Der Importpreisindex y/y spiegelt die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen wider, die in den Vereinigten Staaten gekauft, aber außerhalb des Landes produziert werden, im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Der größte Teil der Preisdaten stammt aus einer Umfrage unter US-Importeuren. 25% der Waren und Dienstleistungen des für die Indexberechnung verwendeten Warenkorbs werden zweimal jährlich überarbeitet. Diese Überarbeitung ermöglicht es, das Auftreten neuer Waren auf dem Markt und die Verringerung des relativen Anteils bestehender Waren am Handelsumsatz zu berücksichtigen. Bei der Indexberechnung werden alle Positionen gewichtet. Der Index ist nicht saisonbereinigt. Deshalb bewerten Analysten die Indexveränderungen in der Regel über mehrere Monate, um sie richtig zu interpretieren.

Die Indexberechnung umfasst alle Waren, mit Ausnahme von Militärgütern, Kunstwerken, gebrauchten Gegenständen (einschließlich der restaurierten und renovierten), Spenden, Eisenbahnausrüstungen und bestimmten Arten von Importen (Sondervermögen). Der Fracht- und Passagierluftverkehr wird in die Indexberechnung einbezogen.

Der Importpreisindex wird als Deflator für die Erstellung der nationalen Handelsstatistik verwendet. Ökonomen nutzen den Index, um die kurzfristige Inflation vorherzusagen. Der Index wird auch für die Bewertung der Veränderung der Struktur der Handelsströme verwendet.

Der Einfluss des Index auf die Dollarnotierungen ist mit der Bewertung der Inflation verbunden. Im Allgemeinen wird sein Wachstum als positiv für den Dollar eingeschätzt.

