Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und Indikatoren von Singapur
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|2.4%
|3 Q 2025
|1.3%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|Vierteljährlich
|CPI y/y
|1.2%
|Nov 2025
|1.2%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|S$7.669 B
|Nov 2025
|S$7.168 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.30 16:00, SGD, Bankdarlehen, Prognose: S$870.232 B, Vorherige: S$866.120 B
2026.01.02 00:00, SGD, Bruttoinlandsprodukt q/q, Prognose: 1.1%, Vorherige: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, Bruttoinlandsprodukt y/y, Prognose: 6.2%, Vorherige: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, URA Immobilienpreisindex q/q, Prognose: 1.0%, Vorherige: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Prognose: 50.3, Vorherige: 50.2
2026.01.06 00:30, SGD, S&P Global PMI, Vorherige: 55.4
2026.01.06 16:00, SGD, Devisenreserven, Prognose: $402.034 B, Vorherige: $400.020 B
Wirtschaftsindikatoren
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|2.4%
|3 Q 2025
|1.3%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|4.2%
|3 Q 2025
|2.9%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|Vierteljährlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI y/y
|1.2%
|Nov 2025
|1.2%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bankdarlehen
|S$866.120 B
|Okt 2025
|S$863.761 B
|Monatlich
|Devisenreserven
|$400.020 B
|Nov 2025
|$392.198 B
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Handelsbilanz
|S$7.669 B
|Nov 2025
|S$7.168 B
|Monatlich
|Heimische Ausfuhren ohne Öl m/m
|6.6%
|Nov 2025
|8.8%
|Monatlich
|Heimische Ausfuhren ohne Öl y/y
|11.6%
|Nov 2025
|21.7%
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Industrieproduktion m/m
|26.3%
|Sep 2025
|-11.0%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|16.1%
|Sep 2025
|-9.0%
|Monatlich
|Konjunkturperspektiven des verarbeitenden Gewerbes
|5.0
|2 Q 2025
|-6.0
|Vierteljährlich
|S&P Global PMI
|55.4
|Nov 2025
|57.4
|Monatlich
|SIPMM PMI
|50.2
|Nov 2025
|50.1
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|1.0%
|Mai 2025
|0.0%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|1.4%
|Mai 2025
|0.2%
|Monatlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|URA Immobilienpreisindex q/q
|0.9%
|3 Q 2025
|1.2%
|Vierteljährlich