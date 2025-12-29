KalenderKategorien

Reserve Bank of Australia (RBA), Index der Rohstoffpreise y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Reserve Bank of Australia
Sektor:
Preise
Niedrig -1.7% 0.2%
-1.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.7%
-1.7%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Index der Rohstoffpreis y/y der Reserve Bank of Australia (RBA) misst die gewichtete durchschnittliche Veränderung der Rohstoffpreise im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Jeder der für die Indexberechnung verwendeten Werte erhält ein bestimmtes Gewicht, das seine Bedeutung für das gesamte Exportvolumen des Basiszeitraums widerspiegelt. Die Gewichte verschiedener Rohstoffpositionen werden jährlich aktualisiert und auf Basis der Exportwerte der beiden vorangegangenen Geschäftsjahre berechnet. Der aktuelle Basiszeitraum ist auf 2011/2012 festgelegt; die Index-Benchmark für diese Jahre beträgt 100.

Die aktuelle Liste umfasst mehr als 20 von Australien exportierte Waren, die etwa 90% der Exporterlöse des Landes ausmachen. Die Reserve Bank of Australia überprüft regelmäßig die Indexkomponenten, um sicherzustellen, dass sie alle wichtigen Positionen widerspiegelt. Die Liste wird etwa alle fünf Jahre überarbeitet. Die Berechnungen basieren auf den gewichteten Durchschnittswerten der Vertrags- und Spotpreise des Australian Bureau of Statistics.

Australien hat eine exportorientierte Wirtschaft. Ihre Entwicklung hängt weitgehend von den Exportpreisen für Rohstoffe ab, vom Eisenerz bis hin zu Lebensmitteln (Fleisch, Milch, pflanzliche Produkte). Preisänderungen können erhebliche Auswirkungen auf die Cashflows und die wirtschaftliche Aktivität des Landes haben. Daher kann sich das Rohstoffindexwachstum positiv auf die Notierungen des australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank of Australia (RBA), Index der Rohstoffpreise y/y (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-1.7%
0.2%
-1.3%
Okt 2025
-1.3%
1.3%
0.1%
Sep 2025
0.0%
-2.0%
-5.1%
Aug 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
Jul 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
Jun 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
Mai 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
Apr 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
Mär 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
Feb 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
Jan 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
Dez 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
Nov 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
Okt 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
Sep 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
Aug 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
Jul 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
Jun 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
Mai 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
Apr 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
Mär 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
Feb 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
Jan 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
Dez 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
Nov 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
Okt 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
Sep 2023
-22.0%
-22.9%
Aug 2023
-23.2%
-23.8%
Jul 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
Jun 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
Mai 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
Apr 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
Mär 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
Feb 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
Jan 2023
10.6%
21.9%
14.1%
Dez 2022
15.6%
24.8%
19.6%
Nov 2022
19.1%
20.3%
31.6%
Okt 2022
22.4%
26.2%
31.9%
Sep 2022
30.6%
21.4%
23.3%
Aug 2022
21.7%
21.5%
10.3%
Jul 2022
14.1%
20.1%
29.2%
Jun 2022
24.3%
38.2%
34.7%
Mai 2022
30.4%
38.2%
40.3%
Apr 2022
39.9%
49.7%
39.6%
Mär 2022
40.9%
10.0%
34.0%
Feb 2022
16.7%
33.1%
22.2%
Jan 2022
25.3%
15.3%
28.7%
Dez 2021
25.7%
30.0%
36.7%
Nov 2021
36.2%
45.7%
42.8%
Okt 2021
40.7%
28.0%
36.8%
