ISM Vereinigte Staaten, bezahlte Herstellerpreise (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Institut für Versorgungsmanagement (Institute for Supply Management)
Sektor:
Geschäft
Hoch N/D 56.0
58.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die bezahlte Preise des ISM (Manufacturing Prices Paid) ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt eine Änderung der Preise wider, die von den Vertretern der Industrie für die Produkte oder Dienstleistungen, die sie erhalten, gezahlt werden.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Beschaffungsmanager aus 18 US-Industrien. Die Befragten schätzen die im Produktionsprozess gezahlten Preise: ob sie gewachsen sind, gefallen sind oder sich nicht verändert haben. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung des verarbeitenden Gewerbes beträgt 20%.

Der ISM-Index der bezahlten Herstellungspreise korreliert in der Regel eng mit dem Erzeugerpreisindex in einem Zwischenstadium der Produktion. Das Indexwachstum kann als führender Inflationsindikator dienen: Die Produzenten müssen mehr an die Lieferanten zahlen, weshalb der Preis des Endproduktes wahrscheinlich steigen wird.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ISM Vereinigte Staaten, bezahlte Herstellerpreise (ISM United States Manufacturing Prices Paid)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
56.0
58.0
Okt 2025
58.0
59.9
61.9
Sep 2025
61.9
63.7
Aug 2025
63.7
63.9
64.8
Jul 2025
64.8
65.5
69.7
Jun 2025
69.7
69.9
69.4
Mai 2025
69.4
71.8
69.8
Apr 2025
69.8
68.2
69.4
Mär 2025
69.4
59.4
62.4
Feb 2025
62.4
53.2
54.9
Jan 2025
54.9
50.6
52.5
Dez 2024
52.5
51.9
50.3
Nov 2024
50.3
54.2
54.8
Okt 2024
54.8
51.0
48.3
Sep 2024
48.3
53.3
54.0
Aug 2024
54.0
52.4
52.9
Jul 2024
52.9
54.4
52.1
Jun 2024
52.1
54.3
57.0
Mai 2024
57.0
48.9
60.9
Apr 2024
60.9
47.2
55.8
Mär 2024
55.8
47.3
52.5
Feb 2024
52.5
52.3
52.9
Jan 2024
52.9
52.6
45.2
Dez 2023
45.2
47.4
49.9
Nov 2023
49.9
44.7
45.1
Okt 2023
45.1
50.3
43.8
Sep 2023
43.8
50.6
48.4
Aug 2023
48.4
40.5
42.6
Jul 2023
42.6
36.5
41.8
Jun 2023
41.8
41.1
44.2
Mai 2023
44.2
53.5
53.2
Apr 2023
53.2
52.3
49.2
Mär 2023
49.2
53.8
51.3
Feb 2023
51.3
37.8
44.5
Jan 2023
44.5
32.3
39.4
Dez 2022
39.4
42.3
43.0
Nov 2022
43.0
50.4
46.6
Okt 2022
46.6
51.6
51.7
Sep 2022
51.7
46.0
52.5
Aug 2022
52.5
69.2
60.0
Jul 2022
60.0
80.5
78.5
Jun 2022
78.5
83.7
82.2
Mai 2022
82.2
86.2
84.6
Apr 2022
84.6
81.7
87.1
Mär 2022
87.1
76.0
75.6
Feb 2022
75.6
72.3
76.1
Jan 2022
76.1
75.3
68.2
Dez 2021
68.2
82.1
82.4
Nov 2021
82.4
54.6
85.7
Okt 2021
63.6
78.4
64.8
