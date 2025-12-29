Die Devisenreserven spiegeln den Gesamtwert der südkoreanischen Währungsreserven, Wertpapiere, Bankguthaben, Verpflichtungen, Schatzwechsel, Sonderziehungsrechte und Goldreserven wider. Das Indikatorwachstum wird für die Kurse des südkoreanischen Won als positiv angesehen, während ein Rückgang als negativ angesehen wird.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Devisenreserven (South Korea Foreign Exchange Reserves)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.