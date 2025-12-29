Wirtschaftskalender
Bank von England (BoE), M4 Geldmenge m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|Niedrig
|-0.2%
|0.5%
|
0.6%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-0.1%
|
-0.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Bank of England M4 Geldmenge m/m zeigt prozentuale Veränderungen des Pfund Sterling im Vergleich zum Vormonat.
Die M4 Geldmenge umfasst:
- Bestände des privaten Sektors an Pfund Sterling-Banknoten und -Münzen
- Sterling-Einlagen, einschließlich Einlagenzertifikate
- Forderungen an britische MFIs aus Pensionsgeschäften
- Finanzpapiere und andere Instrumente einschließlich der von britischen MFIs emittierten Anleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren
- Geschätzte Bestände an Pfund Sterling-Banknoten
M4 stellt die flüssigste Form der Geldmenge dar.
Ein Anstieg der Geldmenge ist ein Maß für die Inflation. Je mehr Geld im nationalen Währungssystem zirkuliert, desto höher ist in der Regel die Inflation. Um das Inflationsziel von 2% zu erreichen, führt die Bank of England ein quantitatives Lockerungsprogramm durch, das die Geldmenge künstlich erhöht.
Das Geldmengenwachstum wirkt sich nicht auf die Pfund-Sterling-Kurse aus, da es sich um administrative Informationen handelt.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Bank von England (BoE), M4 Geldmenge m/m (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
