Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Frankreich Schweiz
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|Vierteljährlich
|CPI y/y
|0.9%
|Nov 2025
|0.9%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|€-3.918 B
|Okt 2025
|€-6.347 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2026.01.01 08:00, EUR, PKW-Neuzulassungen m/m, Vorherige: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, PKW-Neuzulassungen y/y, Vorherige: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Auktion 10-Jahres OAT, Vorherige: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, S&P Global PMI der Hersteller
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 3-Monats BTF, Vorherige: 2.079%
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 6-Monats BTF, Vorherige: 2.117%
2026.01.05 13:50, EUR, Auktion vom 12-Monats BTF, Vorherige: 2.146%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI m/m, Prognose: -0.2%, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, CPI y/y, Prognose: 0.9%, Vorherige: 0.9%
2026.01.06 07:45, EUR, HVPI m/m, Prognose: 0.5%, Vorherige: -0.2%
2026.01.06 07:45, EUR, HVPI y/y, Prognose: 0.8%, Vorherige: 0.8%
2026.01.06 08:50, EUR, S&P Global PMI der Dienstleister
2026.01.06 08:50, EUR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auktion 10-Jahres OAT
|3.380%
|3.430%
|Auktion 3-Jahres OAT
|2.340%
|2.220%
|Auktion 5-Jahres OAT
|2.760%
|2.630%
|Auktion vom 12-Monats BTF
|2.146%
|2.148%
|Auktion vom 3-Monats BTF
|2.079%
|2.088%
|Auktion vom 6-Monats BTF
|2.117%
|2.103%
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|0.9%
|3 Q 2025
|0.9%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|Vierteljährlich
|Arbeitssuchende, Insgesamt
|3082.0 K
|Sep 2025
|3021.8 K
|Monatlich
|Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.3%
|Vierteljährlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|-0.1%
|Monatlich
|CPI y/y
|0.9%
|Nov 2025
|0.9%
|Monatlich
|HVPI m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monatlich
|HVPI y/y
|0.8%
|Nov 2025
|0.8%
|Monatlich
|PPI m/m
|0.0%
|Nov 2025
|-0.1%
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte
|€51.730 B
|Okt 2025
|€51.967 B
|Monatlich
|Handelsbilanz
|€-3.918 B
|Okt 2025
|€-6.347 B
|Monatlich
|Importe
|€55.648 B
|Okt 2025
|€58.314 B
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|€-3.1 B
|Mai 2025
|€-6.6 B
|Monatlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Staatshaushaltssaldo
|€-136.2 B
|Okt 2025
|€-155.4 B
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Geschäftsklima
|102
|Dez 2025
|98
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|0.7%
|Okt 2025
|0.2%
|Monatlich
|PKW-Neuzulassungen m/m
|-4.7%
|Nov 2025
|-0.6%
|Monatlich
|PKW-Neuzulassungen y/y
|-0.3%
|Nov 2025
|2.9%
|Monatlich
|Prognose der industriellen Investitionen
|10.0%
|3 Q 2021
|10.0%
|Vierteljährlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|N/D
|Dez 2025
|51.4
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|N/D
|Dez 2025
|47.8
|Monatlich
|S&P Global PMI des Baugewerbes
|43.6
|Nov 2025
|39.8
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|N/D
|Dez 2025
|50.4
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Konsumausgaben m/m
|0.4%
|Okt 2025
|0.3%
|Monatlich
|Verbrauchervertrauensindex
|89
|Nov 2025
|90
|Monatlich