Der PMI (Einkaufsmanagerindex, engl. Purchasing Manager Index) von procure.ch spiegelt das allgemeine Geschäftsklima in der Schweiz wider. Der Index wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage unter über 300 Unternehmensleitern berechnet, in der sie Umsatz, Auftragsbestand, Beschäftigung und Prognosen bewerten. Der PMI ist einer der Indikatoren, die das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes messen. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse in Schweizer Franken auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "procure.ch Schweizer Einkaufsmanager Index der Hersteller (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.