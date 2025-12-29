KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Australien, Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern q/q (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 0.4%
1.5%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern in Australien q/q messen eine Veränderung des Gesamtgewinns privater Unternehmen vor Steuern, im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal. Die Berechnung umfasst den Gewinn aus dem Verkauf von Gütern, Dienstleistungen, Vermögenswerten des Unternehmens sowie aus erhaltenen Dividenden.

Der Indikator spiegelt das operative Nettoergebnis vor Ertragsteuern und außerordentlichen Aufwendungen wider. Ebenfalls nicht enthalten sind Gewinne aus dem Verkauf von eigenen Investitionsgütern und erhaltene Dividenden.

Der Indikator wird auf der Grundlage von Daten berechnet, die vom Australian Bureau of Statistics aus einer Umfrage unter 19.000 Privatunternehmen erhoben wurden. Die Umfrage umfasst Unternehmen aller Branchen gemäß der in Australien und Neuseeland geltenden industriellen Standardklassifikation. Die vollständige Berichtsversion enthält Daten, die nach Branche, Mitarbeiterzahl und Gebiet gegliedert sind. Der Indikator ist saisonbereinigt.

Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern werden bei der Umfrage nicht berücksichtigt. Die Daten solcher Unternehmen werden statistisch auf Basis des Umsatzes ermittelt. Kleinstunternehmen ohne Angestellte sind ausgeschlossen.

Der Bruttogewinn privater Unternehmen spiegelt die Intensität der Geschäftstätigkeit im Land. Ein steigender Wert kann sich positiv auf die Notierungen des Australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern q/q (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
0.4%
1.5%
2 Q 2025
2.1%
0.6%
1 Q 2025
0.7%
4.4%
4 Q 2024
4.8%
2.3%
3 Q 2024
1.6%
-1.9%
2 Q 2024
-1.7%
-8.0%
1 Q 2024
-8.4%
8.3%
4 Q 2023
4.7%
3.6%
3 Q 2023
1.6%
-14.5%
2 Q 2023
-14.6%
-8.8%
1 Q 2023
-7.5%
20.4%
4 Q 2022
22.2%
-16.6%
3 Q 2022
-15.9%
14.5%
2 Q 2022
15.7%
3.6%
1 Q 2022
2.2%
10.5%
4 Q 2021
7.6%
-1.3%
3 Q 2021
-0.4%
22.6%
2 Q 2021
17.4%
-6.2%
1 Q 2021
-6.0%
3.8%
4 Q 2020
2.4%
23.6%
3 Q 2020
25.8%
7.4%
2 Q 2020
6.3%
-15.9%
1 Q 2020
-16.2%
-0.5%
4 Q 2019
-0.6%
-0.3%
3 Q 2019
-0.7%
0.2%
2 Q 2019
-0.3%
2.0%
1 Q 2019
1.5%
1.0%
4 Q 2018
3.3%
6.2%
3 Q 2018
6.7%
9.9%
2 Q 2018
9.6%
-17.1%
1 Q 2018
-16.0%
18.9%
4 Q 2017
19.0%
6.7%
3 Q 2017
3.8%
-8.3%
2 Q 2017
-4.8%
-0.2%
1 Q 2017
0.9%
51.1%
4 Q 2016
67.9%
1.0%
3 Q 2016
3.6%
12.8%
2 Q 2016
18.7%
-16.9%
1 Q 2016
-15.1%
18.8%
4 Q 2015
60.1%
-13.3%
3 Q 2015
-11.2%
-12.7%
2 Q 2015
-11.3%
13.7%
1 Q 2015
12.5%
-8.9%
4 Q 2014
-9.6%
7.7%
3 Q 2014
10.2%
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen