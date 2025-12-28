KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Japan

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q -0.6% 3 Q 2025 Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 2.6% Nov 2025 2.6% Monatlich
VPI y/y 2.9% Nov 2025 3.0% Monatlich
BoJ, Zinsentscheid 0.8% 0.5%
Handelsbilanz N/D Nov 2025 ¥​-231.8 B Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.28 23:50, JPY, BoJ, Zusammenfassung der Meinungen
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.05 00:30, JPY, au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe, Prognose: 48.9, Vorherige: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, BoJ, Geldbasis y/y, Prognose: -6.7%, Vorherige: -8.5%
2026.01.06 03:35, JPY, 10-jährige JGB Auktion, Vorherige: 1.872%

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
10-jährige JGB Auktion 1.872% 1.658%
30-jährige JGB Auktion 3.427% 3.166%
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q -0.6% 3 Q 2025 Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y -2.3% 3 Q 2025 Vierteljährlich
Nettoexportbeitrag zum BIP q/q -0.2% 3 Q 2025 Vierteljährlich
Private Investitionen ohne Wohnungsbau q/q -0.2% 3 Q 2025 Vierteljährlich
Privater Konsum q/q 0.2% 3 Q 2025 Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Arbeitslosenrate 2.6% Nov 2025 2.6% Monatlich
Einkommen aus abhängiger Beschäftigung y/y 2.6% Okt 2025 2.1% Monatlich
Reallöhne y/y -0.7% Okt 2025 -1.3% Monatlich
Verhältnis von offenen Stellen zu Bewerbern 1.18 Nov 2025 1.18 Monatlich
Überstundenvergütung y/y 1.5% Okt 2025 1.0% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP, Preisindex y/y 3.4% 3 Q 2025 Vierteljährlich
BoJ, Getrimmter mittlerer Kern-VPI y/y 2.2% Nov 2025 2.2% Monatlich
BoJ, Gewichteter Median des Kern-VPI y/y 1.3% Nov 2025 1.5% Monatlich
BoJ, Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter m/m 0.3% Nov 2025 0.5% Monatlich
BoJ, Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter y/y 2.7% Nov 2025 2.7% Monatlich
BoJ, Preise für Dienstleistungen y/y 2.7% Nov 2025 2.7% Monatlich
Kern VPI y/y 3.0% Nov 2025 3.0% Monatlich
Tokio, VPI s.b. m/m -0.2% Dez 2025 0.3% Monatlich
Tokyo Kern VPI y/y 2.3% Dez 2025 2.8% Monatlich
Tokyo VPI ex Nahrungsmittel und Energie y/y 2.6% Dez 2025 2.8% Monatlich
Tokyo VPIy/y 2.0% Dez 2025 2.7% Monatlich
VPI ex Nahrungsmittel und Energie y/y 3.0% Nov 2025 3.1% Monatlich
VPI s.b. m/m 0.4% Nov 2025 0.4% Monatlich
VPI y/y 2.9% Nov 2025 3.0% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BoJ, Geldbasis y/y -8.5% Nov 2025 -7.8% Monatlich
BoJ, L Geldmenge y/y 2.1% Nov 2025 2.1% Monatlich
BoJ, M2 Geldmenge y/y 1.8% Nov 2025 1.6% Monatlich
BoJ, M3 Geldmenge y/y 1.2% Nov 2025 1.1% Monatlich
BoJ, Zinsentscheid 0.8% 0.5%
Economy Watchers Aktueller Index 48.7 Nov 2025 49.1 Monatlich
Economy Watchers Index der zukünftigen Bedingungen 50.3 Nov 2025 53.1 Monatlich
Fremdwährungsreserven $​1359.4 B Nov 2025 $​1347.4 B Monatlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bereinigte Handelsbilanz ¥​62.9 B Nov 2025 ¥​74.0 B Monatlich
Bereinigte Leistungsbilanz N/D Okt 2025 ¥​4347.6 B Monatlich
