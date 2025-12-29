Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -Indikatoren Mexikos
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|N/D
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|CPI y/y
|3.80%
|Nov 2025
|3.57%
|Monatlich
|Zinsentscheid der Bank von Mexiko
|7.00%
|7.25%
|Handelsbilanz
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 20:30, MXN, Haushaltssaldo, Prognose: Mex$-0.900 B, Vorherige: Mex$-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, Neujahrstag
2026.01.02 15:00, MXN, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 46.7, Vorherige: 47.3
2026.01.06 12:00, MXN, Verbrauchervertrauen, Prognose: 45.2, Vorherige: 44.2
2026.01.06 12:00, MXN, Verbrauchervertrauensindex n.s.b., Vorherige: 44.0
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CFTC MXN nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt (BIP) n.s.b. y/y
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|N/D
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|Arbeitslosenrate n.s.b.
|N/D
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI der ersten Monatshälfte m/m
|0.17%
|Dez 2025
|0.47%
|Monatlich
|CPI m/m
|0.66%
|Nov 2025
|0.36%
|Monatlich
|CPI y/y
|3.80%
|Nov 2025
|3.57%
|Monatlich
|Kern-CPI der ersten Monatshälfte m/m
|0.31%
|Dez 2025
|0.04%
|Monatlich
|Kern-CPI m/m
|0.19%
|Nov 2025
|0.29%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Zinsentscheid der Bank von Mexiko
|7.00%
|7.25%
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Handelsbilanz n.s.a.
|$0.663 B
|Nov 2025
|$0.606 B
|Monatlich
|Haushaltssaldo
|Mex$-16.753 B
|Okt 2025
|Mex$-197.792 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|$2.325 B
|3 Q 2025
|$-1.791 B
|Vierteljährlich
|Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis
|0.49%
|3 Q 2025
|-0.40%
|Vierteljährlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoanlageinvestitionen m/m
|-0.3%
|Sep 2025
|-2.7%
|Monatlich
|Bruttoanlageinvestitionen n.s.b. y/y
|-8.4%
|Sep 2025
|-8.9%
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|0.7%
|Okt 2025
|-0.4%
|Monatlich
|Industrieproduktion n.s.b. y/y
|-0.4%
|Okt 2025
|-2.4%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|47.3
|Nov 2025
|49.5
|Monatlich
|Wirtschaftstätigkeit m/m
|1.0%
|Okt 2025
|-0.6%
|Monatlich
|Wirtschaftstätigkeit n.s.b. y/y
|1.7%
|Okt 2025
|0.7%
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|N/D
|Okt 2025
|1.0%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsätze n.s.b. y/y
|N/D
|Okt 2025
|3.3%
|Monatlich
|Gesamtwirtschaftliche Nachfrage n.s.b. y/y
|1.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|Vierteljährlich
|Gesamtwirtschaftliche Nachfrage q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|1.4%
|Vierteljährlich
|Private Ausgaben n.s.b. y/y
|1.6%
|3 Q 2025
|-0.4%
|Vierteljährlich
|Private Ausgaben q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|Vierteljährlich
|Verbrauchervertrauen
|44.2
|Nov 2025
|45.8
|Monatlich
|Verbrauchervertrauensindex
|104.3
|Jul 2019
|106.0
|Monatlich
|Verbrauchervertrauensindex n.s.b.
|44.0
|Nov 2025
|45.7
|Monatlich
|Verbrauchervertrauensindex n.s.b.
|105.1
|Jul 2019
|106.1
|Monatlich