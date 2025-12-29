Der private Konsum q/q spiegelt den gesamten Konsum der japanischen Notierungen im laufenden Quartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Der Verbrauch wird als gleichwertig mit den Ausgaben der privaten Haushalte angesehen. Die Daten werden vom Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut, das Teil des Kabinettsbüros ist, erhoben und veröffentlicht.

Die Berechnung umfasst alle Segmente des privaten Verbrauchs wie Nahrungsmittel, alkoholische und nicht alkoholische Getränke, Kleidung, Mieten, routinemäßige Haushaltsführung, Gesundheitsvorsorge, Telekommunikationsdienste, Freizeit usw. Dazu gehören auch langlebige Güter (wie z. B. Kraftfahrzeuge), nicht jedoch Hauskäufe der Haushalte (diese Käufe sind in der Investitionsstatistik der Haushalte enthalten). Der Index dient als Indikator für das Wirtschaftswachstum und den Optimismus der Verbraucher.

Der private Konsum ist die Schlüsselkomponente des BIP (zu dem auch die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte gehören). Der private Konsum macht etwa 60 Prozent des gesamten japanischen BIP aus.

Durch die Beobachtung von Veränderungen im privaten Konsum können Analysten die nationale BIP-Veränderung im Berichtsquartal vorhersagen. Da das BIP-Wachstum für die Wirtschaft günstig ist, könnte sich zudem das Wachstum des privaten Konsums, der Teil des BIP ist, positiv auf den japanischen Yen auswirken.

Grafik der letzten Werte: