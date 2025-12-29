Der Immobilienpreisindex von Nationwide (HPI) y/y wird von einer der weltweit größten Bausparkassen und einem der größten Hypothekendienstleister in Großbritannien veröffentlicht. Es zeigt eine Veränderung der durchschnittlichen Preise für Wohneigentum im Land für den jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres, basierend auf Daten, die von Nationwide seit 1952 gesammelt wurden.

Die HPI-Informationen werden aus landesweiten Kreditdaten abgeleitet. Bar bezahlte Immobilientransaktionen sind in den Beispieldaten nicht enthalten. Der Index ist saisonbereinigt, da in den Wintermonaten tendenziell ein schwächerer Preisanstieg und im Frühjahr/Sommer ein höherer Anstieg aufgrund von Veränderungen der Marktaktivität zu verzeichnen ist.

Der Preis eines Hauses hängt von seinen Eigenschaften ab, einschließlich der physikalischen Eigenschaften (Größe und Anzahl der Zimmer), sowie von der Art des Stadtteils, in dem sich das Haus befindet. Daher werden die durchschnittlichen Hauskosten nicht mit einem einfachen arithmetischen Mittel, sondern mit einer hedonischen Regression berechnet. Dies ermöglicht die Berechnung des Preises eines durchschnittlichen "typischen" britischen Hauses und dessen Veränderung im Laufe der Zeit. Dieses "typische" Haus existiert physikalisch nicht; es stellt ein bestimmtes Modell mit vorgegebenen Eigenschaften dar, die wiederum in einer mathematischen Formel verwendet werden.

Einige Transaktionstypen sind von der Berechnung ausgeschlossen, da sie das statistische Bild verzerren könnten. Die folgenden Registrierungen sind von der Berechnung ausgeschlossen:

Anschlussfinanzierungen und weitere Vorauszahlungen

Käufe zu vermietender Objekte

Immobilien verkauft mit dem Recht, die Verkäufe zu einem reduzierten Preis zu kaufen.

Der Immobilienmarktindex von Nationwide ist ein alternativer Inflationsindex des britischen Wohnungsmarktes. Sein Vorteil gegenüber dem HPI des Amtes für nationale Statistik liegt in einer tieferen Datenerhebung (die vierteljährliche Preisänderungsstatistiken werden seit 1952 erhoben). Der Schwachpunkt ist die begrenzte Datenquelle (nur Hypothekarkredite von Nationwide, keine Bargeldtransaktionen).

Das Indexwachstum kann als positiv für die Pfundnotierungen angesehen werden, da es auf einen inflationären Anstieg des Immobilienmarktes hinweist.

Grafik der letzten Werte: