Wirtschaftskalender
Vereinigtes Königreich, landesweiter House Price Index (HPI) y/y (Nationwide United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Mittel
|1.8%
|2.3%
|
2.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|1.9%
|
1.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Immobilienpreisindex von Nationwide (HPI) y/y wird von einer der weltweit größten Bausparkassen und einem der größten Hypothekendienstleister in Großbritannien veröffentlicht. Es zeigt eine Veränderung der durchschnittlichen Preise für Wohneigentum im Land für den jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres, basierend auf Daten, die von Nationwide seit 1952 gesammelt wurden.
Die HPI-Informationen werden aus landesweiten Kreditdaten abgeleitet. Bar bezahlte Immobilientransaktionen sind in den Beispieldaten nicht enthalten. Der Index ist saisonbereinigt, da in den Wintermonaten tendenziell ein schwächerer Preisanstieg und im Frühjahr/Sommer ein höherer Anstieg aufgrund von Veränderungen der Marktaktivität zu verzeichnen ist.
Der Preis eines Hauses hängt von seinen Eigenschaften ab, einschließlich der physikalischen Eigenschaften (Größe und Anzahl der Zimmer), sowie von der Art des Stadtteils, in dem sich das Haus befindet. Daher werden die durchschnittlichen Hauskosten nicht mit einem einfachen arithmetischen Mittel, sondern mit einer hedonischen Regression berechnet. Dies ermöglicht die Berechnung des Preises eines durchschnittlichen "typischen" britischen Hauses und dessen Veränderung im Laufe der Zeit. Dieses "typische" Haus existiert physikalisch nicht; es stellt ein bestimmtes Modell mit vorgegebenen Eigenschaften dar, die wiederum in einer mathematischen Formel verwendet werden.
Einige Transaktionstypen sind von der Berechnung ausgeschlossen, da sie das statistische Bild verzerren könnten. Die folgenden Registrierungen sind von der Berechnung ausgeschlossen:
- Anschlussfinanzierungen und weitere Vorauszahlungen
- Käufe zu vermietender Objekte
- Immobilien verkauft mit dem Recht, die Verkäufe zu einem reduzierten Preis zu kaufen.
Der Immobilienmarktindex von Nationwide ist ein alternativer Inflationsindex des britischen Wohnungsmarktes. Sein Vorteil gegenüber dem HPI des Amtes für nationale Statistik liegt in einer tieferen Datenerhebung (die vierteljährliche Preisänderungsstatistiken werden seit 1952 erhoben). Der Schwachpunkt ist die begrenzte Datenquelle (nur Hypothekarkredite von Nationwide, keine Bargeldtransaktionen).
Das Indexwachstum kann als positiv für die Pfundnotierungen angesehen werden, da es auf einen inflationären Anstieg des Immobilienmarktes hinweist.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigtes Königreich, landesweiter House Price Index (HPI) y/y (Nationwide United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites