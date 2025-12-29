Importpreisindex exkl. Erdöl m/m spiegelt die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen wider, die in die Vereinigten Staaten importiert werden, im jeweiligen Monat im Vergleich zum vorherigen Monat. Die Mineralölpreise sind von der Indexberechnung ausgenommen. Ein niedriger als erwartetes Ergebnis wird für den US-Dollar als günstig angesehen, während höhere Werte als negativ angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Vereinigte Staaten Importpreisindex exkl. Erdöl m/m (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.