Silf/Swedbank, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Schweden
SEK, Schwedische Krone
Quelle:
Silf/Swedbank
Sektor:
Geschäft
Niedrig 57.8
55.6
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
57.8
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der Composite PMI der Silf/Swedbank wird seit 2019 veröffentlicht. Es handelt sich um einen zusammengesetzten Indikator, der auf der Grundlage der PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor berechnet wird. Der zusammengesetzte Index ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Wirtschaftslage des Landes und korreliert gut mit dem BIP-Wachstum. Er wird am dritten Bankarbeitstag eines jeden Monats um 08:30 Uhr zusammen mit den Dienstleister-PMI veröffentlicht.

Der Index wird von Swedbank und Silf auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage unter rund 400 Einkaufsleitern ermittelt. Sie werden gebeten, die Aktivität ihres Unternehmens zu bewerten: ob sie zugenommen, abgenommen oder sich nicht verändert hat. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern. Die Befragten bewerten die Bestellungen, die Produktion, die Beschäftigung, die Lieferzeiten und die Lagerbestände in den Lagern. Werte über 50 weisen auf ein Wirtschaftswachstum hin, während Werte unter 50 einen Rückgang anzeigen. Die Werte sind saisonbereinigt.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Einkaufsleiter gehören zu den ersten, die solche Veränderungen bemerken. Der PMI wird als Frühindikator für Produktion und Inflation interpretiert und ist daher bei Analysten beliebt. Das Wachstum des Composite PMI ist ein Indikator für günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Schwedische Krone angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Silf/Swedbank, zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
57.8
55.6
Okt 2025
55.3
57.1
Sep 2025
57.1
53.9
Aug 2025
53.9
50.3
Jul 2025
50.3
51.5
Jun 2025
51.5
50.3
Mai 2025
50.3
50.6
Mär 2025
50.6
51.3
Feb 2025
51.5
50.9
Jan 2025
50.9
51.7
Dez 2024
51.7
51.8
Nov 2024
51.7
53.1
Okt 2024
53.0
49.6
Sep 2024
49.7
52.5
Aug 2024
52.8
52.5
Jul 2024
52.5
52.4
Jun 2024
52.3
51.0
Mai 2024
50.8
49.1
Apr 2024
49.0
53.0
Mär 2024
52.8
50.6
Feb 2024
50.1
50.2
Jan 2024
50.5
49.8
Dez 2023
49.7
48.6
Nov 2023
48.5
47.8
Okt 2023
47.7
45.4
Sep 2023
45.4
47.6
Aug 2023
48.1
51.9
Jul 2023
51.3
45.7
Jun 2023
45.8
46.8
Mai 2023
47.6
49.0
Apr 2023
52.7
49.3
Mär 2023
47.8
46.1
Feb 2023
46.1
49.9
Jan 2023
49.9
51.0
Dez 2022
51.0
51.9
Nov 2022
51.9
54.0
Okt 2022
54.0
53.5
Sep 2022
53.5
56.9
Aug 2022
56.9
56.5
Jul 2022
57.2
59.9
Jun 2022
60.3
64.6
Mai 2022
64.6
64.5
Apr 2022
64.4
61.2
Mär 2022
63.1
65.0
Feb 2022
65.3
66.8
Jan 2022
66.9
65.9
Dez 2021
65.8
67.1
Nov 2021
67.2
66.9
Okt 2021
67.0
68.2
Sep 2021
68.2
63.7
12
