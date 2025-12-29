Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Brasilien
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-M Inflationsindex m/m, Aktuell: -0.01%, Prognose: 0.62%, Vorherige: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB Focus Marktbericht
2025.12.29 20:30, BRL, CFTC BRL Nichtkommerzielle Nettopositionen
2025.12.30 11:00, BRL, BNDES Langfristiger Zinssatz TJLP, Vorherige: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Arbeitslosenrate, 3 Monate, Prognose: 5.3%, Vorherige: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Silvester
2026.01.01 17:30, BRL, Devisenströme
2026.01.02 13:00, BRL, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 49.3, Vorherige: 48.8
2026.01.05 11:30, BRL, BCB Focus Marktbericht
2026.01.06 08:00, BRL, FIPE VPI m/m, Prognose: 0.46%, Vorherige: 0.20%
2026.01.06 13:00, BRL, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 49.1, Vorherige: 50.1
2026.01.06 13:00, BRL, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Prognose: 48.2, Vorherige: 49.6
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CFTC BRL Nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|1.8%
|3 Q 2025
|2.4%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate, 3 Monate
|5.4%
|Okt 2025
|5.6%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|0.18%
|Nov 2025
|0.09%
|Monatlich
|CPI y/y
|4.46%
|Nov 2025
|4.68%
|Monatlich
|FGV IGP-DI Inflationsindex m/m
|0.01%
|Nov 2025
|-0.03%
|Monatlich
|FGV IGP-M Inflationsindex m/m
|-0.01%
|Dez 2025
|0.27%
|Monatlich
|FIPE VPI m/m
|0.20%
|Nov 2025
|0.27%
|Monatlich
|Monatsmitte VPI y/y
|4.41%
|Dez 2025
|4.50%
|Monatlich
|Monatsmitte-Verbraucherpreisindex (VPI) m/m
|0.25%
|Dez 2025
|0.20%
|Monatlich
|PPI m/m
|-0.48%
|Okt 2025
|-0.24%
|Monatlich
|PPI y/y
|-1.82%
|Okt 2025
|-0.39%
|Monatlich
|VPI s.b. m/m
|0.12%
|Nov 2025
|0.07%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Ausländische Direktinvestitionen
|N/D
|Okt 2025
|$10.671 B
|Monatlich
|BCB Bankdarlehen m/m
|N/D
|Okt 2025
|1.1%
|Monatlich
|BCB Zinsentscheid
|15.00%
|15.00%
|BNDES Langfristiger Zinssatz TJLP
|9.07%
|4 Q 2025
|8.96%
|Vierteljährlich
|Devisenströme
|N/D
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|$5.842 B
|Nov 2025
|$6.964 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|N/D
|Okt 2025
|$-9.774 B
|Monatlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Nettodefizit - BIP-Verhältnis
|N/D
|Okt 2025
|64.8%
|Monatlich
|Nominaler Haushaltssaldo
|N/D
|Okt 2025
|R$-102.185 B
|Monatlich
|Primärer Haushaltssaldo
|N/D
|Okt 2025
|R$-17.452 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|ANFAVEA Autoproduktion m/m
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|ANFAVEA Autoverkäufe m/m
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|BCB IBC-Br Wirtschaftstätigkeit
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Dienstleistungsvolumen m/m
|0.3%
|Okt 2025
|0.7%
|Monatlich
|Dienstleistungsvolumen y/y
|2.2%
|Okt 2025
|4.3%
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|0.1%
|Okt 2025
|-0.4%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|-0.5%
|Okt 2025
|2.0%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|50.1
|Nov 2025
|47.7
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|48.8
|Nov 2025
|48.2
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|49.6
|Nov 2025
|48.2
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|0.5%
|Okt 2025
|-0.3%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|1.1%
|Okt 2025
|0.8%
|Monatlich
|FGV Verbrauchervertrauen
|N/D
|Dez 2025
|1.3
|Monatlich