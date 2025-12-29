KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Brasilien

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.1% 3 Q 2025 0.3% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate, 3 Monate 5.4% Okt 2025 5.6% Monatlich
CPI m/m 0.18% Nov 2025 0.09% Monatlich
BCB Zinsentscheid 15.00% 15.00%
Handelsbilanz $​5.842 B Nov 2025 $​6.964 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-M Inflationsindex m/m, Aktuell: -0.01%, Prognose: 0.62%, Vorherige: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB Focus Marktbericht
2025.12.29 20:30, BRL, CFTC BRL Nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 11:00, BRL, BNDES Langfristiger Zinssatz TJLP, Vorherige: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Arbeitslosenrate, 3 Monate, Prognose: 5.3%, Vorherige: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Silvester
2026.01.01 17:30, BRL, Devisenströme
2026.01.02 13:00, BRL, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 49.3, Vorherige: 48.8
2026.01.05 11:30, BRL, BCB Focus Marktbericht
2026.01.06 08:00, BRL, FIPE VPI m/m, Prognose: 0.46%, Vorherige: 0.20%
2026.01.06 13:00, BRL, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 49.1, Vorherige: 50.1
2026.01.06 13:00, BRL, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Prognose: 48.2, Vorherige: 49.6

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CFTC BRL Nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.1% 3 Q 2025 0.3% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 1.8% 3 Q 2025 2.4% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate, 3 Monate 5.4% Okt 2025 5.6% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m 0.18% Nov 2025 0.09% Monatlich
CPI y/y 4.46% Nov 2025 4.68% Monatlich
FGV IGP-DI Inflationsindex m/m 0.01% Nov 2025 -0.03% Monatlich
FGV IGP-M Inflationsindex m/m -0.01% Dez 2025 0.27% Monatlich
FIPE VPI m/m 0.20% Nov 2025 0.27% Monatlich
Monatsmitte VPI y/y 4.41% Dez 2025 4.50% Monatlich
Monatsmitte-Verbraucherpreisindex (VPI) m/m 0.25% Dez 2025 0.20% Monatlich
PPI m/m -0.48% Okt 2025 -0.24% Monatlich
PPI y/y -1.82% Okt 2025 -0.39% Monatlich
VPI s.b. m/m 0.12% Nov 2025 0.07% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Ausländische Direktinvestitionen N/D Okt 2025 $​10.671 B Monatlich
BCB Bankdarlehen m/m N/D Okt 2025 1.1% Monatlich
BCB Zinsentscheid 15.00% 15.00%
BNDES Langfristiger Zinssatz TJLP 9.07% 4 Q 2025 8.96% Vierteljährlich
Devisenströme N/D
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz $​5.842 B Nov 2025 $​6.964 B Monatlich
Leistungsbilanz N/D Okt 2025 $​-9.774 B Monatlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Nettodefizit - BIP-Verhältnis N/D Okt 2025 64.8% Monatlich
Nominaler Haushaltssaldo N/D Okt 2025 R$​-102.185 B Monatlich
Primärer Haushaltssaldo N/D Okt 2025 R$​-17.452 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
ANFAVEA Autoproduktion m/m N/D Nov 2025 Monatlich
ANFAVEA Autoverkäufe m/m N/D Nov 2025 Monatlich
BCB IBC-Br Wirtschaftstätigkeit N/D Okt 2025 Monatlich
Dienstleistungsvolumen m/m 0.3% Okt 2025 0.7% Monatlich
Dienstleistungsvolumen y/y 2.2% Okt 2025 4.3% Monatlich
Industrieproduktion m/m 0.1% Okt 2025 -0.4% Monatlich
Industrieproduktion y/y -0.5% Okt 2025 2.0% Monatlich
S&P Global PMI der Dienstleister 50.1 Nov 2025 47.7 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 48.8 Nov 2025 48.2 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) 49.6 Nov 2025 48.2 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 0.5% Okt 2025 -0.3% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 1.1% Okt 2025 0.8% Monatlich
FGV Verbrauchervertrauen N/D Dez 2025 1.3 Monatlich