Japan, Nettoexportbeitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Land:
Japan
JPY, Japanischer Yen
Quelle:
Staatskanzlei (Cabinet Office)
Sektor:
BIP
Mittel -0.2%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.4%
-0.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Japans BIP wird aus mehreren Komponenten berechnet, darunter der private Verbrauch, die Staatsausgaben, die Kosten aller Unternehmen und die Nettoexporte des Landes (Export von Waren und Dienstleistungen). Der Beitrag der Nettoexporte zum BIP q/q spiegelt die prozentuale Veränderung dieser BIP-Komponente im gemeldeten Quartal im Vergleich zum Vorquartal wider.

Der Nettoexport wird als Differenz zwischen dem Export und Import des Landes berechnet, während sein Beitrag zum BIP als Verhältnis des Nettoexportwachstums zum BIP-Wachstum berechnet wird.

Japan ist das vierte Unternehmen nach dem Export, so dass die Exporte des Landes die Dynamik des BIP beeinflussen. Ein positiver Nettoexportwert erhöht das BIP, während ein negativer Wert es verringert. Analysten verfolgen die nächsten Exportdaten, da sie auf eine weitere Veränderung des BIP für das Berichtsquartal hindeuten könnten.

Da das BIP-Wachstum für die Wirtschaft günstig ist, könnte sich der wachsende Beitrag der Nettoexporte zum BIP positiv auf den japanischen Yen auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Japan, Nettoexportbeitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
-0.2%
3 Q 2025 vorl.
N/D
-0.7%
0.3%
2 Q 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 vorl.
0.3%
0.2%
-0.8%
1 Q 2025
-0.8%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2025 vorl.
-0.8%
0.3%
0.7%
4 Q 2024
0.7%
0.7%
0.7%
4 Q 2024 vorl.
0.7%
0.6%
-0.1%
3 Q 2024
-0.2%
-0.4%
-0.4%
3 Q 2024 vorl.
-0.4%
0.4%
-0.1%
2 Q 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2024 vorl.
-0.1%
0.1%
-0.5%
1 Q 2024
-0.4%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2024 vorl.
-0.3%
-0.9%
0.2%
4 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2023 vorl.
0.2%
-0.1%
0.0%
3 Q 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2023 vorl.
-0.1%
0.1%
1.8%
2 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
2 Q 2023 vorl.
1.8%
0.0%
-0.3%
1 Q 2023
-0.3%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2023 vorl.
-0.3%
0.1%
0.4%
4 Q 2022
0.4%
0.3%
0.3%
4 Q 2022 vorl.
0.3%
-0.4%
-0.6%
3 Q 2022
-0.6%
-0.7%
-0.7%
3 Q 2022 vorl.
-0.7%
0.4%
0.2%
2 Q 2022
0.1%
0.0%
0.0%
2 Q 2022 vorl.
0.0%
-0.4%
-0.5%
1 Q 2022
-0.4%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2022 vorl.
-0.4%
-0.7%
0.1%
4 Q 2021
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2021 vorl.
0.2%
1.0%
0.1%
3 Q 2021
0.0%
0.1%
0.1%
3 Q 2021 vorl.
0.1%
1.1%
-0.3%
2 Q 2021
-0.3%
-0.3%
-0.3%
2 Q 2021 vorl.
-0.3%
-1.1%
-0.2%
1 Q 2021
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2021 vorl.
-0.2%
-0.6%
1.0%
4 Q 2020
1.1%
1.0%
1.0%
4 Q 2020 vorl.
1.0%
1.1%
2.6%
3 Q 2020
2.7%
2.9%
2.9%
3 Q 2020 vorl.
2.9%
-2.5%
-3.3%
2 Q 2020
-3.0%
-3.0%
-3.0%
2 Q 2020 vorl.
-3.0%
-0.5%
-0.2%
1 Q 2020
-0.2%
0.2%
-0.2%
1 Q 2020
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2020 vorl.
-0.2%
0.5%
0.5%
4 Q 2019
0.5%
0.5%
0.5%
4 Q 2019 vorl.
0.5%
-0.1%
-0.3%
3 Q 2019
-0.2%
-0.2%
-0.2%
12
