Japan, Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität (Japan Coincident Index)
Der japanische Coincident Index bewertet die aktuelle wirtschaftliche Situation.
Der Coincident Index verwendet 11 Indikatoren, wie den Produktionsindex und die aktive Beschäftigungsquote, als Indikator der übereinstimmenden Zeitreihen. Der aus diesem Index der übereinstimmenden Zeitreihen berechnete Index wird als Übereinstimmungs-Exponent bezeichnet. Es ist ein aus mehrere Komponenten zusammengesetzter Index, der alle Phasen der Produktion, des Konsums, des Groß- und Einzelhandels, Betriebsergebnis und des Arbeitsmarktes umfasst.
Der japanische Coincident Composite Index misst die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen. Für den Hauptzweck der Messung der Amplitude von Schwankungen der wirtschaftlichen Aktivität wird der zusammengesetzte Index durch Aggregation der Änderungsrate der ausgewählten Zeitreihe gebildet. Das Basisjahr für diese Reihen ist 1995, wobei die Summe ihrer Durchschnittswerte als 100 angenommen wird.
Der Coincident Index ist einer der drei Indizes, aus denen sich der vom Cabinet Office zusammen mit dem Leading Composite Index und dem Lagging Composite Index angekündigte wirtschaftliche Trendindex zusammensetzt. Er wird hauptsächlich verwendet, um die aktuelle Wirtschaftslage zu erfassen, da er sich in etwa in Übereinstimmung mit der Wirtschaft bewegt.
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
