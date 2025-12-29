Die bezahlte Preise des ISM (Manufacturing Prices Paid) ist einer der diffusen Indikatoren, auf deren Grundlage das Supply Management Institute den PMI des verarbeitenden Gewerbes berechnet. Er spiegelt eine Änderung der Preise wider, die von den Vertretern der Industrie für die Produkte oder Dienstleistungen, die sie erhalten, gezahlt werden.

Die Indexberechnung basiert auf Daten aus einer monatlichen Befragung von Beschaffungsmanager aus 18 US-Industrien. Die Befragten schätzen die im Produktionsprozess gezahlten Preise: ob sie gewachsen sind, gefallen sind oder sich nicht verändert haben. Die gesammelten Daten werden aufbereitet und zu einem diffusen Index zusammengestellt. Das Indexgewicht in der gesamten PMI-Berechnung des verarbeitenden Gewerbes beträgt 20%.

Der ISM-Index der bezahlten Herstellungspreise korreliert in der Regel eng mit dem Erzeugerpreisindex in einem Zwischenstadium der Produktion. Das Indexwachstum kann als führender Inflationsindikator dienen: Die Produzenten müssen mehr an die Lieferanten zahlen, weshalb der Preis des Endproduktes wahrscheinlich steigen wird.

Der Index hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Dollarkurse und wird in der Regel als Teil des PMI interpretiert.

Grafik der letzten Werte: