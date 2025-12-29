Einzelhandelsumsätze exkl. Autos und Gas m/m spiegeln eine prozentuale Veränderung des Gesamtvolumens der Einkäufe der Verbraucher in Einzelhandelsgeschäften im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Der Indikator umfasst nicht die Einkäufe von Dienstleistungen, Autos, Gas und Lebensmitteln. Eine solche Berechnung ermöglicht den Überblick über die Muster in der Struktur der Güternachfrage, da Umsatzveränderungen dieser Warengruppen oft durch Preisänderungen verursacht werden. Für den Indikator wird keine Anpassung an die Inflation vorgenommen. Ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze deutet auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum hin, aber wenn der Anstieg stärker als erwartet ausfällt, kann er inflationär sein.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Einzelhandelsumsatz excl. Autos und Benzin m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.