Wirtschaftskalender und -Indikatoren Mexikos

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate N/D Nov 2025 2.6% Monatlich
CPI y/y 3.80% Nov 2025 3.57% Monatlich
Zinsentscheid der Bank von Mexiko 7.00% 7.25%
Handelsbilanz N/D Nov 2025 Monatlich

2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 20:30, MXN, Haushaltssaldo, Prognose: Mex$​-0.900 B, Vorherige: Mex$​-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, Neujahrstag
2026.01.02 15:00, MXN, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 46.7, Vorherige: 47.3
2026.01.06 12:00, MXN, Verbrauchervertrauen, Prognose: 45.2, Vorherige: 44.2
2026.01.06 12:00, MXN, Verbrauchervertrauensindex n.s.b., Vorherige: 44.0

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CFTC MXN nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt (BIP) n.s.b. y/y -0.2% 3 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate N/D Nov 2025 2.6% Monatlich
Arbeitslosenrate n.s.b. N/D Nov 2025 2.6% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI der ersten Monatshälfte m/m 0.17% Dez 2025 0.47% Monatlich
CPI m/m 0.66% Nov 2025 0.36% Monatlich
CPI y/y 3.80% Nov 2025 3.57% Monatlich
Kern-CPI der ersten Monatshälfte m/m 0.31% Dez 2025 0.04% Monatlich
Kern-CPI m/m 0.19% Nov 2025 0.29% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Zinsentscheid der Bank von Mexiko 7.00% 7.25%
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz N/D Nov 2025 Monatlich
Handelsbilanz n.s.a. $​0.663 B Nov 2025 $​0.606 B Monatlich
Haushaltssaldo Mex$​-16.753 B Okt 2025 Mex$​-197.792 B Monatlich
Leistungsbilanz $​2.325 B 3 Q 2025 $​-1.791 B Vierteljährlich
Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis 0.49% 3 Q 2025 -0.40% Vierteljährlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoanlageinvestitionen m/m -0.3% Sep 2025 -2.7% Monatlich
Bruttoanlageinvestitionen n.s.b. y/y -8.4% Sep 2025 -8.9% Monatlich
Industrieproduktion m/m 0.7% Okt 2025 -0.4% Monatlich
Industrieproduktion n.s.b. y/y -0.4% Okt 2025 -2.4% Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 47.3 Nov 2025 49.5 Monatlich
Wirtschaftstätigkeit m/m 1.0% Okt 2025 -0.6% Monatlich
Wirtschaftstätigkeit n.s.b. y/y 1.7% Okt 2025 0.7% Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m N/D Okt 2025 1.0% Monatlich
Einzelhandelsumsätze n.s.b. y/y N/D Okt 2025 3.3% Monatlich
Gesamtwirtschaftliche Nachfrage n.s.b. y/y 1.1% 3 Q 2025 0.3% Vierteljährlich
Gesamtwirtschaftliche Nachfrage q/q 0.7% 3 Q 2025 1.4% Vierteljährlich
Private Ausgaben n.s.b. y/y 1.6% 3 Q 2025 -0.4% Vierteljährlich
Private Ausgaben q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% Vierteljährlich
Verbrauchervertrauen 44.2 Nov 2025 45.8 Monatlich
Verbrauchervertrauensindex 104.3 Jul 2019 106.0 Monatlich
Verbrauchervertrauensindex n.s.b. 44.0 Nov 2025 45.7 Monatlich
Verbrauchervertrauensindex n.s.b. 105.1 Jul 2019 106.1 Monatlich