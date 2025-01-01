Die Rede des Vizegouverneurs für Märkte und Banken der Bank of England hat traditionell das Interesse von Finanzanalysten geweckt.

Er ist verantwortlich für die Aufsicht über die Abteilungen Markets und Banking. Dave Ramsden kam 2017 als stellvertretender Gouverneur für Märkte und Banken zur Bank. Er ist auch Mitglied des Ausschusses für Geldpolitik, des Ausschusses für Finanzpolitik und des Ausschusses für Bankenaufsicht. Als einer der drei stellvertretenden Gouverneure ist Ramsden einer der Hauptredner der Bank of England.

Dave Ramsden spricht oft in der Öffentlichkeit: Neben regelmäßigen Vorträgen nimmt er an internationalen Wirtschaftsforen teil, spricht auf Kongressen und Konferenzen. Außerdem ist er Gastprofessor am Kings College London.

Ramsdens Rede wirkt sich selten direkt auf das Pfund Sterling aus. Sie können jedoch reichlich Denkanstöße geben, so dass Analysten und Ökonomen seine Rede in der Regel verfolgen.