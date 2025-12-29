Der Einkaufsmanagerindex der Hersteller (PMI) wird vom IHS Markit monatlich veröffentlicht und basiert auf Daten, die durch Umfragen unter Einkaufsleitern in produzierenden Unternehmen erhoben wurden.

Die Umfrage findet in der zweiten Monatshälfte statt. Die Teilnehmer der Umfrage werden gebeten, verschiedene Fragen zu Geschäftsbedingungen, Beschäftigung, Preisen, Beständen usw. zu beantworten. Basierend auf den empfangenen Daten wird für jede Variable ein Diffusionsindex berechnet. Dies ergibt sich aus der Summe des Prozentsatzes der Unternehmen, die eine Verbesserung melden, und des halben Prozentsatzes derjenigen, die keine Veränderung der Situation melden.

Dieser Index hat einen Referenzwert von 50,0. Wenn der Index über diesem Schwellenwert liegt, deutet dies auf eine Expansion des Industriesektors hin. Wenn der Index unter dem Schwellenwert liegt, zeigt er an, dass es zu einem Rückgang des Industriesektors gekommen ist.

Die Indizes sind saisonbereinigt. Die Originaldaten unterliegen nach ihrer erstmaligen Veröffentlichung keiner Überarbeitung. Saisonbereinigte Daten hingegen können bei Bedarf aufgrund aktualisierter saisonaler Anpassungsfaktoren überarbeitet werden.

Einkaufsmanager gelten als die ersten, die Veränderungen in der Stimmung der Branche sehen, und deshalb wird davon ausgegangen, dass der PMI eine Schlagzeile liefert und Einblicke in andere wichtige Wirtschaftsfaktoren wie BIP, Inflation, Beschäftigung usw. gibt.

Liegt der veröffentlichte Wert über dem erwarteten Wert, könnte man von einer Aufwertung des Euro ausgehen. Für den Fall, dass der veröffentlichte Wert unter den Erwartungen liegt, kann davon ausgegangen werden, dass der Euro abgewertet wird und sich die Eurokurse entsprechend entwickeln.

Grafik der letzten Werte: