Wirtschaftskalender und Indikatoren von Neuseeland

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.1% 3 Q 2025 -1.0% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 5.3% 3 Q 2025 5.2% Vierteljährlich
CPI q/q 1.0% 3 Q 2025 0.5% Vierteljährlich
RBNZ Zinsentscheid 2.25% 2.50%
Handelsbilanz $​-0.163 B Nov 2025 $​-1.598 B Monatlich

Wirtschaftskalender

2025.12.29 20:30, NZD, CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.01 00:00, NZD, Neujahrstag
2026.01.02 00:00, NZD, Neujahrstag
2026.01.06 14:00, NZD, GDT Preisindex, Prognose: 5.0%, Vorherige: -4.4%

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP Aufwendungen q/q 1.3% 3 Q 2025 -0.8% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt q/q 1.1% 3 Q 2025 -1.0% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 1.3% 3 Q 2025 -1.1% Vierteljährlich
Veränderung des BIP auf Jahresbasis -0.5% 3 Q 2025 -1.1% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitskostenindex q/q 0.5% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Arbeitskostenindex y/y 2.1% 3 Q 2025 2.2% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 5.3% 3 Q 2025 5.2% Vierteljährlich
Beschäftigungsentwicklung q/q 0.0% 3 Q 2025 -0.2% Vierteljährlich
Einreisende Besucher m/m 0.6% Okt 2025 2.9% Monatlich
Einreisende Besucher y/y 9.4% Okt 2025 9.6% Monatlich
Erwerbsquote 70.3% 3 Q 2025 70.5% Vierteljährlich
Netto-Permanent- und Langzeitmigration 2.400 K Okt 2025 1.760 K Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
ANZ Rohstoffpreisindex m/m N/D Nov 2025 -0.3% Monatlich
CPI q/q 1.0% 3 Q 2025 0.5% Vierteljährlich
CPI y/y 3.0% 3 Q 2025 2.7% Vierteljährlich
EPI Input q/q 0.2% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Exportpreisindex q/q -1.6% 3 Q 2025 0.3% Vierteljährlich
Exportvolumenindex q/q 3.4% 3 Q 2025 -3.2% Vierteljährlich
GDT Preisindex -4.4% -4.3%
Importpreisindex q/q 0.5% 3 Q 2025 -3.7% Vierteljährlich
Index der Handelsbedingungen q/q -2.1% 3 Q 2025 4.2% Vierteljährlich
Nahrungsmittelpreisindex m/m -0.4% Nov 2025 -0.3% Monatlich
PPI Output q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
RBNZ 2-Jahres Inflationserwartungen 2.28% 4 Q 2025 2.30% Vierteljährlich
Volumenindex der Importe q/q -1.2% 3 Q 2025 3.9% Vierteljährlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
RBNZ Zinsentscheid 2.25% 2.50%
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
12-monatige Handelsbilanz $​-2.064 B Nov 2025 $​-2.350 B Monatlich
12-monatige Leistungsbilanz $​-15.370 B 3 Q 2025 $​-16.283 B Vierteljährlich
Exporte $​6.990 B Nov 2025 $​6.437 B Monatlich
Handelsbilanz $​-0.163 B Nov 2025 $​-1.598 B Monatlich
Importe $​7.154 B Nov 2025 $​8.034 B Monatlich
Leistungsbilanz $​-8.365 B 3 Q 2025 $​-1.297 B Vierteljährlich
Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis -3.5% 3 Q 2025 -3.7% Vierteljährlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Nettoverschuldung Prognose, % BIP 42.7% 45.1%
OBEGAL Vorhersage $​-14.740 B $​-12.868 B
RBNZ Verschuldung bei Gebietsfremden 58.0% Nov 2025 58.6% Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
ANZ Aktivitätsausblick 60.9 Dez 2025 53.1 Monatlich
ANZ Geschäftsvertrauen 73.6 Dez 2025 67.1 Monatlich
BusinessNZ Dienstleistungsindex N/D Nov 2025 48.7 Monatlich
BusinessNZ Herstellerindex N/D Nov 2025 Monatlich
Verkaufsvolumen der Hersteller q/q 1.1% 3 Q 2025 -2.8% Vierteljährlich
Verkäufe der Hersteller q/q 2.7% 3 Q 2025 -2.8% Vierteljährlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz y/y 4.5% 3 Q 2025 2.3% Vierteljährlich
Einzelhandelsumsätze q/q 1.9% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
Electronic Card Einzelhandelsumsatz m/m 1.2% Nov 2025 0.2% Monatlich
Electronic Card Einzelhandelsumsatz y/y 1.6% Nov 2025 0.8% Monatlich
Kern-Einzelhandelsumsätze q/q 1.2% 3 Q 2025 1.0% Vierteljährlich
RBNZ Kreditkartenausgaben y/y 4.7% Nov 2025 1.6% Monatlich
Westpac McDermott Miller Verbrauchervertrauen N/D 4 Q 2025 90.9 Vierteljährlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Baugenehmigungen m/m N/D Okt 2025 7.2% Monatlich