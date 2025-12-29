Der Composite PMI der Silf/Swedbank wird seit 2019 veröffentlicht. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Indikator, der auf der Grundlage der PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor berechnet wird. Der zusammengesetzte Index ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Wirtschaftslage des Landes und korreliert gut mit dem BIP-Wachstum. Er wird am dritten Bankarbeitstag eines jeden Monats um 08:30 Uhr zusammen mit den Dienstleister-PMI veröffentlicht.

Der Index wird von Swedbank und Silf auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter rund 400 Einkaufsleitern ermittelt. Sie werden gebeten, die Aktivität ihres Unternehmens zu bewerten: ob sie zugenommen, abgenommen oder sich nicht verändert hat. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern. Werte über 50 weisen auf ein Wirtschaftswachstum hin, während Werte unter 50 einen Rückgang anzeigen. Die Werte sind saisonbereinigt.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert und ist daher bei Analysten beliebt. Das Wachstum des Composite PMI ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Schwedische Krone angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: