Wirtschaftskalender
FGV Brasilien, IGP-DI Inflationsindex m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)
|Niedrig
|0.01%
|0.27%
|
-0.03%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der General Price Index - Internal Availability (IGP-DI) ist seit vielen Jahren der offizielle Index der Inflation in Brasilien. Derzeit hat IPCA dieses Ziel und wird vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht.
IGP-DI wird vom Brasilianischen Institut für Wirtschaft (IBRE) der Getulio Vargas Stiftung (FGV) berechnet. Dieser Indikator für Preisschwankungen ist seit mehr als sechzig Jahren Teil der brasilianischen Geschichte. Er zeigt die Preisschwankungen im Zeitraum zwischen dem ersten und letzten Tag eines jeden Monats. Grundsätzlich stellt IGP-DI die Entwicklung der Preise innerhalb eines Zeitraums dar.
Der IGP-DI wird vom IBRE anhand eines gewichteten Durchschnitts von drei Indizes berechnet, die die Inflation messen: der Extended Producer Price Index (IPA-M, der 60% darstellt), der Consumer Price Index (CPI, der 30% darstellt) und der National Civil Construction Index (INCC, der 10% darstellt). Die interne Verfügbarkeit bezieht sich auf die Preisänderungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen des brasilianischen Inlandsmarktes. Ein negativer Wert dieses Index zeigt an, dass im Referenzzeitraum der Umfrage eine Deflation in Brasilien stattgefunden hat.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "FGV Brasilien, IGP-DI Inflationsindex m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