Exporte y/y N/D Nov 2025 3.6% Monatlich
Handelsbilanz N/D Nov 2025 ¥​-231.8 B Monatlich
Importe y/y N/D Nov 2025 0.7% Monatlich
Leistungsbilanz n.s.a. N/D Okt 2025 ¥​4483.3 B Monatlich
Warenhandelsbilanz N/D Okt 2025 Monatlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auslandsinvestitionen in japanische Aktien ¥​-1234.8 B 20 Dez. 2025 ¥​214.2 B Wöchentlich
BoJ, Kreditvergabe der Banken y/y 4.2% Nov 2025 4.1% Monatlich
Investitionen in ausländische Anleihen ¥​103.0 B 20 Dez. 2025 ¥​355.8 B Wöchentlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Aktivitätsindex aller Industrien m/m 1.3% Jul 2020 6.8% Monatlich
Auslastungsrate N/D Okt 2025 2.5% Monatlich
BSI große Verarbeitungsunternehmen 4.7 4 Q 2025 3.8 Vierteljährlich
BoJ, Tankan Dienstleistungsindex großer Unternehmen 34 4 Q 2025 34 Vierteljährlich
BoJ, Tankan Große Dienstleistungsunternehmen Ausblick 28 4 Q 2025 28 Vierteljährlich
BoJ, Tankan Große Produktionsprognose 15 4 Q 2025 12 Vierteljährlich
BoJ, Tankan Großindustrie Capex gesamt 12.6% 4 Q 2025 12.5% Vierteljährlich
BoJ, Tankan Herstellungsindex großer Unternehmen 15 4 Q 2025 14 Vierteljährlich
BoJ, Tankan, Index der Kleinproduktionen 6 4 Q 2025 1 Vierteljährlich
BoJ, Tankan, Kleinindustrie-Capex gesamt 0.1% 4 Q 2025 -2.3% Vierteljährlich
BoJ, Tankan, Kleinproduktionen, nicht-verarbeitendes Gewerbe Ausblick 10 4 Q 2025 10 Vierteljährlich
BoJ, Tankan, Kleinproduktionen, nicht-verarbeitendes Gewerbe Index 15 4 Q 2025 14 Vierteljährlich
BoJ, Tankan, Prognose der Kleinproduktionen 2 4 Q 2025 -1 Vierteljährlich
Coincident Index m/m N/D Okt 2025 Monatlich
Fertigungsaufträge y/y 9.5% Nov 2025 -10.1% Monatlich
Index der Aktivitäten im Dienstleistungssektor m/m N/D Okt 2025 0.3% Monatlich
Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität N/D Okt 2025 Monatlich
Industrieproduktion m/m N/D Nov 2025 Monatlich
Industrieproduktion y/y N/D Nov 2025 Monatlich
Industrieproduktionsprognose 1 Monat vor m/m N/D Dez 2025 Monatlich
Industrieproduktionsprognose 2 Monate vor m/m N/D Jan 2026 Monatlich
Investitionstätigkeit y/y N/D 3 Q 2025 7.6% Vierteljährlich
Kern-Maschinenbestellungen m/m 7.0% Okt 2025 4.2% Monatlich
Kern-Maschinenbestellungen y/y 12.5% Okt 2025 11.6% Monatlich
Leitindex N/D Okt 2025 Monatlich
Leitindex N/D Okt 2025 Monatlich
Werkzeugmaschinenaufträge y/y N/D Nov 2025 Monatlich
au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) Dienstleistungen 53.2 Nov 2025 53.1 Monatlich
au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe 48.7 Nov 2025 48.2 Monatlich
au Jibun Bank Japan kombinierter Einkaufsmanagerindex (PMI) 52.0 Nov 2025 51.5 Monatlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Ausgaben der Privathaushalte y/y -3.0% Okt 2025 1.8% Monatlich
Einzelhandelsumsatz m/m N/D Nov 2025 Monatlich
Einzelhandelsumsatz y/y N/D Nov 2025 Monatlich
Haushalte, Ausgaben m/m -3.5% Okt 2025 -0.7% Monatlich
Umsatz großer Einzelhändler y/y N/D Nov 2025 Monatlich
Verbrauchervertrauensindex N/D Nov 2025 35.8 Monatlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Annualisierte Baubeginne 0.718 M Nov 2025 0.803 M Monatlich
Baubeginne y/y -8.5% Nov 2025 3.2% Monatlich