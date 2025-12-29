Wirtschaftskalender
Silf/Swedbank, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Niedrig
|57.8
|
55.6
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
57.8
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Composite PMI der Silf/Swedbank wird seit 2019 veröffentlicht. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Indikator, der auf der Grundlage der PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor berechnet wird. Der zusammengesetzte Index ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Wirtschaftslage des Landes und korreliert gut mit dem BIP-Wachstum. Er wird am dritten Bankarbeitstag eines jeden Monats um 08:30 Uhr zusammen mit den Dienstleister-PMI veröffentlicht.
Der Index wird von Swedbank und Silf auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter rund 400 Einkaufsleitern ermittelt. Sie werden gebeten, die Aktivität ihres Unternehmens zu bewerten: ob sie zugenommen, abgenommen oder sich nicht verändert hat. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern. Werte über 50 weisen auf ein Wirtschaftswachstum hin, während Werte unter 50 einen Rückgang anzeigen. Die Werte sind saisonbereinigt.
Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert und ist daher bei Analysten beliebt. Das Wachstum des Composite PMI ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Schwedische Krone angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Silf/Swedbank, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))".
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites