China zusammengesetzter Einkaufsmanagerindex (PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Land:
China
CNY, Chinesischer Yuan
Quelle:
Nationales Amt für Statistik (National Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Mittel 49.7
50.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
49.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Composite PMI ist ein monatlicher zusammenfassender Bericht über die Veränderungen der Arbeitsbedingungen privater Unternehmen im Fertigungs- und Dienstleistungssektor. Die Berechnung des Indikators basiert auf einer Befragung einer Anzahl repräsentativer Unternehmen. Jede Antwort wird nach der Größe eines Unternehmens und dessen Beitrag zur gesamten Produktion oder Dienstleistungen des Teilsektors, der er angehört, gewichtet. Je größer also das Unternehmen, desto größer der Anteil am Indikatorwert. Der Index spiegelt die Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in dem Land wider. Werte über 50 können sich positiv auf die Yuan-Kurse auswirken.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
49.7
50.0
Okt 2025
50.0
50.6
Sep 2025
50.6
50.5
Aug 2025
50.5
50.2
Jul 2025
50.2
50.7
Jun 2025
50.7
50.4
Mai 2025
50.4
50.2
Apr 2025
50.2
51.4
Mär 2025
51.4
51.1
Feb 2025
51.1
50.1
Jan 2025
50.1
52.2
Dez 2024
52.2
50.8
Nov 2024
50.8
50.8
Okt 2024
50.8
50.4
Sep 2024
50.4
50.1
Aug 2024
50.1
50.2
Jul 2024
50.2
50.5
Jun 2024
50.5
51.0
Mai 2024
51.0
51.7
Apr 2024
51.7
52.7
Mär 2024
52.7
50.9
Feb 2024
50.9
50.9
Jan 2024
50.9
50.3
Dez 2023
50.3
50.4
Nov 2023
50.4
50.7
Okt 2023
50.7
52.0
Sep 2023
52.0
51.3
Aug 2023
51.3
51.1
Jul 2023
51.1
52.3
Jun 2023
52.3
52.9
Mai 2023
52.9
54.4
Apr 2023
54.4
57.0
Mär 2023
57.0
56.4
Feb 2023
56.4
52.9
Jan 2023
52.9
42.6
Dez 2022
42.6
47.1
Nov 2022
47.1
49.0
Okt 2022
49.0
50.9
Sep 2022
50.9
51.7
Aug 2022
51.7
52.5
Jul 2022
52.5
54.1
Jun 2022
54.1
48.4
Mai 2022
48.4
42.7
Apr 2022
42.7
48.8
Mär 2022
48.8
51.2
Feb 2022
51.2
51.0
Jan 2022
51.0
52.2
Dez 2021
52.2
52.2
Nov 2021
52.2
50.8
Okt 2021
50.8
51.7
123
