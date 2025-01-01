KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Frankreich Schweiz

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.5% 3 Q 2025 0.5% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 7.7% 3 Q 2025 7.6% Vierteljährlich
CPI y/y 0.9% Nov 2025 0.9% Monatlich
Handelsbilanz €​-3.918 B Okt 2025 €​-6.347 B Monatlich

2026.01.01 08:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Auktion 10-Jahres OAT, Vorherige: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 3-Monats BTF, Vorherige: 2.079%
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 6-Monats BTF, Vorherige: 2.117%
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 12-Monats BTF, Vorherige: 2.146%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI m/m, Prognose: -0.2%, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI y/y, Prognose: 0.9%, Vorherige: 0.9%
2026.01.06 07:45, EUR, HVPI m/m, Prognose: 0.5%, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, HVPI y/y, Prognose: 0.8%, Vorherige: 0.8%
2026.01.06 08:50, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister
2026.01.06 08:50, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auktion 10-Jahres OAT 3.380% 3.430%
Auktion 3-Jahres OAT 2.340% 2.220%
Auktion 5-Jahres OAT 2.760% 2.630%
Auktion vom 12-Monats BTF 2.146% 2.148%
Auktion vom 3-Monats BTF 2.079% 2.088%
Auktion vom 6-Monats BTF 2.117% 2.103%
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q 0.5% 3 Q 2025 0.5% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y 0.9% 3 Q 2025 0.9% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 7.7% 3 Q 2025 7.6% Vierteljährlich
Arbeitssuchende, Insgesamt 3082.0 K Sep 2025 3021.8 K Monatlich
Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft q/q 0.0% 3 Q 2025 -0.3% Vierteljährlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m -0.2% Nov 2025 -0.1% Monatlich
CPI y/y 0.9% Nov 2025 0.9% Monatlich
HVPI m/m -0.2% Nov 2025 -0.2% Monatlich
HVPI y/y 0.8% Nov 2025 0.8% Monatlich
PPI m/m 0.0% Nov 2025 -0.1% Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte €​51.730 B Okt 2025 €​51.967 B Monatlich
Handelsbilanz €​-3.918 B Okt 2025 €​-6.347 B Monatlich
Importe €​55.648 B Okt 2025 €​58.314 B Monatlich
Leistungsbilanz €​-3.1 B Mai 2025 €​-6.6 B Monatlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Staatshaushaltssaldo €​-136.2 B Okt 2025 €​-155.4 B Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Geschäftsklima 102 Dez 2025 98 Monatlich
Industrieproduktion m/m 0.7% Okt 2025 0.2% Monatlich
PKW-Neuzulassungen m/m -4.7% Nov 2025 -0.6% Monatlich
PKW-Neuzulassungen y/y -0.3% Nov 2025 2.9% Monatlich
Prognose der industriellen Investitionen 10.0% 3 Q 2021 10.0% Vierteljährlich
S&P Global PMI der Dienstleister N/D Dez 2025 51.4 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller N/D Dez 2025 47.8 Monatlich
S&P Global PMI des Baugewerbes 43.6 Nov 2025 39.8 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) N/D Dez 2025 50.4 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Konsumausgaben m/m 0.4% Okt 2025 0.3% Monatlich
Verbrauchervertrauensindex 89 Nov 2025 90 Monatlich