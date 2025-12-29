KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Italien
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Mittel 50.6 50.1
49.9
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
50.2
50.6
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) wird vom IHS Markit monatlich veröffentlicht und basiert auf Daten, die durch Umfragen unter Einkaufsleitern in produzierenden Unternehmen erhoben wurden.

Die Umfrage findet in der zweiten Monatshälfte statt. Die Teilnehmer der Umfrage werden gebeten, verschiedene Fragen zu Geschäftsbedingungen, Beschäftigung, Preisen, Beständen usw. zu beantworten. Basierend auf den empfangenen Daten wird für jede Variable ein Diffusionsindex berechnet. Dies ergibt sich aus der Summe des Prozentsatzes der Unternehmen, die eine Verbesserung melden, und des halben Prozentsatzes derjenigen, die keine Veränderung der Situation melden.

Dieser Index hat einen Referenzwert von 50,0. Wenn der Index über diesem Schwellenwert liegt, deutet dies auf eine Expansion des Industriesektors hin. Wenn der Index unter dem Schwellenwert liegt, zeigt er an, dass es zu einem Rückgang des Industriesektors gekommen ist.

Die Indizes sind saisonbereinigt. Die Originaldaten unterliegen nach ihrer erstmaligen Veröffentlichung keiner Überarbeitung. Saisonbereinigte Daten hingegen können bei Bedarf aufgrund aktualisierter saisonaler Anpassungsfaktoren überarbeitet werden.

Einkaufsmanager gelten als die ersten, die Veränderungen in der Stimmung der Branche sehen, und deshalb wird davon ausgegangen, dass der PMI eine Schlagzeile liefert und Einblicke in andere wichtige Wirtschaftsfaktoren wie BIP, Inflation, Beschäftigung usw. gibt.

Liegt der veröffentlichte Wert über dem erwarteten Wert, könnte man von einer Aufwertung des Euro ausgehen. Für den Fall, dass der veröffentlichte Wert unter den Erwartungen liegt, kann davon ausgegangen werden, dass der Euro abgewertet wird und sich die Eurokurse entsprechend entwickeln.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global Italy Einkaufsmanagerindex (PMI) der Hersteller (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
50.6
50.1
49.9
Okt 2025
49.9
47.4
49.0
Sep 2025
49.0
47.4
50.4
Aug 2025
50.4
47.2
49.8
Jul 2025
49.8
48.1
48.4
Jun 2025
48.4
50.9
49.2
Mai 2025
49.2
49.9
49.3
Apr 2025
49.3
45.2
46.6
Mär 2025
46.6
46.6
47.4
Feb 2025
47.4
47.7
46.3
Jan 2025
46.3
47.8
46.2
Dez 2024
46.2
44.4
44.5
Nov 2024
44.5
45.1
46.9
Okt 2024
46.9
46.9
48.3
Sep 2024
48.3
50.0
49.4
Aug 2024
49.4
48.8
47.4
Jul 2024
47.4
46.4
45.7
Jun 2024
45.7
44.5
45.6
Mai 2024
45.6
46.1
47.3
Apr 2024
47.3
49.0
50.4
Mär 2024
50.4
49.7
48.7
Feb 2024
48.7
51.0
48.5
Jan 2024
48.5
46.1
45.3
Dez 2023
45.3
44.6
44.4
Nov 2023
44.4
45.8
44.9
Okt 2023
44.9
46.0
46.8
Sep 2023
46.8
44.9
45.4
Aug 2023
45.4
44.1
44.5
Jul 2023
44.5
44.8
43.8
Jun 2023
43.8
46.3
45.9
Mai 2023
45.9
48.9
46.8
Apr 2023
46.8
52.0
51.1
Mär 2023
51.1
51.2
52.0
Feb 2023
52.0
49.4
50.4
Jan 2023
50.4
48.4
48.5
Dez 2022
48.5
47.4
48.4
Nov 2022
48.4
47.3
46.5
Okt 2022
46.5
48.1
48.3
Sep 2022
48.3
48.2
48.0
Aug 2022
48.0
49.7
48.5
Jul 2022
48.5
51.4
50.9
Jun 2022
50.9
53.2
51.9
Mai 2022
51.9
55.2
54.5
Apr 2022
54.5
57.1
55.8
Mär 2022
55.8
58.4
58.3
Feb 2022
58.3
60.2
58.3
Jan 2022
58.3
63.0
62.0
Dez 2021
62.0
62.1
62.8
Nov 2021
62.8
60.5
61.1
Okt 2021
61.1
60.4
59.7
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen