procure.ch Schweizer Einkaufsmanager Index der Hersteller (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
Schweiz
CHF, Schweizer Franken
Quelle:
Fachverband für Einkauf und Supply Management (procure.ch) (procure.ch)
Sektor:
Geschäft
Mittel N/D 48.2
48.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der PMI (Einkaufsmanagerindex, engl. Purchasing Manager Index) von procure.ch spiegelt das allgemeine Geschäftsklima in der Schweiz wider. Der Index wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage unter über 300 Unternehmensleitern berechnet, in der sie Umsatz, Auftragsbestand, Beschäftigung und Prognosen bewerten. Der PMI ist einer der Indikatoren, die das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes messen. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse in Schweizer Franken auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "procure.ch Schweizer Einkaufsmanager Index der Hersteller (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
N/D
48.2
48.2
Okt 2025
48.2
47.2
46.3
Sep 2025
46.3
45.7
49.0
Aug 2025
49.0
54.2
48.8
Jul 2025
48.8
46.2
49.6
Jun 2025
49.6
44.8
42.1
Mai 2025
42.1
48.1
45.8
Apr 2025
45.8
49.3
48.9
Mär 2025
48.9
49.3
49.6
Feb 2025
49.6
48.4
47.5
Jan 2025
47.5
50.2
47.0
Dez 2024
48.4
51.0
48.5
Nov 2024
48.5
47.3
49.9
Okt 2024
49.9
46.9
49.9
Sep 2024
49.9
45.1
49.0
Aug 2024
49.0
44.3
43.5
Jul 2024
43.5
45.9
43.9
Jun 2024
43.9
46.0
46.4
Mai 2024
46.4
44.5
41.4
Apr 2024
41.4
45.2
Mär 2024
45.2
44.0
Feb 2024
44.0
43.1
Jan 2024
43.1
43.0
Dez 2023
43.0
42.1
Nov 2023
42.1
40.6
Okt 2023
40.6
45.0
44.9
Sep 2023
44.9
37.2
39.9
Aug 2023
39.9
37.8
38.5
Jul 2023
38.5
44.3
44.9
Jun 2023
44.9
42.3
43.2
Mai 2023
43.2
44.5
45.3
Apr 2023
45.3
46.3
47.0
Mär 2023
47.0
48.2
48.9
Feb 2023
48.9
48.9
49.3
Jan 2023
49.3
53.2
54.5
Dez 2022
54.1
52.1
53.9
Nov 2022
53.9
54.7
54.9
Okt 2022
54.9
57.6
57.1
Sep 2022
57.1
57.5
56.4
Aug 2022
56.4
58.0
58.0
Jul 2022
58.0
56.8
59.1
Jun 2022
59.1
57.3
60.0
Mai 2022
60.0
61.2
62.5
Apr 2022
62.5
63.9
64.0
Mär 2022
64.0
63.9
62.6
Feb 2022
62.6
62.6
63.8
Jan 2022
63.8
58.7
64.2
Dez 2021
62.7
58.6
62.5
Nov 2021
62.5
64.1
65.4
Okt 2021
65.4
68.4
68.1
12345
