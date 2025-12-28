Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Japan
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|2.6%
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|VPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|BoJ, Zinsentscheid
|0.8%
|0.5%
|Handelsbilanz
|N/D
|Nov 2025
|¥-231.8 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.28 23:50, JPY, BoJ, Zusammenfassung der Meinungen
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.05 00:30, JPY, au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe, Prognose: 48.9, Vorherige: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, BoJ, Geldbasis y/y, Prognose: -6.7%, Vorherige: -8.5%
2026.01.06 03:35, JPY, 10-jährige JGB Auktion, Vorherige: 1.872%
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|10-jährige JGB Auktion
|1.872%
|1.658%
|30-jährige JGB Auktion
|3.427%
|3.166%
|CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|-2.3%
|3 Q 2025
|Vierteljährlich
|Nettoexportbeitrag zum BIP q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|Vierteljährlich
|Private Investitionen ohne Wohnungsbau q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|Vierteljährlich
|Privater Konsum q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Arbeitslosenrate
|2.6%
|Nov 2025
|2.6%
|Monatlich
|Einkommen aus abhängiger Beschäftigung y/y
|2.6%
|Okt 2025
|2.1%
|Monatlich
|Reallöhne y/y
|-0.7%
|Okt 2025
|-1.3%
|Monatlich
|Verhältnis von offenen Stellen zu Bewerbern
|1.18
|Nov 2025
|1.18
|Monatlich
|Überstundenvergütung y/y
|1.5%
|Okt 2025
|1.0%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP, Preisindex y/y
|3.4%
|3 Q 2025
|Vierteljährlich
|BoJ, Getrimmter mittlerer Kern-VPI y/y
|2.2%
|Nov 2025
|2.2%
|Monatlich
|BoJ, Gewichteter Median des Kern-VPI y/y
|1.3%
|Nov 2025
|1.5%
|Monatlich
|BoJ, Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter m/m
|0.3%
|Nov 2025
|0.5%
|Monatlich
|BoJ, Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter y/y
|2.7%
|Nov 2025
|2.7%
|Monatlich
|BoJ, Preise für Dienstleistungen y/y
|2.7%
|Nov 2025
|2.7%
|Monatlich
|Kern VPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|Tokio, VPI s.b. m/m
|-0.2%
|Dez 2025
|0.3%
|Monatlich
|Tokyo Kern VPI y/y
|2.3%
|Dez 2025
|2.8%
|Monatlich
|Tokyo VPI ex Nahrungsmittel und Energie y/y
|2.6%
|Dez 2025
|2.8%
|Monatlich
|Tokyo VPIy/y
|2.0%
|Dez 2025
|2.7%
|Monatlich
|VPI ex Nahrungsmittel und Energie y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.1%
|Monatlich
|VPI s.b. m/m
|0.4%
|Nov 2025
|0.4%
|Monatlich
|VPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|3.0%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BoJ, Geldbasis y/y
|-8.5%
|Nov 2025
|-7.8%
|Monatlich
|BoJ, L Geldmenge y/y
|2.1%
|Nov 2025
|2.1%
|Monatlich
|BoJ, M2 Geldmenge y/y
|1.8%
|Nov 2025
|1.6%
|Monatlich
|BoJ, M3 Geldmenge y/y
|1.2%
|Nov 2025
|1.1%
|Monatlich
|BoJ, Zinsentscheid
|0.8%
|0.5%
|Economy Watchers Aktueller Index
|48.7
|Nov 2025
|49.1
|Monatlich
|Economy Watchers Index der zukünftigen Bedingungen
|50.3
|Nov 2025
|53.1
|Monatlich
|Fremdwährungsreserven
|$1359.4 B
|Nov 2025
|$1347.4 B
|Monatlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bereinigte Handelsbilanz
|¥62.9 B
|Nov 2025
|¥74.0 B
|Monatlich
|Bereinigte Leistungsbilanz
|N/D
|Okt 2025
|¥4347.6 B
|Monatlich
|Exporte y/y
|N/D
|Nov 2025
|3.6%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|N/D
|Nov 2025
|¥-231.8 B
|Monatlich
|Importe y/y
|N/D
|Nov 2025
|0.7%
|Monatlich
|Leistungsbilanz n.s.a.
