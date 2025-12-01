KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und Indikatoren von Singapur

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 2.4% 3 Q 2025 1.3% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 2.0% 3 Q 2025 2.0% Vierteljährlich
CPI y/y 1.2% Nov 2025 1.2% Monatlich
Handelsbilanz S$​7.669 B Nov 2025 S$​7.168 B Monatlich

2025.12.30 16:00, SGD, Bankdarlehen, Prognose: S$​870.232 B, Vorherige: S$​866.120 B
2026.01.02 00:00, SGD, Bruttoinlandsprodukt q/q, Prognose: 1.1%, Vorherige: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, Bruttoinlandsprodukt y/y, Prognose: 6.2%, Vorherige: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, URA Immobilienpreisindex q/q, Prognose: 1.0%, Vorherige: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, Prognose: 50.3, Vorherige: 50.2
2026.01.06 00:30, SGD, S&P Global PMI, Vorherige: 55.4
2026.01.06 16:00, SGD, Devisenreserven, Prognose: $​402.034 B, Vorherige: $​400.020 B

Wirtschaftsindikatoren

BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 2.4% 3 Q 2025 1.3% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 4.2% 3 Q 2025 2.9% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 2.0% 3 Q 2025 2.0% Vierteljährlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI y/y 1.2% Nov 2025 1.2% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bankdarlehen S$​866.120 B Okt 2025 S$​863.761 B Monatlich
Devisenreserven $​400.020 B Nov 2025 $​392.198 B Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Handelsbilanz S$​7.669 B Nov 2025 S$​7.168 B Monatlich
Heimische Ausfuhren ohne Öl m/m 6.6% Nov 2025 8.8% Monatlich
Heimische Ausfuhren ohne Öl y/y 11.6% Nov 2025 21.7% Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Industrieproduktion m/m 26.3% Sep 2025 -11.0% Monatlich
Industrieproduktion y/y 16.1% Sep 2025 -9.0% Monatlich
Konjunkturperspektiven des verarbeitenden Gewerbes 5.0 2 Q 2025 -6.0 Vierteljährlich
S&P Global PMI 55.4 Nov 2025 57.4 Monatlich
SIPMM PMI 50.2 Nov 2025 50.1 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 1.0% Mai 2025 0.0% Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y 1.4% Mai 2025 0.2% Monatlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
URA Immobilienpreisindex q/q 0.9% 3 Q 2025 1.2% Vierteljährlich