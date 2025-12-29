Bank of England M4 Geldmenge m/m zeigt prozentuale Veränderungen des Pfund Sterling im Vergleich zum Vormonat.

Die M4 Geldmenge umfasst:

Bestände des privaten Sektors an Pfund Sterling-Banknoten und -Münzen

Sterling-Einlagen, einschließlich Einlagenzertifikate

Forderungen an britische MFIs aus Pensionsgeschäften

Finanzpapiere und andere Instrumente einschließlich der von britischen MFIs emittierten Anleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren

Geschätzte Bestände an Pfund Sterling-Banknoten

M4 stellt die flüssigste Form der Geldmenge dar.

Ein Anstieg der Geldmenge ist ein Maß für die Inflation. Je mehr Geld im nationalen Währungssystem zirkuliert, desto höher ist in der Regel die Inflation. Um das Inflationsziel von 2% zu erreichen, führt die Bank of England ein quantitatives Lockerungsprogramm durch, das die Geldmenge künstlich erhöht.

Das Geldmengenwachstum wirkt sich nicht auf die Pfund-Sterling-Kurse aus, da es sich um administrative Informationen handelt.

Grafik der letzten Werte: