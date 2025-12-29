KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Norwegen, Produzentenpreisindex (PPI) m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)

Land:
Norwegen
NOK, Norwegische Krone
Quelle:
Statistikbehörde Norwegens (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Sektor:
Preise
Niedrig 2.0%
0.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.0%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der norwegische Erzeugerpreisindex m/m spiegelt die Dynamik der Preise für Waren wider, die von norwegischen Unternehmen im Inland und auf ausländischen Märkten produziert und verkauft werden. Der Index misst eine Veränderung der Preise aus der Sicht der Produzenten im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat. Der Index wird von Statistics Norway (SSB) am 10. jedes Monats veröffentlicht.

Die Statistiken umfassen das verarbeitende Gewerbe, die Öl- und Gasproduktion, die Energiewirtschaft, den Bergbau und einige Dienstleistungen. Der Index umfasst Waren, die als Endprodukte an den Einzelhandel geliefert werden, Gegenstand von Investitionen sind oder als Zwischenprodukte auf andere Produktionssektoren übertragen werden.

Die wichtigste Datenquelle ist eine Umfrage bei den Herstellern, in der diese die Preise für eine Stichprobe von 630 Produktgruppen angeben. Der Fragebogen wird monatlich an etwa 1300 Unternehmen verschickt, die Daten über die Preise für etwa 5000 Waren liefern. Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten sind von der Berechnung ausgeschlossen. Der auszufüllende Fragebogen wird per E-Mail versandt.

Der Erzeugerpreisindex gilt als Frühindikator für die Verbraucherpreise und damit für die Inflation. Er ist ein genauerer Frühindikator im Vergleich zum VPI: Wenn die Erzeugerpreise steigen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Diese beiden Indikatoren sind eng miteinander verknüpft.

Die Erzeugerpreise sind ein führender Indikator für die Verbraucherpreisinflation, und daher kann das VPI-Wachstum als positiv für die Notierungen der norwegischen Krone angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Norwegen, Produzentenpreisindex (PPI) m/m (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.0%
0.1%
Okt 2025
0.1%
-1.7%
Sep 2025
-1.7%
-0.9%
Aug 2025
-0.9%
0.8%
Jul 2025
0.8%
-0.3%
Jun 2025
-0.3%
-3.0%
Mai 2025
-3.0%
-5.4%
Apr 2025
-5.4%
-7.1%
Mär 2025
-7.1%
1.7%
Feb 2025
1.7%
4.7%
Jan 2025
4.7%
1.1%
Dez 2024
1.1%
3.3%
Nov 2024
3.3%
4.6%
Okt 2024
4.6%
-1.9%
Sep 2024
-1.9%
1.9%
Aug 2024
1.9%
0.1%
Jul 2024
0.1%
0.5%
Jun 2024
0.5%
-0.9%
Mai 2024
-0.9%
3.4%
Apr 2024
3.4%
2.7%
Mär 2024
2.7%
-2.5%
Feb 2024
-2.5%
-3.2%
Jan 2024
-3.2%
-7.4%
Dez 2023
-7.4%
-0.3%
Nov 2023
-0.3%
5.2%
Okt 2023
5.2%
4.8%
Sep 2023
4.8%
4.8%
Aug 2023
4.8%
-2.9%
Jul 2023
-2.9%
0.3%
Jun 2023
0.3%
-8.3%
Mai 2023
-8.3%
0.8%
Apr 2023
0.8%
-3.5%
Mär 2023
-3.5%
-2.9%
Feb 2023
-2.9%
-17.3%
Jan 2023
-17.3%
4.9%
Dez 2022
4.9%
5.2%
Nov 2022
5.2%
-16.5%
Okt 2022
-16.5%
-7.2%
Sep 2022
-7.2%
8.2%
Aug 2022
8.2%
7.5%
Jul 2022
7.5%
7.2%
Jun 2022
7.2%
1.7%
Mai 2022
1.7%
-7.2%
Apr 2022
-7.2%
16.9%
Mär 2022
16.9%
2.1%
Feb 2022
2.1%
-1.2%
Jan 2022
-1.2%
8.1%
Dez 2021
8.1%
3.0%
Nov 2021
3.0%
6.2%
Okt 2021
6.2%
8.0%
12
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen