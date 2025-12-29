Wirtschaftskalender
procure.ch Schweizer Einkaufsmanager Index der Hersteller (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Mittel
|N/D
|48.2
|
48.2
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der PMI (Einkaufsmanagerindex, engl. Purchasing Manager Index) von procure.ch spiegelt das allgemeine Geschäftsklima in der Schweiz wider. Der Index wird monatlich auf der Grundlage der Umfrage unter über 300 Unternehmensleitern berechnet, in der sie Umsatz, Auftragsbestand, Beschäftigung und Prognosen bewerten. Der PMI ist einer der Indikatoren, die das Vertrauen der Großunternehmen in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes messen. Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse in Schweizer Franken auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "procure.ch Schweizer Einkaufsmanager Index der Hersteller (PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites