Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochen-Durchschnitt zeigen die Anzahl der Personen, die in den letzten vier Wochen zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragt haben. Mit anderen Worten, der Indikator gibt an, wie viele Menschen in dem betreffenden Zeitraum ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Der Indikator wird verwendet, um den Zustand des Arbeitsmarktes und die allgemeine Gesundheit der US-Wirtschaft zu beurteilen. Da monatlich erhobene Daten sehr volatil sind, analysieren Ökonomen oft durchschnittliche Monatsdaten. Hohe Volatilität kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. So kann es z.B. durch eine reduzierte Wochenarbeitszeit (während der Ferien oder des Urlaubs) zu weniger Reklamationen kommen. Hohe Volatilität kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. So kann es z.B. durch eine reduzierte Wochenarbeitszeit (während der Ferien oder des Urlaubs) zu weniger Reklamationen kommen. Er gilt daher als starker Frühindikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Darüber hinaus berücksichtigt die Fed bei ihrem Zinsentscheid die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die anfänglichen Arbeitslosenzahlen steigen in der Regel, bevor die Wirtschaft in eine Rezession eintritt (oder sinken, bevor sich die Wirtschaft erholt).

Grafik der letzten Werte: