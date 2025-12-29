KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Vierwochendurchschnitt (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Arbeitsministerium der Vereinigten Staaten (United States Department of Labor)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 216.750 K 220.796 K
217.500 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
220.018 K
216.750 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochen-Durchschnitt zeigen die Anzahl der Personen, die in den letzten vier Wochen zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragt haben. Mit anderen Worten, der Indikator gibt an, wie viele Menschen in dem betreffenden Zeitraum ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Der Indikator wird verwendet, um den Zustand des Arbeitsmarktes und die allgemeine Gesundheit der US-Wirtschaft zu beurteilen. Da monatlich erhobene Daten sehr volatil sind, analysieren Ökonomen oft durchschnittliche Monatsdaten. Hohe Volatilität kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. So kann es z.B. durch eine reduzierte Wochenarbeitszeit (während der Ferien oder des Urlaubs) zu weniger Reklamationen kommen. Hohe Volatilität kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. So kann es z.B. durch eine reduzierte Wochenarbeitszeit (während der Ferien oder des Urlaubs) zu weniger Reklamationen kommen. Er gilt daher als starker Frühindikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Darüber hinaus berücksichtigt die Fed bei ihrem Zinsentscheid die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die anfänglichen Arbeitslosenzahlen steigen in der Regel, bevor die Wirtschaft in eine Rezession eintritt (oder sinken, bevor sich die Wirtschaft erholt).

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
20 Dez. 2025
216.750 K
220.796 K
217.500 K
13 Dez. 2025
217.500 K
215.664 K
217.000 K
6 Dez. 2025
216.750 K
210.913 K
214.750 K
29 Nov. 2025
214.750 K
218.614 K
224.250 K
22 Nov. 2025
223.750 K
213.070 K
224.750 K
15 Nov. 2025
224.250 K
227.250 K
20 Sept. 2025
237.500 K
236.492 K
240.250 K
13 Sept. 2025
240.000 K
244.415 K
240.750 K
6 Sept. 2025
240.500 K
230.816 K
230.750 K
30 Aug. 2025
231.000 K
228.412 K
228.500 K
23 Aug. 2025
228.500 K
228.933 K
226.000 K
16 Aug. 2025
226.250 K
224.419 K
221.750 K
9 Aug. 2025
221.750 K
218.017 K
221.000 K
2 Aug. 2025
220.750 K
219.889 K
221.250 K
26 Juli 2025
221.000 K
222.299 K
224.500 K
19 Juli 2025
224.500 K
225.813 K
229.500 K
12 Juli 2025
229.500 K
232.450 K
235.750 K
5 Juli 2025
235.500 K
237.294 K
241.250 K
28 Juni 2025
241.500 K
241.953 K
245.250 K
21 Juni 2025
245.000 K
247.555 K
245.750 K
14 Juni 2025
245.500 K
242.066 K
240.750 K
7 Juni 2025
240.250 K
238.999 K
235.250 K
31 Mai 2025
235.000 K
228.256 K
230.500 K
24 Mai 2025
230.750 K
231.568 K
231.000 K
17 Mai 2025
231.500 K
231.043 K
230.500 K
10 Mai 2025
230.500 K
227.635 K
227.250 K
3 Mai 2025
227.000 K
227.217 K
226.000 K
26 Apr. 2025
226.000 K
221.245 K
220.500 K
19 Apr. 2025
220.250 K
225.166 K
221.000 K
12 Apr. 2025
220.750 K
218.137 K
223.250 K
5 Apr. 2025
223.000 K
222.644 K
223.000 K
29 März 2025
223.000 K
225.953 K
224.250 K
22 März 2025
224.000 K
219.591 K
228.750 K
15 März 2025
227.000 K
231.185 K
226.250 K
8 März 2025
226.000 K
225.304 K
224.500 K
1 März 2025
224.250 K
220.277 K
224.000 K
22 Feb. 2025
224.000 K
211.260 K
215.500 K
15 Feb. 2025
215.250 K
217.880 K
216.250 K
8 Feb. 2025
216.000 K
219.264 K
217.000 K
1 Feb. 2025
216.750 K
216.393 K
212.750 K
25 Jan. 2025
212.500 K
218.132 K
213.500 K
18 Jan. 2025
213.500 K
210.338 K
212.750 K
11 Jan. 2025
212.750 K
205.346 K
213.500 K
4 Jan. 2025
213.000 K
217.851 K
223.250 K
28 Dez. 2024
223.250 K
224.643 K
226.750 K
21 Dez. 2024
226.500 K
230.127 K
225.500 K
14 Dez. 2024
225.500 K
225.338 K
224.250 K
7 Dez. 2024
224.250 K
215.351 K
218.500 K
30 Nov. 2024
218.250 K
215.872 K
217.500 K
23 Nov. 2024
217.000 K
217.604 K
218.250 K
