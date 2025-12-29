Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und Wirtschaftsindikatoren Australiens
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Arbeitslosenrate
|4.3%
|Nov 2025
|4.3%
|Monatlich
|CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|Vierteljährlich
|RBA Zinsentscheid
|3.60%
|3.60%
|Handelsbilanz
|$4.385 B
|Okt 2025
|$3.707 B
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.29 20:30, AUD, CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.01 00:00, AUD, Neujahrstag
2026.01.01 22:00, AUD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 50.2, Vorherige: 51.6
2026.01.05 22:00, AUD, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 51.9, Vorherige: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 52.6
Wirtschaftsindikatoren
|Markt
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
|N/D
|16 Dez. 2025
|Wöchentlich
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|BIP Verketteter Preisindex q/q
|-0.5%
|3 Q 2025
|4.5%
|Vierteljährlich
|Bruttoanlageinvestitionen q/q
|3.0%
|3 Q 2025
|-0.7%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt q/q
|N/D
|3 Q 2025
|0.6%
|Vierteljährlich
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|-75.0%
|3 Q 2025
|-70.0%
|Vierteljährlich
|Endverbrauchsausgaben q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.9%
|Vierteljährlich
|Arbeit
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|ANZ Stellenausschreibungen m/m
|-0.8%
|Nov 2025
|-1.9%
|Monatlich
|Arbeitslosenrate
|4.3%
|Nov 2025
|4.3%
|Monatlich
|Beschäftigungsentwicklung
|-21.3 K
|Nov 2025
|41.1 K
|Monatlich
|Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit
|-56.5 K
|Nov 2025
|53.6 K
|Monatlich
|Erwerbsquote
|66.7%
|Nov 2025
|66.9%
|Monatlich
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI
|N/D
|4 Q 2025
|3.2
|Vierteljährlich
|CPI q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.3%
|Vierteljährlich
|CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.2%
|Vierteljährlich
|Exportpreisindex q/q
|-0.9%
|3 Q 2025
|-4.5%
|Vierteljährlich
|Importpreisindex q/q
|-0.4%
|3 Q 2025
|-0.8%
|Vierteljährlich
|Lohn-Preis-Index q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.8%
|Vierteljährlich
|Lohn-Preis-Index y/y
|3.4%
|3 Q 2025
|3.4%
|Vierteljährlich
|MI Inflationserwatungen
|4.5%
|Nov 2025
|4.8%
|Monatlich
|PPI q/q
|1.0%
|3 Q 2025
|0.7%
|Vierteljährlich
|PPI y/y
|3.5%
|3 Q 2025
|3.4%
|Vierteljährlich
|RBA Index der Rohstoffpreise y/y
|-1.7%
|Nov 2025
|-1.3%
|Monatlich
|RBA getrimmter Mittelwert CPI q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|Vierteljährlich
|RBA getrimmter Mittelwert CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|3.0%
|Vierteljährlich
|RBA gewichteter Median CPI q/q
|N/D
|4 Q 2025
|1.0%
|Vierteljährlich
|RBA gewichteter Median CPI y/y
|N/D
|4 Q 2025
|2.8%
|Vierteljährlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|RBA Kredite des Privatsektors m/m
|0.6%
|Nov 2025
|0.7%
|Monatlich
|RBA Wohnbaukredite m/m
|0.6%
|Nov 2025
|0.6%
|Monatlich
|RBA Zinsentscheid
|3.60%
|3.60%
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte m/m
|3.4%
|Okt 2025
|7.6%
|Monatlich
|Handelsbilanz
|$4.385 B
|Okt 2025
|$3.707 B
|Monatlich
|Importe m/m
|2.0%
|Okt 2025
|1.8%
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|$-16.646 B
|3 Q 2025
|$-16.153 B
|Vierteljährlich
|Nettoexportbeitrag
|-0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|AIG Baugewerbe-Index
|48.2
|Nov 2022
|43.3
|Monatlich
|AIG Dienstleistungen-Index
|45.6
|Nov 2022
|47.7
|Monatlich
|AIG Hersteller-Index
|44.7
|Nov 2022
|49.6
|Monatlich
|Ai Group Baugewerbeindex
|N/D
|Nov 2025
|-7.1
|Monatlich
|Ai Group Dienstleistungsindex
|N/D
|Nov 2025
|-22.0
|Monatlich
|Ai Group Herstellerindex
|N/D
|Nov 2025
|-11.2
|Monatlich
|Baugenehmigungen m/m
|-6.4%
|Okt 2025
|11.1%
|Monatlich
|Bauinvestitionen q/q
|2.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|Vierteljährlich
|Bautätigkeiten, fertiggestellt q/q
|-0.7%
|3 Q 2025
|2.9%
|Vierteljährlich
|Betriebsinventar q/q
|-0.9%
|3 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Der Geschäftsklimaindex von NAB
|6
|Dez 2024
|3
|Monatlich
|Investitionen in Anlagen, Firmen und Maschinen q/q
|11.5%
|3 Q 2025
|0.7%
|Vierteljährlich
|NAB Geschäftsvertrauen
|-2
|Dez 2024
|-3
|Monatlich
|NAB Vierteljährliches Geschäftsklima
|2
|3 Q 2025
|-1
|Vierteljährlich
|Neue KFZ-Verkäufe m/m
|4.5%
|Dez 2017
|0.2%
|Monatlich
|Private Hausgenehmigungen m/m
|-2.1%
|Okt 2025
|3.2%
|Monatlich
|Private, neue Investitionen q/q
|6.4%
|3 Q 2025
|0.4%
|Vierteljährlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|52.8
|Nov 2025
|52.5
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|51.6
|Nov 2025
|49.7
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|52.6
|Nov 2025
|52.1
|Monatlich
|Unternehmen Brutto-Betriebsgewinne q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-2.6%
|Vierteljährlich
|Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern q/q
|0.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|Vierteljährlich
|Verbraucher
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Einzelhandelsumsatz m/m
|1.2%
|Jun 2025
|0.5%
|Monatlich
|Einzelhandelsumsätze q/q
|0.3%
|2 Q 2025
|0.1%
|Vierteljährlich
|Westpac-MI Verbraucherstimmung m/m
|N/D
|Dez 2025
|12.8%
|Monatlich
|Bau
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|HIA Verkauf von Neubauten 12 Monate m/m
|7.3%
|Aug 2019
|-12.8%
|Monatlich
|HIA Verkauf von Neubauten m/m
|-69.4%
|Jan 2021
|32.5%
|Monatlich
|Immobilienpreisindex m/m
|4.7%
|4 Q 2021
|5.0%
|Vierteljährlich
|Kapitalanlagen in Wohnbaukredite m/m
|17.6%
|Sep 2025
|2.6%
|Monatlich
|Wohnbaukredite m/m
|4.7%
|Sep 2025
|2.2%
|Monatlich