 2024
-1.4%
-1.5%
Nov 2024 vorl.
-1.5%
2.8%
Okt 2024
2.8%
2.5%
Okt 2024 vorl.
2.5%
0.7%
Sep 2024
1.3%
1.7%
Sep 2024 vorl.
1.7%
-3.2%
Aug 2024
-3.2%
-3.7%
Aug 2024 vorl.
-3.7%
3.1%
Jul 2024
3.1%
3.0%
Jul 2024 vorl.
3.0%
-3.4%
Jun 2024
-3.9%
-3.4%
Jun 2024 vorl.
-3.4%
1.9%
Mai 2024
1.9%
1.3%
Mai 2024 vorl.
1.3%
1.0%
Apr 2024
1.0%
1.0%
Apr 2024 vorl.
1.0%
1.9%
Mär 2024
2.1%
2.4%
Mär 2024 vorl.
2.4%
-0.7%
Feb 2024
-0.7%
-1.2%
Feb 2024 vorl.
-1.2%
-3.8%
Jan 2024
-3.8%
-5.8%
Jan 2024 vorl.
-5.8%
1.3%
Dez 2023
1.3%
1.6%
Dez 2023 vorl.
1.6%
-1.3%
Nov 2023
-1.3%
-1.4%
Nov 2023 vorl.
-1.4%
0.2%
Okt 2023
0.2%
0.2%
Okt 2023 vorl.
0.2%
0.3%
12345678
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen