Japans BIP wird aus mehreren Komponenten berechnet, darunter der private Verbrauch, die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes (Export von Waren und Dienstleistungen). Der Beitrag der Nettoexporte zum BIP q/q spiegelt die prozentuale Veränderung dieser BIP-Komponente im gemeldeten Quartal im Vergleich zum Vorquartal wider.

Der Nettoexport wird als Differenz zwischen dem Export und Import des Landes berechnet, während sein Beitrag zum BIP als Verhältnis des Nettoexportwachstums zum BIP-Wachstum berechnet wird.

Japan ist das vierte Unternehmen nach dem Export, so dass die Exporte des Landes die Dynamik des BIP beeinflussen. Ein positiver Nettoexportwert erhöht das BIP, während ein negativer Wert es verringert. Analysten verfolgen die nächsten Exportdaten, da sie auf eine weitere Veränderung des BIP für das Berichtsquartal hindeuten könnten.

Da das BIP-Wachstum für die Wirtschaft günstig ist, könnte sich der wachsende Beitrag der Nettoexporte zum BIP positiv auf den japanischen Yen auswirken.

Grafik der letzten Werte: