Vereinigtes Königreich, landesweiter House Price Index (HPI) y/y (Nationwide United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)

Land:
Vereinigtes Königreich
GBP, Pfund Sterling
Quelle:
Nationwide Building Society
Sektor:
Bau
Mittel 1.8% 2.3%
2.4%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
1.9%
1.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Immobilienpreisindex von Nationwide (HPI) y/y wird von einer der weltweit größten Bausparkassen und einem der größten Hypothekendienstleister in Großbritannien veröffentlicht. Es zeigt eine Veränderung der durchschnittlichen Preise für Wohneigentum im Land für den jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres, basierend auf Daten, die von Nationwide seit 1952 gesammelt wurden.

Die HPI-Informationen werden aus landesweiten Kreditdaten abgeleitet. Bar bezahlte Immobilientransaktionen sind in den Beispieldaten nicht enthalten. Der Index ist saisonbereinigt, da in den Wintermonaten tendenziell ein schwächerer Preisanstieg und im Frühjahr/Sommer ein höherer Anstieg aufgrund von Veränderungen der Marktaktivität zu verzeichnen ist.

Der Preis eines Hauses hängt von seinen Eigenschaften ab, einschließlich der physikalischen Eigenschaften (Größe und Anzahl der Zimmer), sowie von der Art des Stadtteils, in dem sich das Haus befindet. Daher werden die durchschnittlichen Hauskosten nicht mit einem einfachen arithmetischen Mittel, sondern mit einer hedonischen Regression berechnet. Dies ermöglicht die Berechnung des Preises eines durchschnittlichen "typischen" britischen Hauses und dessen Veränderung im Laufe der Zeit. Dieses "typische" Haus existiert physikalisch nicht; es stellt ein bestimmtes Modell mit vorgegebenen Eigenschaften dar, die wiederum in einer mathematischen Formel verwendet werden.

Einige Transaktionstypen sind von der Berechnung ausgeschlossen, da sie das statistische Bild verzerren könnten. Die folgenden Registrierungen sind von der Berechnung ausgeschlossen:

  • Anschlussfinanzierungen und weitere Vorauszahlungen
  • Käufe zu vermietender Objekte
  • Immobilien verkauft mit dem Recht, die Verkäufe zu einem reduzierten Preis zu kaufen.

Der Immobilienmarktindex von Nationwide ist ein alternativer Inflationsindex des britischen Wohnungsmarktes. Sein Vorteil gegenüber dem HPI des Amtes für nationale Statistik liegt in einer tieferen Datenerhebung (die vierteljährliche Preisänderungsstatistiken werden seit 1952 erhoben). Der Schwachpunkt ist die begrenzte Datenquelle (nur Hypothekarkredite von Nationwide, keine Bargeldtransaktionen).

Das Indexwachstum kann als positiv für die Pfundnotierungen angesehen werden, da es auf einen inflationären Anstieg des Immobilienmarktes hinweist.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
1.8%
2.3%
2.4%
Okt 2025
2.4%
1.8%
2.2%
Sep 2025
2.2%
1.8%
2.1%
Aug 2025
2.1%
3.5%
2.4%
Jul 2025
2.4%
3.2%
2.1%
Jun 2025
2.1%
3.9%
3.5%
Mai 2025
3.5%
4.2%
3.4%
Apr 2025
3.4%
4.3%
3.9%
Mär 2025
3.9%
4.3%
3.9%
Feb 2025
3.9%
4.8%
4.1%
Jan 2025
4.1%
4.2%
4.7%
Dez 2024
4.7%
3.3%
3.7%
Nov 2024
3.7%
1.6%
2.4%
Okt 2024
2.4%
1.7%
3.2%
Sep 2024
3.2%
2.2%
2.4%
Aug 2024
2.4%
2.8%
2.1%
Jul 2024
2.1%
3.4%
1.5%
Jun 2024
1.5%
0.9%
1.3%
Mai 2024
1.3%
0.4%
0.6%
Apr 2024
0.6%
1.9%
1.6%
Mär 2024
1.6%
1.4%
1.2%
Feb 2024
1.2%
1.5%
-0.2%
Jan 2024
-0.2%
0.0%
-1.8%
Dez 2023
-1.8%
-1.3%
-2.0%
Nov 2023
-2.0%
-2.0%
-3.3%
Okt 2023
-3.3%
-6.0%
-5.3%
Sep 2023
-5.3%
-6.1%
-5.3%
Aug 2023
-5.3%
-3.9%
-3.8%
Jul 2023
-3.8%
-3.9%
-3.5%
Jun 2023
-3.5%
-3.3%
-3.4%
Mai 2023
-3.4%
-3.4%
-2.7%
Apr 2023
-2.7%
-5.3%
-3.1%
Mär 2023
-3.1%
-3.1%
-1.1%
Feb 2023
-1.1%
1.9%
1.1%
Jan 2023
1.1%
3.6%
2.8%
Dez 2022
2.8%
5.7%
4.4%
Nov 2022
4.4%
8.3%
7.2%
Okt 2022
7.2%
9.8%
9.5%
Sep 2022
9.5%
10.5%
10.0%
Aug 2022
10.0%
10.9%
11.0%
Jul 2022
11.0%
11.0%
10.7%
Jun 2022
10.7%
11.7%
11.2%
Mai 2022
11.2%
13.4%
12.1%
Apr 2022
12.1%
13.8%
14.3%
Mär 2022
14.3%
12.1%
12.6%
Feb 2022
12.6%
10.9%
11.2%
Jan 2022
11.2%
10.3%
10.4%
Dez 2021
10.4%
10.0%
10.0%
Nov 2021
10.0%
7.3%
9.9%
Okt 2021
9.9%
6.8%
10.0%
123
