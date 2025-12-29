KalenderKategorien

S&P Global Germany Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Baugewerbe (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
S&P Global
Sektor:
Geschäft
Niedrig 45.2
42.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
45.2
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
Der PMI (Purchasing Manager Index, Einkaufsmanagerindex) für das Baugewerbe in Deutschland wird von IHS Markit ermittelt und veröffentlicht. Der Indikator zeigt das Aktivitätsniveau der Einkaufsmanager im Bausektor des Landes an.

Häufig können die Einkaufsleiter Änderungen der Marktbedingungen vor anderen Mitarbeitern des Unternehmens erkennen, da die Einkäufe den Produktionsaktivitäten des Unternehmens vorausgehen. Daher sind sie unter den Ersten, die Änderungen zu Besseren oder Schlechteren erkennen. Die Stichprobe für die Erhebung wird so gewählt, dass sie die größtmögliche Anzahl von Großunternehmen im ganzen Land abdeckt.

Die Berechnung des PMI basiert auf Daten, die aus den monatlichen Antworten auf Fragebögen gesammelt wurden, die an Einkaufsleiter von über 150 deutschen Bauunternehmen mit dem höchsten Beitrag zum BIP geschickt wurden. Die Führungskräfte sind aufgefordert, die aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nationalen Bausektor zu charakterisieren. Der Fragebogen umfasst die folgenden wirtschaftlichen Variablen:

  • Allgemeine Geschäftstätigkeit
  • Hausbauaktivität
  • Kommerzielle Bautätigkeit
  • Tätigkeit im Bauwesen
  • Neue Aufträge
  • Beschäftigung
  • Menge der Einkäufe
  • Lieferzeiten der Lieferanten
  • Eingangspreise
  • Arbeit mit Unterauftragnehmern (Aktivität, Verfügbarkeit, Raten, Qualität)
  • Frühzeitiges zukünftiges Ergebnis

Die Umfrageteilnehmer geben relative Schätzungen ab, d.h. ob die Daten nach oben oder nach unten zeigen oder ob die Daten gleich bleiben. Der Index ist saisonbereinigt. Den befragten Unternehmen werden individuelle Gewichte zugeordnet. Werte über 50 zeigen, dass die meisten Befragten die aktuelle Geschäftslage positiv beurteilen. Werte unter 50 deuten auf eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen.

PMI ist einer der wichtigsten Indizes, die von Analysten genau beobachtet werden. Er liefert operative Informationen für das gesamte Baugewerbe. Er wird als Frühindikator für den Bausektor und die Inflation interpretiert. Ein Wachstum des PMI des Baugewerbes ist ein Hinweis auf günstige Marktbedingungen und kann als positiv für die Euro-Notierungen gewertet werden.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
45.2
42.8
Okt 2025
42.8
46.2
Sep 2025
46.2
46.0
Aug 2025
46.0
46.3
Jul 2025
46.3
44.8
Jun 2025
44.8
44.4
Mai 2025
44.4
45.1
Apr 2025
45.1
40.3
Mär 2025
40.3
41.2
Feb 2025
41.2
42.5
Jan 2025
42.5
37.8
Dez 2024
37.8
38.0
Nov 2024
38.0
40.2
Okt 2024
40.2
41.7
Sep 2024
41.7
38.9
Aug 2024
38.9
40.0
Jul 2024
40.0
39.7
Jun 2024
39.7
38.5
Mai 2024
38.5
37.5
Apr 2024
37.5
38.3
Mär 2024
38.3
39.1
Feb 2024
39.1
36.3
Jan 2024
36.3
37.0
Dez 2023
37.0
36.2
Nov 2023
36.2
38.3
Okt 2023
38.3
39.3
Sep 2023
39.3
41.5
Aug 2023
41.5
41.0
Jul 2023
41.0
41.4
Jun 2023
41.4
43.9
Mai 2023
43.9
42.0
Apr 2023
42.0
42.9
Mär 2023
42.9
48.6
Feb 2023
48.6
43.3
Jan 2023
43.3
41.7
Dez 2022
41.7
41.5
Nov 2022
41.5
43.8
Okt 2022
43.8
41.8
Sep 2022
41.8
42.6
Aug 2022
42.6
43.7
Jul 2022
43.7
45.9
Jun 2022
45.9
45.4
Mai 2022
45.4
46.0
Apr 2022
46.0
50.9
Mär 2022
50.9
54.9
Feb 2022
54.9
54.4
Jan 2022
54.4
48.2
Dez 2021
48.2
47.9
Nov 2021
47.9
47.7
Okt 2021
47.7
47.1
