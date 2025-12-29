KalenderKategorien

CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Mittel N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Wochenbericht der "Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen von EUR spiegelt die Differenz der existierenden "Long-" und Short-" EUR-Positionen (Spekulationen) nichtkommerzieller Händler. Der Bericht umfasst nur die US-Futuremärkte (Börsen von Chicago und New York). Der Indikator ist also ein Nettovolumen an Longpositionen des Euro in den USA.

Nicht-kommerzielle Händler eröffnen Positionen NICHT zur Absicherung im Futures- oder Optionsmarkt. Diese Gruppe umfasst nur spekulative Operationen. Ein und derselbe Händler kann als gewerblich für Geschäfte mit einigen Vermögenswerten und nicht gewerblich für Geschäfte mit anderen definiert werden. Diese Klassifizierung spiegelt sich in den CFTC-Berichten wider.

CFTC veröffentlicht einen Bericht über die Nettopositionen und Verpflichtungen von Händlern, um Händlern und Analysten das Verständnis der Marktdynamik zu erleichtern. Diese Berichte werden auf der Grundlage von Daten über Positionen von FCM-Brokern, Clearing-Unternehmen und Devisenbörsen erstellt. Die CFTC-Analytikabteilung liefert nur Daten, aber keine Erklärung, warum sich ein solches Verhältnis von Positionen gebildet hat.

Das Wachstum der spekulativen Euro-Longpositionen deutet auf eine Zunahme der Aktivität auf dem Euromarkt hin. Aufgrund der im Vergleich zur globalen Skala geringen Datenmenge hat dies jedoch keinen direkten Einfluss auf den Preis.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC EUR Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
114.3 K
23 Sept. 2025
114.3 K
117.8 K
16 Sept. 2025
117.8 K
125.7 K
9 Sept. 2025
125.7 K
119.6 K
2 Sept. 2025
119.6 K
123.0 K
26 Aug. 2025
123.0 K
118.7 K
19 Aug. 2025
118.7 K
115.4 K
12 Aug. 2025
115.4 K
116.0 K
5 Aug. 2025
116.0 K
123.4 K
29 Juli 2025
123.4 K
125.5 K
22 Juli 2025
125.5 K
128.2 K
15 Juli 2025
128.2 K
120.6 K
8 Juli 2025
120.6 K
107.5 K
1 Juli 2025
107.5 K
111.1 K
24 Juni 2025
111.1 K
101.6 K
17 Juni 2025
101.6 K
93.0 K
10 Juni 2025
93.0 K
82.8 K
3 Juni 2025
82.8 K
79.5 K
27 Mai 2025
79.5 K
74.5 K
20 Mai 2025
74.5 K
84.8 K
13 Mai 2025
84.8 K
75.7 K
6 Mai 2025
75.7 K
75.8 K
29 Apr. 2025
75.8 K
65.0 K
22 Apr. 2025
65.0 K
69.3 K
15 Apr. 2025
69.3 K
60.0 K
8 Apr. 2025
60.0 K
51.8 K
1 Apr. 2025
51.8 K
65.5 K
25 März 2025
65.5 K
59.4 K
18 März 2025
59.4 K
13.1 K
11 März 2025
13.1 K
-10.1 K
4 März 2025
-10.1 K
-25.4 K
25 Feb. 2025
-25.4 K
-51.4 K
18 Feb. 2025
-51.4 K
-64.4 K
11 Feb. 2025
-64.4 K
-58.6 K
4 Feb. 2025
-58.6 K
-66.6 K
28 Jan. 2025
-66.6 K
-62.5 K
21 Jan. 2025
-62.5 K
-60.4 K
14 Jan. 2025
-60.4 K
-64.1 K
7 Jan. 2025
-64.1 K
-68.5 K
12345678...19
