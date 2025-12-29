KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und Wirtschaftsindikatoren Australiens

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt q/q N/D 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Arbeitslosenrate 4.3% Nov 2025 4.3% Monatlich
CPI y/y N/D 4 Q 2025 3.2% Vierteljährlich
RBA Zinsentscheid 3.60% 3.60%
Handelsbilanz $​4.385 B Okt 2025 $​3.707 B Monatlich

2025.12.29 20:30, AUD, CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
2026.01.01 00:00, AUD, Neujahrstag
2026.01.01 22:00, AUD, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 50.2, Vorherige: 51.6
2026.01.05 22:00, AUD, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 51.9, Vorherige: 52.8
2026.01.05 22:00, AUD, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 52.6

Wirtschaftsindikatoren

Markt Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen N/D 16 Dez. 2025 Wöchentlich
BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
BIP Verketteter Preisindex q/q -0.5% 3 Q 2025 4.5% Vierteljährlich
Bruttoanlageinvestitionen q/q 3.0% 3 Q 2025 -0.7% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt q/q N/D 3 Q 2025 0.6% Vierteljährlich
Bruttoinlandsprodukt y/y -75.0% 3 Q 2025 -70.0% Vierteljährlich
Endverbrauchsausgaben q/q 0.6% 3 Q 2025 0.9% Vierteljährlich
Arbeit Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
ANZ Stellenausschreibungen m/m -0.8% Nov 2025 -1.9% Monatlich
Arbeitslosenrate 4.3% Nov 2025 4.3% Monatlich
Beschäftigungsentwicklung -21.3 K Nov 2025 41.1 K Monatlich
Beschäftigungsentwicklung, Vollzeit -56.5 K Nov 2025 53.6 K Monatlich
Erwerbsquote 66.7% Nov 2025 66.9% Monatlich
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI N/D 4 Q 2025 3.2 Vierteljährlich
CPI q/q N/D 4 Q 2025 1.3% Vierteljährlich
CPI y/y N/D 4 Q 2025 3.2% Vierteljährlich
Exportpreisindex q/q -0.9% 3 Q 2025 -4.5% Vierteljährlich
Importpreisindex q/q -0.4% 3 Q 2025 -0.8% Vierteljährlich
Lohn-Preis-Index q/q 0.8% 3 Q 2025 0.8% Vierteljährlich
Lohn-Preis-Index y/y 3.4% 3 Q 2025 3.4% Vierteljährlich
MI Inflationserwatungen 4.5% Nov 2025 4.8% Monatlich
PPI q/q 1.0% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
PPI y/y 3.5% 3 Q 2025 3.4% Vierteljährlich
RBA Index der Rohstoffpreise y/y -1.7% Nov 2025 -1.3% Monatlich
RBA getrimmter Mittelwert CPI q/q N/D 4 Q 2025 1.0% Vierteljährlich
RBA getrimmter Mittelwert CPI y/y N/D 4 Q 2025 3.0% Vierteljährlich
RBA gewichteter Median CPI q/q N/D 4 Q 2025 1.0% Vierteljährlich
RBA gewichteter Median CPI y/y N/D 4 Q 2025 2.8% Vierteljährlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
RBA Kredite des Privatsektors m/m 0.6% Nov 2025 0.7% Monatlich
RBA Wohnbaukredite m/m 0.6% Nov 2025 0.6% Monatlich
RBA Zinsentscheid 3.60% 3.60%
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte m/m 3.4% Okt 2025 7.6% Monatlich
Handelsbilanz $​4.385 B Okt 2025 $​3.707 B Monatlich
Importe m/m 2.0% Okt 2025 1.8% Monatlich
Leistungsbilanz $​-16.646 B 3 Q 2025 $​-16.153 B Vierteljährlich
Nettoexportbeitrag -0.1% 3 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
AIG Baugewerbe-Index 48.2 Nov 2022 43.3 Monatlich
AIG Dienstleistungen-Index 45.6 Nov 2022 47.7 Monatlich
AIG Hersteller-Index 44.7 Nov 2022 49.6 Monatlich
Ai Group Baugewerbeindex N/D Nov 2025 -7.1 Monatlich
Ai Group Dienstleistungsindex N/D Nov 2025 -22.0 Monatlich
Ai Group Herstellerindex N/D Nov 2025 -11.2 Monatlich
Baugenehmigungen m/m -6.4% Okt 2025 11.1% Monatlich
Bauinvestitionen q/q 2.1% 3 Q 2025 0.3% Vierteljährlich
Bautätigkeiten, fertiggestellt q/q -0.7% 3 Q 2025 2.9% Vierteljährlich
Betriebsinventar q/q -0.9% 3 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Der Geschäftsklimaindex von NAB 6 Dez 2024 3 Monatlich
Investitionen in Anlagen, Firmen und Maschinen q/q 11.5% 3 Q 2025 0.7% Vierteljährlich
NAB Geschäftsvertrauen -2 Dez 2024 -3 Monatlich
NAB Vierteljährliches Geschäftsklima 2 3 Q 2025 -1 Vierteljährlich
Neue KFZ-Verkäufe m/m 4.5% Dez 2017 0.2% Monatlich
Private Hausgenehmigungen m/m -2.1% Okt 2025 3.2% Monatlich
Private, neue Investitionen q/q 6.4% 3 Q 2025 0.4% Vierteljährlich
S&P Global PMI der Dienstleister 52.8 Nov 2025 52.5 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 51.6 Nov 2025 49.7 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) 52.6 Nov 2025 52.1 Monatlich
Unternehmen Brutto-Betriebsgewinne q/q 0.0% 3 Q 2025 -2.6% Vierteljährlich
Unternehmensgewinne vor Einkommensteuern q/q 0.4% 3 Q 2025 1.5% Vierteljährlich
Verbraucher Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Einzelhandelsumsatz m/m 1.2% Jun 2025 0.5% Monatlich
Einzelhandelsumsätze q/q 0.3% 2 Q 2025 0.1% Vierteljährlich
Westpac-MI Verbraucherstimmung m/m N/D Dez 2025 12.8% Monatlich
Bau Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
HIA Verkauf von Neubauten 12 Monate m/m 7.3% Aug 2019 -12.8% Monatlich
HIA Verkauf von Neubauten m/m -69.4% Jan 2021 32.5% Monatlich
Immobilienpreisindex m/m 4.7% 4 Q 2021 5.0% Vierteljährlich
Kapitalanlagen in Wohnbaukredite m/m 17.6% Sep 2025 2.6% Monatlich
Wohnbaukredite m/m 4.7% Sep 2025 2.2% Monatlich