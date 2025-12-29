ANZ Rohstoffpreisindex m/m ist ein monatlicher Bericht, der die Veränderungen der Preise der wichtigsten Ausfuhrkategorien im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres widerspiegelt. Rohstoffexporte stellen einen wichtigen Teil der neuseeländischen Wirtschaft dar, daher können sich Messergebnisse über den Erwartungen positiv auf die Notierungen des neuseeländischen Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ANZ Neuseeland Rohstoffpreisindex m/m (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.