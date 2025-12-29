Der Exportvolumenindex q/q spiegelt die Veränderungen des Volumens der aus Neuseeland exportierten und re-exportierten Waren im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Die Waren fließen in die Indexberechnung aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung für die nationalen Gesamtausfuhren ein. Das Exportvolumenwachstum ist ein Indikator für das Wachstum der Handelsaktivitäten des Landes und kann daher als positiv für die Notierungen des neuseeländischen Dollars angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Neuseeländischer Exportvolumenindex q/q (New Zealand Export Volume Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.