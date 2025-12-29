KalenderKategorien

CFTC MXN nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)

Land:
Mexiko
MXN, Mexikanischer Peso
Quelle:
U.S. Commodity Futures Trading Commission
Sektor:
Markt
Der Wochenbericht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über die nichtkommerziellen Nettopositionen in mexikanischen Peso spiegelt die Volumensdifferenz von Long- und Short-Positionen des mexikanischen Pesos wider, die von nichtkommerziellen (spekulativen) Händlern eröffnet wurden. Die Daten entsprechen den Positionen, die hauptsächlich von Teilnehmern an den Terminmärkten der Börsen von Chicago und New York gehalten werden. Der Indikator ist also ein Nettovolumen an Long MXN-Positionen in den Vereinigten Staaten.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "CFTC MXN nichtkommerzielle Nettopositionen (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
16 Dez. 2025
N/D
9 Dez. 2025
N/D
2 Dez. 2025
N/D
25 Nov. 2025
N/D
18 Nov. 2025
N/D
10 Nov. 2025
N/D
4 Nov. 2025
N/D
28 Okt. 2025
N/D
21 Okt. 2025
N/D
14 Okt. 2025
N/D
7 Okt. 2025
N/D
30 Sept. 2025
N/D
83.4 K
23 Sept. 2025
83.4 K
78.0 K
16 Sept. 2025
78.0 K
73.7 K
9 Sept. 2025
73.7 K
73.0 K
2 Sept. 2025
73.0 K
69.0 K
26 Aug. 2025
69.0 K
64.5 K
19 Aug. 2025
64.5 K
61.2 K
12 Aug. 2025
61.2 K
68.1 K
5 Aug. 2025
68.1 K
56.7 K
29 Juli 2025
56.7 K
56.1 K
22 Juli 2025
56.1 K
50.1 K
15 Juli 2025
50.1 K
55.1 K
8 Juli 2025
55.1 K
54.5 K
1 Juli 2025
54.5 K
51.3 K
24 Juni 2025
51.3 K
58.0 K
17 Juni 2025
58.0 K
62.7 K
10 Juni 2025
62.7 K
64.4 K
3 Juni 2025
64.4 K
61.4 K
27 Mai 2025
61.4 K
62.5 K
20 Mai 2025
62.5 K
65.7 K
13 Mai 2025
65.7 K
68.6 K
6 Mai 2025
68.6 K
59.5 K
29 Apr. 2025
59.5 K
41.2 K
22 Apr. 2025
41.2 K
33.3 K
15 Apr. 2025
33.3 K
39.1 K
8 Apr. 2025
39.1 K
51.1 K
1 Apr. 2025
51.1 K
59.0 K
25 März 2025
59.0 K
56.0 K
18 März 2025
56.0 K
30.1 K
11 März 2025
30.1 K
19.5 K
4 März 2025
19.5 K
28.7 K
25 Feb. 2025
28.7 K
14.7 K
18 Feb. 2025
14.7 K
15.9 K
11 Feb. 2025
15.9 K
12.3 K
4 Feb. 2025
12.3 K
5.2 K
28 Jan. 2025
5.2 K
-1.5 K
21 Jan. 2025
-1.5 K
6.0 K
14 Jan. 2025
6.0 K
12.4 K
7 Jan. 2025
12.4 K
18.8 K
