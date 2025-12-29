Der Devisenfluss bezieht sich auf den Betrag der in Brasilien ein- oder ausgehenden Fremdwährung, berechnet als Summe der Salden des Finanzstroms und des Handelsstroms.

Der Finanzfluss ist unter anderem die Übertragung von Gewinnen und Dividenden in andere Länder, Investitionen in Wertpapiere und Direktinvestitionen ausländischer Institute. Sie spiegelt praktisch alle Exporte und Importe aus Brasilien wider.

Die Zentralbank (BC) veröffentlicht wöchentliche Berichte über das Volumen der in Brasilien ein- und ausgehenden Auslandsgelder, wobei sie die Beträge in US-Dollar umrechnet.

Der Devisenfluss ist positiv, wenn das gesamte Kapital, das in Brasilien eingegangen ist, höher ist als das Kapital, das ins Ausland gegangen ist, bezogen auf den US-Dollar.

Der Fremdwährungsfluss ist negativ, wenn das Gesamtkapital, das in Brasilien eingegangen ist, niedriger ist als das Kapital, das ins Ausland gegangen ist, bezogen auf den US-Dollar.

Die Länder streben einen positiven Devisenfluss an, da er das Wachstum der in- und ausländischen Investitionen stimuliert, was sich ideal zur Finanzierung etwaiger Leistungsbilanzdefizite eignet.

Ein Devisenzustrom wertet den brasilianischen Real gegenüber der US-Währung auf, erhöht das Dollarangebot im Land und verringert den Druck der Käufer.

Ein Devisenabfluss wertet den brasilianischen Real gegenüber der US-Währung ab, was das Dollarangebot im Land reduziert und den Druck der Käufer erhöht.

Kurz gesagt, dieser Indikator steht in engem Zusammenhang mit der Kaufkraft der Bevölkerung und dem Außenhandel, sodass sich das Indikatorwachstum positiv auf die Kurse des brasilianischen Real auswirken kann.

Grafik der letzten Werte: