Australien, Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern q/q (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)
|Niedrig
|0.4%
|
1.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern in Australien q/q messen eine Veränderung des Gesamtgewinns privater Unternehmen vor Steuern, im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal. Die Berechnung umfasst den Gewinn aus dem Verkauf von Gütern, Dienstleistungen, Vermögenswerten des Unternehmens sowie aus erhaltenen Dividenden.
Der Indikator spiegelt das operative Nettoergebnis vor Ertragsteuern und außerordentlichen Aufwendungen wider. Ebenfalls nicht enthalten sind Gewinne aus dem Verkauf von eigenen Investitionsgütern und erhaltene Dividenden.
Der Indikator wird auf der Grundlage von Daten berechnet, die vom Australian Bureau of Statistics aus einer Umfrage unter 19.000 Privatunternehmen erhoben wurden. Die Umfrage umfasst Unternehmen aller Branchen gemäß der in Australien und Neuseeland geltenden industriellen Standardklassifikation. Die vollständige Berichtsversion enthält Daten, die nach Branche, Mitarbeiterzahl und Gebiet gegliedert sind. Der Indikator ist saisonbereinigt.
Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern werden bei der Umfrage nicht berücksichtigt. Die Daten solcher Unternehmen werden statistisch auf Basis des Umsatzes ermittelt. Kleinstunternehmen ohne Angestellte sind ausgeschlossen.
Der Bruttogewinn privater Unternehmen spiegelt die Intensität der Geschäftstätigkeit im Land. Ein steigender Wert kann sich positiv auf die Notierungen des Australischen Dollars auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern q/q (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)".
