Japan, Privater Konsum q/q (Japan Private Consumption q/q)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
BIP
Niedrig 0.2%
Letzte Veröffentlichung
Vorherige
-0.1%
0.2%
Nächste Veröffentlichung
Vorherige
Der private Konsum q/q spiegelt den gesamten Konsum der japanischen Notierungen im laufenden Quartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Der Verbrauch wird als gleichwertig mit den Ausgaben der privaten Haushalte angesehen. Die Daten werden vom Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut, das Teil des Kabinettsbüros ist, erhoben und veröffentlicht.

Die Berechnung umfasst alle Segmente des privaten Verbrauchs wie Nahrungsmittel, alkoholische und nicht alkoholische Getränke, Kleidung, Mieten, routinemäßige Haushaltsführung, Gesundheitsvorsorge, Telekommunikationsdienste, Freizeit usw. Dazu gehören auch langlebige Güter (wie z. B. Kraftfahrzeuge), nicht jedoch Hauskäufe der Haushalte (diese Käufe sind in der Investitionsstatistik der Haushalte enthalten). Der Index dient als Indikator für das Wirtschaftswachstum und den Optimismus der Verbraucher.

Der private Konsum ist die Schlüsselkomponente des BIP (zu dem auch die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte gehören). Der private Konsum macht etwa 60 Prozent des gesamten japanischen BIP aus.

Durch die Beobachtung von Veränderungen im privaten Konsum können Analysten die nationale BIP-Veränderung im Berichtsquartal vorhersagen. Da das BIP-Wachstum für die Wirtschaft günstig ist, könnte sich zudem das Wachstum des privaten Konsums, der Teil des BIP ist, positiv auf den japanischen Yen auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Privater Konsum q/q (Japan Private Consumption q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
0.2%
3 Q 2025 vorl.
N/D
-0.1%
0.4%
2 Q 2025
0.4%
0.2%
0.2%
2 Q 2025 vorl.
0.2%
-0.6%
0.2%
1 Q 2025
0.1%
0.0%
0.0%
1 Q 2025 vorl.
0.0%
0.0%
0.1%
4 Q 2024
0.0%
0.1%
0.1%
4 Q 2024 vorl.
0.1%
-0.1%
0.7%
3 Q 2024
0.7%
0.9%
0.9%
3 Q 2024 vorl.
0.9%
0.2%
0.7%
2 Q 2024
0.9%
1.0%
1.0%
2 Q 2024 vorl.
1.0%
-0.2%
-0.6%
1 Q 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2024 vorl.
-0.7%
-0.1%
-0.4%
4 Q 2023
-0.3%
-0.2%
-0.2%
4 Q 2023 vorl.
-0.2%
0.3%
-0.3%
3 Q 2023
-0.2%
0.0%
0.0%
3 Q 2023 vorl.
0.0%
-0.2%
-0.9%
2 Q 2023
-0.6%
-0.5%
-0.5%
2 Q 2023 vorl.
-0.5%
-0.1%
0.6%
1 Q 2023
0.5%
0.6%
0.6%
1 Q 2023 vorl.
0.6%
0.2%
0.2%
4 Q 2022
0.3%
0.5%
0.5%
4 Q 2022 vorl.
0.5%
-0.6%
0.0%
3 Q 2022
0.1%
0.3%
0.3%
3 Q 2022 vorl.
0.3%
2.0%
1.2%
2 Q 2022
1.2%
1.1%
1.1%
2 Q 2022 vorl.
1.1%
-3.1%
0.3%
1 Q 2022
0.1%
0.0%
0.0%
1 Q 2022 vorl.
0.0%
3.1%
2.5%
4 Q 2021
2.4%
2.7%
2.7%
4 Q 2021 vorl.
2.7%
-3.1%
-0.9%
3 Q 2021
-1.3%
-1.1%
-1.1%
3 Q 2021 vorl.
-1.1%
2.0%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
0.8%
0.8%
2 Q 2021 vorl.
0.8%
0.3%
-1.0%
1 Q 2021
-1.5%
-1.4%
-1.4%
1 Q 2021 vorl.
-1.4%
1.5%
2.2%
4 Q 2020
2.2%
2.2%
2.2%
4 Q 2020 vorl.
2.2%
1.0%
5.1%
3 Q 2020
5.1%
4.7%
4.7%
3 Q 2020 vorl.
4.7%
-5.9%
-8.1%
2 Q 2020
-7.9%
-8.2%
-8.2%
2 Q 2020 vorl.
-8.2%
-1.6%
-0.8%
1 Q 2020
-0.8%
-2.4%
-0.8%
1 Q 2020
-0.8%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2020 vorl.
-0.7%
-0.5%
-2.9%
4 Q 2019
-2.8%
-2.9%
-2.9%
4 Q 2019 vorl.
-2.9%
0.5%
0.5%
3 Q 2019
0.5%
0.4%
0.4%
