Wirtschaftskalender
S&P Global India Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Niedrig
|59.8
|60.3
|
58.9
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|58.7
|
59.8
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der PMI der Dienstleister von Markit (Markit Service PMI) ist ein Indikator für die Veränderung der Geschäftsbedingungen im Dienstleistungssektor Indiens im angegebenen Monat. Der Indikator basiert auf monatlichen Befragungen von Einkaufsmanagern, die in privaten Unternehmen des Dienstleistungssektors tätig sind. Die Stichprobe umfasst Unternehmen, die Verbraucher-, Transport-, Informations-, Finanz-, Kommunikations-, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen anbieten.
Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Dienstleistungen des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.
Einkaufsleiter füllen einen Fragebogen aus, in dem sie die Basisparameter der Arbeit ihrer Firma bewerten, wie Geschäftstätigkeit, Auftragseingang, ausstehende Aufträge, Input- und Outputpreise, Beschäftigung und Produktion.
Die Befragten werden gebeten, eine relative Schätzung abzugeben, aus der hervorgeht, ob sich die oben genannten Parameter verbessert, verschlechtert oder nicht verändert haben. Auf der Grundlage dieser Antworten werden einzelne Subindizes berechnet. Diese Subindizes charakterisieren die Inflation, die Beschäftigung und andere Schlüsselindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität.
Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.
Der Dienstleistungssektor PMI ist einer der verbreitetsten Indizes, der von Volkswirten genau analysiert wird. Er liefert operative Informationen für den gesamten Sektor. Er wird als Frühindikator für den Dienstleistungssektor und die Inflation interpretiert. Das PMI-Wachstum ist ein Indiz für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für einen Anstieg der Indischen Rupie angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "S&P Global India Einkaufsmanagerindex (PMI) der Dienstleister (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
