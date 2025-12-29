Die Devisenreserven spiegeln den Gesamtwert der Währungsreserven, Wertpapiere, Bankeinlagen, Verpflichtungen, Schatzwechsel, Sonderziehungsrechte und Goldreserven Hongkongs wider. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Kurse des Hongkong-Dollars als positiv angesehen werden, während niedrigere Werte in der Regel als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Devisenreserven Hongkongs (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.