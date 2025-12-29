Die Industrieproduktion m/m spiegelt die Veränderungen der Gesamtproduktion der südkoreanischen Fabriken, Minen und Versorgungsunternehmen im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat wider. Das Wachstum der Industrieproduktion kann sich positiv auf die Kurse des südkoreanischen Won auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südkoreas Industrieproduktion m/m (South Korea Industrial Production m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.