Wirtschaftskalender
Vereinigte Staaten, Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
|Mittel
|0.0%
|
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m spiegeln eine Veränderung der Bestände wider, die von Einzelhändlern in der gesamten Nation im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat gehalten werden. Kraftfahrzeuge sind von der Indexberechnung ausgeschlossen. Es zeigt die Menge von verfügbaren Gütern für den Verkauf an andere Unternehmen und/oder Endverbraucher. Der Indikator ermöglicht die kurzfristige Messung der Produktionsleistung.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten, Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos m/m (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites