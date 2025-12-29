Die außerlandwirtschaftliche Produktivität (Nonfarm Productivity) q/q spiegelt das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Arbeitseffizienz und der aufgewendeten Arbeitszeit wider. Der Indikator wird als eine Veränderung des Volumens der pro Arbeitsstunde produzierten Waren oder Dienstleistungen im Vergleich zum vorherigen Quartal berechnet. Die Landwirtschaft wird wegen ihres saisonal volatilen Beitrags zum BIP nicht in die Berechnung einbezogen.

Die Berechnung basiert auf Daten aus Wirtschaftszählungen und Erhebungen der statistischen Ämter.

Die Daten werden in Wirtschaftsanalysen, Prognosen und Preisanalysen, bei der Vorbereitung von privaten Unternehmenspolitiken und Regierungsprogrammen sowie bei der Bewertung von technologischen Innovationen, die in der Produktion eingeführt werden können, verwendet.

Die Arbeitsproduktivität sollte jedoch nicht als reine Darstellung des Arbeitsbeitrags zur Produktion interpretiert werden. Es spiegelt auch eine Fülle anderer Faktoren wider, wie z.B. eine Veränderung der Arbeitseigenschaften, des Managements von Technologien, der Organisation der Produktion, der Ressourcenallokation und natürlich des technischen Niveaus.

Wachstum der nichtlandwirtschaftlichen Produktivität als Indiz für eine höhere Effizienz der Auslastung der Produktionskapazitäten. Da die Arbeitskosten einen wichtigen Teil der Unternehmensausgaben ausmachen, ermöglicht eine hohe Produktivität die Erfüllung der Verbrauchernachfrage mit geringeren Arbeitskosten. Dies kann zu einem kurzfristigen Produktionswachstum führen. Daher kann sich das Indexwachstum positiv auf den US-Dollar auswirken.

Grafik der letzten Werte: