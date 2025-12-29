KalenderKategorien

Japan, Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität (Japan Coincident Index)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
Geschäft
Niedrig N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der japanische Coincident Index bewertet die aktuelle wirtschaftliche Situation.

Der Coincident Index verwendet 11 Indikatoren, wie den Produktionsindex und die aktive Beschäftigungsquote, als Indikator der übereinstimmenden Zeitreihen. Der aus diesem Index der übereinstimmenden Zeitreihen berechnete Index wird als Übereinstimmungs-Exponent bezeichnet. Es ist ein aus mehrere Komponenten zusammengesetzter Index, der alle Phasen der Produktion, des Konsums, des Groß- und Einzelhandels, Betriebsergebnis und des Arbeitsmarktes umfasst.

Der japanische Coincident Composite Index misst die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen. Für den Hauptzweck der Messung der Amplitude von Schwankungen der wirtschaftlichen Aktivität wird der zusammengesetzte Index durch Aggregation der Änderungsrate der ausgewählten Zeitreihe gebildet. Das Basisjahr für diese Reihen ist 1995, wobei die Summe ihrer Durchschnittswerte als 100 angenommen wird.

Der Coincident Index ist einer der drei Indizes, aus denen sich der vom Cabinet Office zusammen mit dem Leading Composite Index und dem Lagging Composite Index angekündigte wirtschaftliche Trendindex zusammensetzt. Er wird hauptsächlich verwendet, um die aktuelle Wirtschaftslage zu erfassen, da er sich in etwa in Übereinstimmung mit der Wirtschaft bewegt.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität (Japan Coincident Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
Okt 2025 vorl.
N/D
Sep 2025
N/D
Sep 2025 vorl.
N/D
112.8
112.8
Aug 2025
112.8
113.4
113.4
Aug 2025 vorl.
113.4
113.1
114.1
Jul 2025
114.1
113.3
113.3
Jul 2025 vorl.
113.3
116.2
115.9
Jun 2025
116.7
116.8
116.8
Jun 2025 vorl.
116.8
115.5
116.0
Mai 2025
116.0
115.9
115.9
Mai 2025 vorl.
115.9
115.8
116.0
Apr 2025
116.0
115.5
115.5
Apr 2025 vorl.
115.5
116.5
115.8
Mär 2025
115.9
116.0
116.0
Mär 2025 vorl.
116.0
116.8
117.3
Feb 2025
117.3
116.9
116.9
Feb 2025 vorl.
116.9
116.1
116.1
Jan 2025
116.1
116.2
116.2
Jan 2025 vorl.
116.2
116.1
116.1
Dez 2024
116.4
116.8
116.8
Dez 2024 vorl.
116.8
115.7
115.4
Nov 2024
115.4
115.3
115.3
Nov 2024 vorl.
115.3
115.8
116.8
Okt 2024
116.8
116.5
116.5
Okt 2024 vorl.
116.5
114.6
114.0
Sep 2024
115.3
115.7
115.7
Sep 2024 vorl.
115.7
114.3
114.0
Aug 2024
114.0
113.5
113.5
Aug 2024 vorl.
113.5
114.3
117.2
Jul 2024
117.2
117.1
117.1
Jul 2024 vorl.
117.1
113.0
114.1
Jun 2024
113.2
113.7
113.7
Jun 2024 vorl.
113.7
117.2
117.1
Mai 2024
117.1
116.5
116.5
Mai 2024 vorl.
116.5
114.6
115.2
Apr 2024
115.2
115.2
115.2
Apr 2024 vorl.
115.2
113.5
114.2
Mär 2024
113.6
113.9
113.9
Mär 2024 vorl.
113.9
111.8
111.5
Feb 2024
111.6
110.9
110.9
Feb 2024 vorl.
110.9
113.0
112.1
Jan 2024
112.1
110.2
110.2
Jan 2024 vorl.
110.2
115.5
116.0
Dez 2023
115.9
116.2
116.2
Dez 2023 vorl.
116.2
114.6
114.6
Nov 2023
114.6
114.5
114.5
Nov 2023 vorl.
114.5
115.9
115.9
Okt 2023
115.9
115.9
115.9
Okt 2023 vorl.
115.9
114.7
115.7
