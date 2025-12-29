Chinas Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, CPI) m/m spiegelt eine Veränderung des Preisniveaus für Konsumgüter und Dienstleistungen aus Haushaltssicht im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat wider.

Der Indikator spiegelt das Preisniveau umfassend wider. Er deckt die Verbraucherpreise für 262 Arten von Waren und Dienstleistungen aus acht grundlegenden Kategorien ab, die von chinesischen Bürgern in Städten und auf dem Land gekauft werden. Zu den Kategorien gehören Nahrungsmittel (einschließlich Tabak und Alkohol), Kleidung, Wohnen, Haushaltsdienstleistungen, Energie, Verkehr und Kommunikation, Bildung, Kultur und Freizeit, Gesundheitsversorgung. Die Indexberechnung beinhaltet keine Ertragssteuern und Investitionsgüter (Aktien, Anleihen, Antiquitäten, etc.).

Der Index basiert auf einer Erhebung von mehr als 88.000 Preiserfassungseinheiten in 500 Städten und Landkreisen in 31 chinesischen Provinzen. Dieses Beispiel umfasst Einkaufszentren, Supermärkte, offene Messen, Internet-E-Commerce-Anbieter, d.h. Einzelhändler verschiedener Art und Größe.

Der Verbraucherpreisindex ist einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren zur Messung der nationalen Inflation. Der Index zeigt, wie sich die Preise aus Verbrauchersicht verändern. Mit anderen Worten, es ermöglicht die Abschätzung von Änderungen der Lebenshaltungskosten.

Der Index wird für die Anpassung der Löhne und Sozialzahlungen verwendet. Außerdem wird der VPI zur Anpassung der Einkommensteuerstruktur und zur Berechnung des realen BIP verwendet.

CPI-Wachstum wird als positiv für Yuan-Kurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: