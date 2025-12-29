Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von EUR spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" EUR-Positionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also ein Nettovolumen an Longpositionen des Euro in den USA.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Das Wachstum der spekulativen Euro-Longpositionen deutet auf eine Zunahme der Aktivität auf dem Euromarkt hin. Aufgrund der im Vergleich zur globalen Skala geringen Datenmenge hat dies jedoch keinen direkten Einfluss auf den Preis.

Grafik der letzten Werte: