Wirtschaftskalender
Wirtschaftskalender und -indikatoren von Indien
Übersicht
|Indikator
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Vierteljährlich
|CPI y/y
|N/D
|Okt 2025
|1.54%
|Monatlich
|RBI, Zinsentscheid
|N/D
|5.50%
|Handelsbilanz
|$-24.53 B
|Nov 2025
|Monatlich
Wirtschaftskalender
Zeit,
Währung
Ereignis
Aktuell
Prognose
Vorherige
2025.12.31 10:00, INR, Haushaltssaldo, Vorherige: ₹-8.251 T
2025.12.31 11:30, INR, Infrastrukturproduktion y/y, Prognose: 0.6%, Vorherige: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Auslandsverschuldung, Prognose: $782.7 B, Vorherige: $747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, Leistungsbilanz, Prognose: $1.330 B, Vorherige: $-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis, Prognose: -0.1%, Vorherige: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Änderung der Reserven, Prognose: $-6.451 B, Vorherige: $4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, Warenhandelsbilanz, Prognose: $-71.988 B, Vorherige: $-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI, Überblick über die Währungs- und Kreditinformationen
2026.01.02 05:00, INR, S&P Global PMI der Hersteller, Prognose: 58.1, Vorherige: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Devisenreserven
2026.01.06 05:00, INR, S&P Global PMI der Dienstleister, Prognose: 58.7, Vorherige: 59.8
2026.01.06 05:00, INR, S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI), Vorherige: 59.7
Wirtschaftsindikatoren
|BIP
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Bruttoinlandsprodukt y/y
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Vierteljährlich
|Jährliches BIP y/y
|6.5%
|6.4%
|Preise
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|CPI m/m
|N/D
|Okt 2025
|0.10%
|Monatlich
|CPI y/y
|N/D
|Okt 2025
|1.54%
|Monatlich
|Nahrungsmittelpreisindex (CFPI) y/y
|N/D
|Okt 2025
|-2.28%
|Monatlich
|Nahrungsmittelpreisindex der Verbraucher (CFPI) m/m
|N/D
|Okt 2025
|-0.49%
|Monatlich
|WPI Brennstoffe & Energie y/y
|-2.27%
|Nov 2025
|-2.55%
|Monatlich
|WPI Nahrungsmittel y/y
|-4.16%
|Nov 2025
|-8.31%
|Monatlich
|WPI gewerblicher Produkte y/y
|1.33%
|Nov 2025
|1.54%
|Monatlich
|WPI y/y
|-0.32%
|Nov 2025
|-1.21%
|Monatlich
|Geld
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Devisenreserven
|N/D
|19 Dez. 2025
|$688.949 B
|Wöchentlich
|RBI Geldmenge M3 y/y
|N/D
|12 Dez. 2025
|Wöchentlich
|RBI, Bargeldreservequote
|N/D
|4.00%
|RBI, Entscheid über Reverse-REPO-Satz
|N/D
|3.35%
|RBI, Zinsentscheid
|N/D
|5.50%
|Wachstum der Bankdarlehen y/y
|N/D
|12 Dez. 2025
|11.5%
|Wöchentlich
|Wachstum der Einlagen y/y
|N/D
|12 Dez. 2025
|10.2%
|Wöchentlich
|Handel
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Exporte
|$38.13 B
|Nov 2025
|Monatlich
|Handelsbilanz
|$-24.53 B
|Nov 2025
|Monatlich
|Importe
|$62.66 B
|Nov 2025
|Monatlich
|Leistungsbilanz
|$-2.400 B
|2 Q 2025
|$13.500 B
|Vierteljährlich
|Leistungsbilanz - BIP-Verhältnis
|-0.2%
|2 Q 2025
|1.3%
|Vierteljährlich
|Warenhandelsbilanz
|$-68.500 B
|2 Q 2025
|$-59.500 B
|Vierteljährlich
|Änderung der Reserven
|$4.508 B
|2 Q 2025
|$8.789 B
|Vierteljährlich
|Regierung
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Auslandsverschuldung
|$747.2 B
|2 Q 2025
|$735.9 B
|Vierteljährlich
|Haushaltssaldo
|₹-8.251 T
|Okt 2025
|₹-5.731 T
|Monatlich
|Geschäft
|Zuletzt
|Referenz
|Vorherige
|Häufigkeit
|Gewerbliche Produktion FYTD y/y
|4.1%
|Sep 2025
|3.9%
|Monatlich
|Industrieproduktion FYTD y/y
|N/D
|Sep 2025
|3.0%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|4.8%
|Sep 2025
|3.8%
|Monatlich
|Industrieproduktion y/y
|N/D
|Sep 2025
|4.0%
|Monatlich
|Infrastrukturproduktion y/y
|0.0%
|Okt 2025
|3.3%
|Monatlich
|S&P Global PMI der Dienstleister
|59.8
|Nov 2025
|58.9
|Monatlich
|S&P Global PMI der Hersteller
|56.6
|Nov 2025
|59.2
|Monatlich
|S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI)
|59.7
|Nov 2025
|60.4
|Monatlich