Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und Indikatoren von Neuseeland
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|Vierteljährlich
|CPI q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|Vierteljährlich
|RBNZ Zinsentscheid
|2.25%
|2.50%
|Handelsbilanz
|$-0.163 B
|Nov 2025
|$-1.598 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, NZD, CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.01 00:00, NZD, Neujahrstag
2026.01.02 00:00, NZD, Neujahrstag
2026.01.06 14:00, NZD, GDT Preisindex, Prognose: 5.0%, Vorherige: -4.4%
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CFTC NZD, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP Aufwendungen q/q
|1.3%
|3 Q 2025
|-0.8%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-1.0%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|1.3%
|3 Q 2025
|-1.1%
|Vierteljährlich
|Veränderung des BIP auf Jahresbasis
|-0.5%
|3 Q 2025
|-1.1%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitskostenindex q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Arbeitskostenindex y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|2.2%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|5.3%
|3 Q 2025
|5.2%
|Vierteljährlich
|Beschäftigungsentwicklung q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.2%
|Vierteljährlich
|Einreisende Besucher m/m
|0.6%
|Okt 2025
|2.9%
|Monatlich
|Einreisende Besucher y/y
|9.4%
|Okt 2025
|9.6%
|Monatlich
|Erwerbsquote
|70.3%
|3 Q 2025
|70.5%
|Vierteljährlich
|Netto-Permanent- und Langzeitmigration
|2.400 K
|Okt 2025
|1.760 K
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|ANZ Rohstoffpreisindex m/m
|N/D
|Nov 2025
|-0.3%
|Monatlich
|CPI q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.5%
|Vierteljährlich
|CPI y/y
|3.0%
|3 Q 2025
|2.7%
|Vierteljährlich
|EPI Input q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Exportpreisindex q/q
|-1.6%
|3 Q 2025
|0.3%
|Vierteljährlich
|Exportvolumenindex q/q
|3.4%
|3 Q 2025
|-3.2%
|Vierteljährlich
|GDT Preisindex
|-4.4%
|-4.3%
|Importpreisindex q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|Vierteljährlich
|Index der Handelsbedingungen q/q
|-2.1%
|3 Q 2025
|4.2%
|Vierteljährlich
|Nahrungsmittelpreisindex m/m
|-0.4%
|Nov 2025
|-0.3%
|Monatlich
|PPI Output q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|RBNZ 2-Jahres Inflationserwartungen
|2.28%
|4 Q 2025
|2.30%
|Vierteljährlich
|Volumenindex der Importe q/q
|-1.2%
|3 Q 2025
|3.9%
|Vierteljährlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|RBNZ Zinsentscheid
|2.25%
|2.50%
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|12-monatige Handelsbilanz
|$-2.064 B
|Nov 2025
|$-2.350 B
|Monatlich
|12-monatige Leistungsbilanz
|$-15.370 B
|3 Q 2025
|$-16.283 B
|Vierteljährlich
|Exporte
|$6.990 B
|Nov 2025
|$6.437 B
|Monatlich
|Handelsbilanz
|$-0.163 B
|Nov 2025
|$-1.598 B
|Monatlich
|Importe
|$7.154 B
|Nov 2025
|$8.034 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|$-8.365 B
|3 Q 2025
|$-1.297 B
|Vierteljährlich
|Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis
|-3.5%
|3 Q 2025
|-3.7%
|Vierteljährlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Nettoverschuldung Prognose, % BIP
|42.7%
|45.1%
|OBEGAL Vorhersage
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|RBNZ Verschuldung bei Gebietsfremden
|58.0%
|Nov 2025
|58.6%
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|ANZ Aktivitätsausblick
|60.9
|Dez 2025
|53.1
|Monatlich
|ANZ Geschäftsvertrauen
|73.6
|Dez 2025
|67.1
|Monatlich
|BusinessNZ Dienstleistungsindex
|N/D
|Nov 2025
|48.7
|Monatlich
|BusinessNZ Herstellerindex
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Verkaufsvolumen der Hersteller q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|-2.8%
|Vierteljährlich
|Verkäufe der Hersteller q/q
|2.7%
|3 Q 2025
|-2.8%
|Vierteljährlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz y/y
|4.5%
|3 Q 2025
|2.3%
|Vierteljährlich
|Einzelhandelsumsätze q/q
|1.9%
|3 Q 2025
|0.7%
|Vierteljährlich
|Electronic Card Einzelhandelsumsatz m/m
|1.2%
|Nov 2025
|0.2%
|Monatlich
|Electronic Card Einzelhandelsumsatz y/y
|1.6%
|Nov 2025
|0.8%
|Monatlich
|Kern-Einzelhandelsumsätze q/q
|1.2%
|3 Q 2025
|1.0%
|Vierteljährlich
|RBNZ Kreditkartenausgaben y/y
|4.7%
|Nov 2025
|1.6%
|Monatlich
|Westpac McDermott Miller Verbrauchervertrauen
|N/D
|4 Q 2025
|90.9
|Vierteljährlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Baugenehmigungen m/m
|N/D
|Okt 2025
|7.2%
|Monatlich