|N/D
|Okt 2025
|¥4483.3 B
|Monatlich
|Warenhandelsbilanz
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auslandsinvestitionen in japanische Aktien
|¥-1234.8 B
|20 Dez. 2025
|¥214.2 B
|Wöchentlich
|BoJ, Kreditvergabe der Banken y/y
|4.2%
|Nov 2025
|4.1%
|Monatlich
|Investitionen in ausländische Anleihen
|¥103.0 B
|20 Dez. 2025
|¥355.8 B
|Wöchentlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Aktivitätsindex aller Industrien m/m
|1.3%
|Jul 2020
|6.8%
|Monatlich
|Auslastungsrate
|N/D
|Okt 2025
|2.5%
|Monatlich
|BSI große Verarbeitungsunternehmen
|4.7
|4 Q 2025
|3.8
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan Dienstleistungsindex großer Unternehmen
|34
|4 Q 2025
|34
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan Große Dienstleistungsunternehmen Ausblick
|28
|4 Q 2025
|28
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan Große Produktionsprognose
|15
|4 Q 2025
|12
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan Großindustrie Capex gesamt
|12.6%
|4 Q 2025
|12.5%
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan Herstellungsindex großer Unternehmen
|15
|4 Q 2025
|14
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan, Index der Kleinproduktionen
|6
|4 Q 2025
|1
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan, Kleinindustrie-Capex gesamt
|0.1%
|4 Q 2025
|-2.3%
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan, Kleinproduktionen, nicht-verarbeitendes Gewerbe Ausblick
|10
|4 Q 2025
|10
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan, Kleinproduktionen, nicht-verarbeitendes Gewerbe Index
|15
|4 Q 2025
|14
|Vierteljährlich
|BoJ, Tankan, Prognose der Kleinproduktionen
|2
|4 Q 2025
|-1
|Vierteljährlich
|Coincident Index m/m
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Fertigungsaufträge y/y
|9.5%
|Nov 2025
|-10.1%
|Monatlich
|Index der Aktivitäten im Dienstleistungssektor m/m
|N/D
|Okt 2025
|0.3%
|Monatlich
|Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Industrieproduktion m/m
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Industrieproduktionsprognose 1 Monat vor m/m
|N/D
|Dez 2025
|Monatlich
|Industrieproduktionsprognose 2 Monate vor m/m
|N/D
|Jan 2026
|Monatlich
|Investitionstätigkeit y/y
|N/D
|3 Q 2025
|7.6%
|Vierteljährlich
|Kern-Maschinenbestellungen m/m
|7.0%
|Okt 2025
|4.2%
|Monatlich
|Kern-Maschinenbestellungen y/y
|12.5%
|Okt 2025
|11.6%
|Monatlich
|Leitindex
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Leitindex
|N/D
|Okt 2025
|Monatlich
|Werkzeugmaschinenaufträge y/y
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) Dienstleistungen
|53.2
|Nov 2025
|53.1
|Monatlich
|au Jibun Bank Japan Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe
|48.7
|Nov 2025
|48.2
|Monatlich
|au Jibun Bank Japan kombinierter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|52.0
|Nov 2025
|51.5
|Monatlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Ausgaben der Privathaushalte y/y
|-3.0%
|Okt 2025
|1.8%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz m/m
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Einzelhandelsumsatz y/y
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Haushalte, Ausgaben m/m
|-3.5%
|Okt 2025
|-0.7%
|Monatlich
|Umsatz großer Einzelhändler y/y
|N/D
|Nov 2025
|Monatlich
|Verbrauchervertrauensindex
|N/D
|Nov 2025
|35.8
|Monatlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Annualisierte Baubeginne
|0.718 M
|Nov 2025
|0.803 M
|Monatlich
|Baubeginne y/y
|-8.5%
|Nov 2025
|3.2%
|Monatlich