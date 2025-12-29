KalenderKategorien

Vereinigte Staaten, Erwerbsquote (United States Participation Rate)

Land:
Vereinigte Staaten
USD, US-Dollar
Quelle:
Behörde für die Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics)
Sektor:
Arbeit
Mittel 62.5% 62.2%
62.4%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
62.4%
62.5%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Teilnehmerrate ist der prozentuale Anteil der Erwerbstätigen (16 Jahre und älter), die entweder erwerbstätig sind oder aktiv eine Beschäftigung suchen, an der Gesamtbevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe.

Der Indikator gilt als Maß für den aktiven Teil der gesamten Erwerbsbevölkerung des Landes. Z.B. können viele Einzelpersonen in den ökonomischen Rezessionbedingungen entmutigt erhalten und stoppen, Beschäftigung zu suchen. Damit sind solche Personen von der Erwerbsbevölkerung ausgeschlossen. Statistiken bestätigen diese Logik: Während der Rezession ist der Anteil der Erwerbsbevölkerung spürbar zurückgegangen. Auch Studenten, Hausfrauen, Häftlinge und Rentner gehören nicht zur Erwerbsbevölkerung.

Der Indikator wird in der Regel zusammen mit Arbeitslosenrate analysiert, da Personen, die als arbeitslos eingestuft werden, möglicherweise keine aktiven Arbeitsmarktteilnehmer sind. Auf der anderen Seite können Arbeitslose ein Einkommen haben und an wirtschaftlichen Prozessen teilnehmen. Diese Kategorie kann Rentner umfassen, die ihre Ersparnisse ausgeben, oder Studenten, die versuchen, Erfahrungen zu sammeln, um später in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung kann durch strukturelle soziale Veränderungen verringert werden, nicht nur durch die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit. Beispielsweise führt der Anstieg der Geburtenrate zu einem Rückgang der Zahl der erwerbstätigen Frauen.

Die parallele Interpretation des Anteils der Erwerbsbevölkerung und der Arbeitslosenquote ermöglicht ein besseres Verständnis der allgemeinen Beschäftigungsentwicklung in der Wirtschaft.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
62.5%
62.2%
62.4%
Sep 2025
62.4%
62.2%
62.3%
Aug 2025
62.3%
62.3%
62.2%
Jul 2025
62.2%
62.4%
62.3%
Jun 2025
62.3%
62.5%
62.4%
Mai 2025
62.4%
62.6%
62.6%
Apr 2025
62.6%
62.8%
62.5%
Mär 2025
62.5%
62.1%
62.4%
Feb 2025
62.4%
62.6%
62.6%
Jan 2025
62.6%
62.6%
62.5%
Dez 2024
62.5%
62.6%
62.5%
Nov 2024
62.5%
62.6%
62.6%
Okt 2024
62.6%
62.7%
62.7%
Sep 2024
62.7%
62.8%
62.7%
Aug 2024
62.7%
62.7%
62.7%
Jul 2024
62.7%
62.5%
62.6%
Jun 2024
62.6%
62.6%
62.5%
Mai 2024
62.5%
62.8%
62.7%
Apr 2024
62.7%
62.7%
62.7%
Mär 2024
62.7%
62.5%
62.5%
Feb 2024
62.5%
62.7%
62.5%
Jan 2024
62.5%
62.7%
62.5%
Dez 2023
62.5%
62.7%
62.8%
Nov 2023
62.8%
62.7%
62.7%
Okt 2023
62.7%
62.8%
62.8%
Sep 2023
62.8%
62.7%
62.8%
Aug 2023
62.8%
62.6%
62.6%
Jul 2023
62.6%
62.6%
62.6%
Jun 2023
62.6%
62.6%
62.6%
Mai 2023
62.6%
62.5%
62.6%
Apr 2023
62.6%
62.5%
62.6%
Mär 2023
62.6%
62.4%
62.5%
Feb 2023
62.5%
62.3%
62.4%
Jan 2023
62.4%
62.2%
62.3%
Dez 2022
62.3%
62.1%
62.2%
Nov 2022
62.1%
62.2%
62.2%
Okt 2022
62.2%
62.3%
62.3%
Sep 2022
62.3%
62.2%
62.4%
Aug 2022
62.4%
62.1%
62.1%
Jul 2022
62.1%
62.2%
62.2%
Jun 2022
62.2%
62.2%
62.3%
Mai 2022
62.3%
62.3%
62.2%
Apr 2022
62.2%
62.3%
62.4%
Mär 2022
62.4%
62.2%
62.3%
Feb 2022
62.3%
62.0%
62.2%
Jan 2022
62.2%
61.8%
61.9%
Dez 2021
61.9%
61.7%
61.9%
Nov 2021
61.8%
61.6%
61.6%
Okt 2021
61.6%
61.6%
61.6%
Sep 2021
61.6%
61.7%
61.7%
123
