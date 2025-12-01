KalenderKategorien

Wirtschaftskalender und -indikatoren von Indien

Übersicht

Indikator Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% Vierteljährlich
CPI y/y N/D Okt 2025 1.54% Monatlich
RBI, Zinsentscheid N/D 5.50%
Handelsbilanz $​-24.53 B Nov 2025 Monatlich

Wirtschaftskalender

Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.31 10:00, INR, Haushaltssaldo, Vorherige: ₹​-8.251 T
2025.12.31 11:30, INR, Infrastrukturproduktion y/y, Prognose: 0.6%, Vorherige: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Auslandsverschuldung, Prognose: $​782.7 B, Vorherige: $​747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, Leistungsbilanz, Prognose: $​1.330 B, Vorherige: $​-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis, Prognose: -0.1%, Vorherige: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Änderung der Reserven, Prognose: $​-6.451 B, Vorherige: $​4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, Warenhandelsbilanz, Prognose: $​-71.988 B, Vorherige: $​-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI, Überblick über die Währungs- und Kreditinformationen
2026.01.02 05:00, INR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 58.1, Vorherige: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Devisenreserven
2026.01.06 05:00, INR, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 58.7, Vorherige: 59.8
2026.01.06 05:00, INR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 59.7

Wirtschaftsindikatoren

BIP Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Bruttoinlandsprodukt y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% Vierteljährlich
Jährliches BIP y/y 6.5% 6.4%
Preise Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
CPI m/m N/D Okt 2025 0.10% Monatlich
CPI y/y N/D Okt 2025 1.54% Monatlich
Nahrungsmittelpreisindex (CFPI) y/y N/D Okt 2025 -2.28% Monatlich
Nahrungsmittelpreisindex der Verbraucher (CFPI) m/m N/D Okt 2025 -0.49% Monatlich
WPI Brennstoffe & Energie y/y -2.27% Nov 2025 -2.55% Monatlich
WPI Nahrungsmittel y/y -4.16% Nov 2025 -8.31% Monatlich
WPI gewerblicher Produkte y/y 1.33% Nov 2025 1.54% Monatlich
WPI y/y -0.32% Nov 2025 -1.21% Monatlich
Geld Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Devisenreserven N/D 19 Dez. 2025 $​688.949 B Wöchentlich
RBI Geldmenge M3 y/y N/D 12 Dez. 2025 Wöchentlich
RBI, Bargeldreservequote N/D 4.00%
RBI, Entscheid über Reverse-REPO-Satz N/D 3.35%
RBI, Zinsentscheid N/D 5.50%
Wachstum der Bankdarlehen y/y N/D 12 Dez. 2025 11.5% Wöchentlich
Wachstum der Einlagen y/y N/D 12 Dez. 2025 10.2% Wöchentlich
Handel Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Exporte $​38.13 B Nov 2025 Monatlich
Handelsbilanz $​-24.53 B Nov 2025 Monatlich
Importe $​62.66 B Nov 2025 Monatlich
Leistungsbilanz $​-2.400 B 2 Q 2025 $​13.500 B Vierteljährlich
Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis -0.2% 2 Q 2025 1.3% Vierteljährlich
Warenhandelsbilanz $​-68.500 B 2 Q 2025 $​-59.500 B Vierteljährlich
Änderung der Reserven $​4.508 B 2 Q 2025 $​8.789 B Vierteljährlich
Regierung Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Auslandsverschuldung $​747.2 B 2 Q 2025 $​735.9 B Vierteljährlich
Haushaltssaldo ₹​-8.251 T Okt 2025 ₹​-5.731 T Monatlich
Geschäft Zuletzt Referenz Vorherige Häufigkeit
Gewerbliche Produktion FYTD y/y 4.1% Sep 2025 3.9% Monatlich
Industrieproduktion FYTD y/y N/D Sep 2025 3.0% Monatlich
Industrieproduktion y/y 4.8% Sep 2025 3.8% Monatlich
Industrieproduktion y/y N/D Sep 2025 4.0% Monatlich
Infrastrukturproduktion y/y 0.0% Okt 2025 3.3% Monatlich
S&P Global PMI der Dienstleister 59.8 Nov 2025 58.9 Monatlich
S&P Global PMI der Hersteller 56.6 Nov 2025 59.2 Monatlich
S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) 59.7 Nov 2025 60.4 Monatlich